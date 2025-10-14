Черчесов рассказал, как получал тренерскую лицензию в Австрии

1760449616

14 октября 2025, 16:46

Работа с детскими командами в Австрии была самой сложной в тренерской карьере бывшего наставника сборной России по футболу . Об этом действующий наставник грозненского «Ахмата» рассказал на общероссийской тренерской конференции Российского футбольного союза ( РФС ).

«Хочу я или нет, я свой там, потому что там получал тренерскую лицензию. Я закончил карьеру, начал учиться тренерской карьере. На чужом языке экзамен, меня австриец спрашивал, как на немецком языке какое-то слово значит, но понятно, что разговорный и биологические языки разные. Сначала дают лицензию сразу, потом нужно доказывать состоятельность. Я тренировал 12-летних, 15-летних, там было самое сложное время, потому что понять, оценить детей очень сложно», — сказал Черчесов.

С 1996 по 2002 год Черчесов выступал за австрийский «Тироль», с которым трижды стал чемпионом Австрии. После завершения спортивной карьеры он тренировал австрийские «Куфштайн» и «Ваккер». В России, помимо «Ахмата», специалист возглавлял московские «Спартак» и «Динамо», пермский «Амкар». Под руководством Черчесова сборная России вышла в четвертьфинал домашнего чемпионата мира в 2018 году.