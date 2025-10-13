 
 
 
Молодежная сборная России сыграла вничью с Беларусью в товарищеском матче

13 октября 2025, 20:21
Беларусь (до 21)Логотип футбольный клуб Беларусь (до 21)1 : 1Логотип футбольный клуб Россия (до 21)Россия (до 21)Матч завершен

Молодежная сборная России (игроки не старше 21 года) со счетом 1:1 сыграла вничью с командой Белоруссии в товарищеском матче. Встреча прошла в Минске.

Забитым мячом в составе сборной России отметился Илья Ишков (69-я минута). У команды Белоруссии отличился Владислав Варакса (5).

10 октября сборная России уступила команде Белоруссии (0:2) в товарищеском матче.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

Источник: itar-tass.com Фото: Никита Попов, РФС
14 октября в 06:32
у Белоруссии крепкая молодёжка !
у них взрослые не очень ...
13 октября в 22:23
Белорусы стали неуступчивым соперником, по крайней мере с нашими...
