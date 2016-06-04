Ибрагимович всё-таки перейдёт в «Манчестер Юнайтед»

Шведский нападающий Златан Ибрагимович в ближайшее время станет игроком «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает авторитетный британский источник. Соглашение будет рассчитано на один год. На данный момент сделка близится к своему завершению, МЮ хочет оформить трансфер до начала Евро-2016.
Таким образом, Ибрагимович может стать первым приобретением Жозе Моуриньо на посту рулевого «Красных дьяволов».
п.с. на футболках всю зарплату в первую неделю отобьют)
п.с. на футболках всю зарплату в первую неделю отобьют)
В ночь на 4 июня в американском Финиксе в клинике скончался знаменитый американский боксер Мохаммед Али, еще во время своей профессиональной карьеры прозванный величайшим.
В ночь на 4 июня в американском Финиксе в клинике скончался знаменитый американский боксер Мохаммед Али, еще во время своей профессиональной карьеры прозванный величайшим.
Ты это Тотти расскажи или Буфону или Гиггсу может Пирло? Или Это о?)))Ибра из этой серии людей.
Ты это Тотти расскажи или Буфону или Гиггсу может Пирло? Или Это о?)))Ибра из этой серии людей.