Гол Угальде помог сборной Коста-Рики обыграть команду Никарагуа в отборе ЧМ

14 октября 2025, 08:23
Коста-РикаЛоготип футбольный клуб Коста-Рика4 : 1Логотип футбольный клуб НикарагуаНикарагуаМатч завершен

Гол нападающего московского «Спартака» Манфреда Угальде помог сборной Коста-Рики победить команду Никарагуа в домашнем матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года.

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу сборной Коста-Рики. В составе победителей голы забили Алонсо Мартинес (12-я и 28-я минуты), Угальде (49) и Франсиско Кальво (90+4). У проигравших отличился Жуниор Артега (26).

В другом матче сборная Гондураса на своем поле обыграла команду Гаити (3:0).

Сборная Коста-Рики занимает второе место в таблице группы C, набрав 6 очков в 4 матчах. Лидирует команда Гондураса, в активе которой 8 очков после 4 встреч. Футболисты из Никарагуа замыкают таблицу, набрав 1 очко в 4 играх.

В следующем матче сборная Коста-Рики 11 ноября в гостях сыграет с командой Гаити, а сборная Никарагуа тремя днями позднее встретится с командой Гондураса.

Источник: itar-tass.com Фото: Сайт КОНКАКАФ
Alex_67
Alex_67
14 октября в 08:57
А какая реальная перспектива у Коста-Рики отобраться в финальную часть ЧМ?
CCCP1922
CCCP1922
14 октября в 08:50
Ну вот, а говорили не будет с него толку.
