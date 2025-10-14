 
 
 
Сборная Казахстана потеряла шансы на выход на ЧМ-2026

14 октября 2025, 00:18

Сборная Казахстана потеряла шансы на выход на чемпионат мира 2026 года по футболу после того, как сыграла вничью с командой Северной Македонии (1:1) в гостевом матче отборочного турнира.

В составе сборной Казахстана мяч забил Динмухамед Караман (54-я минута). У команды Северной Македонии отличился Энис Барди (74).

Команда Казахстана располагается на четвертой строчке группы J, набрав 7 очков в семи матчах. Сборная Северной Македонии занимает второе место. В ее активе 13 очков в семи встречах. Остальные команды группы провели по 6 матчей. Лидером является сборная Бельгии (14 очков), третье место занимает команда Уэльса (10), замыкает таблицу сборная Лихтенштейна (0).

Свой заключительный матч отборочного турнира сборная Казахстана проведет дома с командой Бельгии 15 ноября. Сборная Северной Македонии в гостях сыграет с командой Уэльса 18 ноября.

На чемпионат мира выйдет по одной лучшей команде из каждой группы. Сборные, занявшие вторые места, получат право сыграть в стыковых матчах.

Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Николай Жунин
Николай Жунин
14 октября в 11:56
Им надо г играть в Азии.
shur
shur ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
14 октября в 10:46
...какие там отборочные, к ним "Реал" приезжал,всё - жизнь асталависта!!!
u977tfx7gfvy
u977tfx7gfvy
14 октября в 09:42
Им там ловить нечего
pe6z7449bzv9
pe6z7449bzv9
14 октября в 09:20
Да ей там и делать не хрен!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 октября в 08:42
Их и изначально практически не было...
Гость
