Самолет сборной Нигерии совершил аварийную посадку

11 октября 2025, 23:23

Самолет сборной Нигерии по футболу совершил аварийную посадку в Анголе из-за трещины в лобовом стекле. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил журналист Оджора Бабатунде.

Аварийная посадка произошла спустя 25 минут после взлета.