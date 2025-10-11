 
 
 
Самолет сборной Нигерии совершил аварийную посадку

11 октября 2025, 23:23
НигерияЛоготип футбольный клуб Нигерия4 : 0Логотип футбольный клуб БенинБенинМатч завершен

Самолет сборной Нигерии по футболу совершил аварийную посадку в Анголе из-за трещины в лобовом стекле. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил журналист Оджора Бабатунде.

Аварийная посадка произошла спустя 25 минут после взлета.

Сборная Нигерии 14 октября на выезде должна сыграть с командой Бенина в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Мировое первенство пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В нем впервые примут участие 48 сборных.

Варвар7
Варвар7
12 октября в 02:35
Большой стресс для пассажиров, но это всё таки лучше , чем трагедия...
CCCP1922
CCCP1922
12 октября в 01:15
Почему-то же стекло треснуло? Кто-то сильно этого хотел.
Шуня771
Шуня771
11 октября в 23:48
Хорошо, что всё разрешилось без жертв.
Неприятная ситуация, жаль, что без подробностей.
