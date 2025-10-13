 
 
 
Сборная Узбекистана потерпела первое поражение под руководством Каннаваро

13 октября 2025, 17:53
УзбекистанЛоготип футбольный клуб Узбекистан1 : 2Логотип футбольный клуб УругвайУругвайМатч завершен

Сборная Узбекистана впервые проиграла после назначения итальянца Фабио Каннаваро на пост главного тренера.

В понедельник сборная Узбекистана со счетом 1:2 потерпела поражение от команды Уругвая в товарищеском матче. Встреча прошла в Малайзии.

Этот матч стал вторым для итальянца Каннаваро в роли главного тренера сборной Узбекистана. Он возглавил национальную команду 6 октября. В первой встрече сборная Узбекистана в товарищеской игре переиграла команду Кувейта (2:0).

Ранее сборная Узбекистана впервые отобралась на чемпионат мира. Турнир пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ CCCP1922 (раскрыть)
13 октября в 19:44
Убедить с ними сыграть? Вряд ли с этим были какие-либо проблемы - команды разных уровней часто играют между собой.
CCCP1922
CCCP1922
13 октября в 19:36
Уругвай 🇺🇾 сильная команда... Как Узбекистан 🇺🇿смог их убедить?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
13 октября в 19:26
нет непобедимых команд.
вот Тунис прошел отбор в разницой мячей 22-0.
но рано или поздно пропустит.
узбекам удачи)) будет здорово если одержат первую победу на ЧМ
Barsuk_10
Barsuk_10
13 октября в 19:06
И так будет с каждым!
23gqwsuvtet2
23gqwsuvtet2
13 октября в 18:59
Долго ждать не пришлось и соперник конечно сильный
Варвар7
Варвар7
13 октября в 18:30
Проиграли в борьбе с сильной сборной Уругвая . Подготовка к ЧМ ведётся в нужном ключе - есть победа , есть и поражение . То есть "пища" для размышления и нужного в таких случаях анализа...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 октября в 18:28
Каннаваро после ЧМ поедет тренировать какую-нить другую сборную...
shur
shur
13 октября в 18:20
...кормили отменным пловом после тренировок, но есть одно маленькое замечание, Уругвай он и в Африке Уругвай, тут сходу
никакой Каннаваро не поможет...!
khy22cj29s53
khy22cj29s53
13 октября в 18:09
Ну так и соперник был что надо!
