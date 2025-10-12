 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияОтбор ЧМ-2026. Африка

Сборная Ганы отобралась на чемпионат мира

12 октября 2025, 23:55

Сборная Ганы по футболу со счетом 1:0 обыграла команду Коморских островов в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года и квалифицировалась в финальную часть первенства.

Команда Ганы заняла первое место в отборочной группе I, набрав после 10 туров 25 очков. Сборная Ганы в пятый раз сыграет на чемпионате мира. Ее лучшим результатом был выход в четвертьфинал турнира в ЮАР в 2010 году.

Сборная Ганы стала 21-й командой, обеспечившей участие в чемпионате мира. Ранее право участия в турнире получили сборные Мексики, США, Канады (все — хозяева), а также команды Японии, Ирана, Южной Кореи, Иордании, Австралии, Узбекистана, Новой Зеландии, Аргентины, Эквадора, Бразилии, Колумбии, Уругвая, Парагвая, Марокко, Туниса, Египта и Алжира.

В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля.

Подписывайся в ВК
Все новости
Гана
Источник: itar-tass.com Фото: Сайт CAF
СлухиСамолет сборной Нигерии совершил аварийную посадку
11 октября
Холанд сделал хет-трик в матче отбора на чемпионат мира
11 октября
Холанд дважды не забил пенальти в матче отбора на чемпионат мира
11 октября
Гол Зайнутдинова помог сборной Казахстана победить в матче отбора на ЧМ-26
10 октября
Сборная Украины вылетела с молодежного чемпионата мира
08 октября
Кафанов опроверг информацию об оформлении израильского паспорта для Хайкина
07 октября
 
Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
13 октября в 08:48
Джику красавчик, поздравляем и будем поболеть за тебя
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 