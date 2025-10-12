Сборная Ганы отобралась на чемпионат мира

1760302511

12 октября 2025, 23:55

Сборная Ганы по футболу со счетом 1:0 обыграла команду Коморских островов в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года и квалифицировалась в финальную часть первенства.

Команда Ганы заняла первое место в отборочной группе I, набрав после 10 туров 25 очков. Сборная Ганы в пятый раз сыграет на чемпионате мира. Ее лучшим результатом был выход в четвертьфинал турнира в ЮАР в 2010 году.

Сборная Ганы стала 21-й командой, обеспечившей участие в чемпионате мира. Ранее право участия в турнире получили сборные Мексики, США , Канады (все — хозяева), а также команды Японии, Ирана, Южной Кореи, Иордании, Австралии, Узбекистана, Новой Зеландии, Аргентины, Эквадора, Бразилии, Колумбии, Уругвая, Парагвая, Марокко, Туниса, Египта и Алжира.

В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля.