Определились полуфиналисты молодежного чемпионата мира

1760329702

13 октября 2025, 07:28

Стали известны все участники полуфиналов молодежного чемпионата мира по футболу (среди игроков не старше 20 лет). Соревнования проходят в Чили.

В первой полуфинальной паре сыграют сборные Франции и Марокко (15 октября, начало — 23:00 мск), во второй — команды Аргентины и Колумбии (16 октября, начало — 02:00 мск). 18 октября (начало — 22:00 мск) пройдет матч за третье место, финал молодежного чемпионата мира состоится 20 октября (начало — 02:00 мск).

Сборной Аргентины принадлежит рекорд по победам на молодежных чемпионатах мира, аргентинцы выигрывали титул шесть раз, последний — в 2007 году. Сборная Франции побеждала на турнире в 2013 году. Наивысшим достижением колумбийцев являются бронзовые медали в 2003 году, марокканцы занимали четвертое место на турнире в 2005-м.