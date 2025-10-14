 
 
 
Черчесов рассказал, как получал тренерскую лицензию в Австрии

14 октября 2025, 16:46

Работа с детскими командами в Австрии была самой сложной в тренерской карьере бывшего наставника сборной России по футболу Станислава Черчесова. Об этом действующий наставник грозненского «Ахмата» рассказал на общероссийской тренерской конференции Российского футбольного союза (РФС).

«Хочу я или нет, я свой там, потому что там получал тренерскую лицензию. Я закончил карьеру, начал учиться тренерской карьере. На чужом языке экзамен, меня австриец спрашивал, как на немецком языке какое-то слово значит, но понятно, что разговорный и биологические языки разные. Сначала дают лицензию сразу, потом нужно доказывать состоятельность. Я тренировал 12-летних, 15-летних, там было самое сложное время, потому что понять, оценить детей очень сложно», — сказал Черчесов.

С 1996 по 2002 год Черчесов выступал за австрийский «Тироль», с которым трижды стал чемпионом Австрии. После завершения спортивной карьеры он тренировал австрийские «Куфштайн» и «Ваккер». В России, помимо «Ахмата», специалист возглавлял московские «Спартак» и «Динамо», пермский «Амкар». Под руководством Черчесова сборная России вышла в четвертьфинал домашнего чемпионата мира в 2018 году.

Шуня771
Шуня771
14 октября в 19:24, ред.
"Разговорный язык" понятно...
И "биологический" (тот что в ротовой полости) тоже...
И то что они разные и это догадываюсь, но зачем нам это преподносить?))

А ещё есть "язык без костей"!))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
14 октября в 18:29
А почему в его послужном списке не упомянуты провалы в сб. Казахстана и Ференцвароше?
Сп62
Сп62
14 октября в 17:38
Я так понял, что после получения лицензии в Австрии тренеровать кого-либо обязаловка. А наш Царь лицензию получил и в ус не дует.
Alex_67
Alex_67
14 октября в 17:33
Надо же, какую ерунду про Черчесова я только не читал... А эту простую человеческую информацию об австрийском 🇦🇹 вояже Саламыча не знал. Черчесов достаточно скромный человек. Правда статья , видимо, сильно сокращена. И это сделал не автор. А может ее разбили, для публикации по частям?
Vilar
Vilar
14 октября в 17:08
Интересно, дают Черчесову прочитать, что он наплёл? А тот, кто заголовок пишет, читал, что написал?
