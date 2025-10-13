 
 
 
Определились полуфиналисты молодежного чемпионата мира

13 октября 2025, 07:28

Стали известны все участники полуфиналов молодежного чемпионата мира по футболу (среди игроков не старше 20 лет). Соревнования проходят в Чили.

В первой полуфинальной паре сыграют сборные Франции и Марокко (15 октября, начало — 23:00 мск), во второй — команды Аргентины и Колумбии (16 октября, начало — 02:00 мск). 18 октября (начало — 22:00 мск) пройдет матч за третье место, финал молодежного чемпионата мира состоится 20 октября (начало — 02:00 мск).

Сборной Аргентины принадлежит рекорд по победам на молодежных чемпионатах мира, аргентинцы выигрывали титул шесть раз, последний — в 2007 году. Сборная Франции побеждала на турнире в 2013 году. Наивысшим достижением колумбийцев являются бронзовые медали в 2003 году, марокканцы занимали четвертое место на турнире в 2005-м.

Николай Жунин
Николай Жунин
13 октября в 14:48
А в РФ вообще дворовый футбол
Шуня771
Шуня771 ответ A.S.A (раскрыть)
13 октября в 12:55
Спасибо Саркис за ценную информацию!
A.S.A
A.S.A ответ Шуня771 (раскрыть)
13 октября в 12:49
Здравствуйте, Олег! Скажу так, против Франции скорее всего да, а вот если выйдут на Аргентину, то скорее всего шансов нет
Лично мне эта сборная интересна, особенно, после того, как обыграли Испанию и Бразилию! Еще скажу вот что, с игры эта сборная еще не пропускала, все мячи им забивали только с пенальти!!!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
13 октября в 11:35
Наиболее можно выделить Колумбию, в плане относительно неожиданности прохода в этот этап, но и Марокко продолжает подтверждать, что их сборные, как основная, так и молодёжная и другие, сейчас сильны и могут и дальше укреплять свои позиции.
Шуня771
Шуня771
13 октября в 11:00
Есть основание поболеть за Марокко!
1. Хорошо играют.
2. Марокканское кофе замечательное)
Шуня771
Шуня771 ответ A.S.A (раскрыть)
13 октября в 10:58
Привет Саркис!

Как думаешь, у марокканцев шанс есть?
CCCP1922
CCCP1922
13 октября в 10:31
А знаете, Европа стала хуже играть в футбол. Этого уже не скрыть. Лично меня просто поразила сборная Италии 🇮🇹, что они (футболисты) изображают на поле? Неужели это и есть будущее некогда очень футбольной страны. Кто-нибудь может назвать, навскидку, десяток игроков первой сборной Италии? Вот и я, о том же... Посмотрите протоколы матчей Серии А, много вы найдёте там итальянцев? Одни гастарбайтеры. И в России всё не лучшие. Кто там против лимита? Хорошо, что есть молодёжные чемпионаты, они показывают взрослые перспективы.
A.S.A
A.S.A
13 октября в 09:43
Из двух этих матчей предпочел посмотреть США-Марокко, потому, что видел игры марокканцев на групповой стадии и меня они впечатлили. В этой игре марокканцы подтвердили класс и показали кобинационный футбол, забив два классных гола!
Пара Франция - Норвегия для меня была неинтересна, т.к оби сборные показывали скучный футбол по ходу турнира, и в 1/4 вышли вообще случайно...
sv_1969
sv_1969
13 октября в 09:36
Марокко молодцы! Успехов им в дальнейшем
пират Елизаветы
пират Елизаветы
13 октября в 09:23
Ну что, лучшие команды дошли до полуфиналов. Поболею за Марокко и Аргентина
Bad Listener
Bad Listener
13 октября в 09:21
Марокканцы точно повторили свой рекорд 2005го года, а может удастся и повыше забраться в этот раз
Варвар7
Варвар7
13 октября в 09:06
Через неделю, чьи то молодые сердца наполнятся счастьем!)
p3xy26vf2xtq
p3xy26vf2xtq
13 октября в 08:48
Фавориты нарисовались, Аргентина и Франция
Albert Jaichibekov
Albert Jaichibekov
13 октября в 08:37
Прям как квартет на последнем взрослом мундиале, за исключением Колумбии вместо Хорватии
shlomo2
shlomo2
13 октября в 08:36
Марокканцы преподнесли сюрприз... удачи им ... буду за них болеть.
