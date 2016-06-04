Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2016/2017

Ибрагимович всё-таки перейдёт в «Манчестер Юнайтед»

04 июня 2016, 08:30

Шведский нападающий Златан Ибрагимович в ближайшее время станет игроком «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает авторитетный британский источник. Соглашение будет рассчитано на один год. На данный момент сделка близится к своему завершению, МЮ хочет оформить трансфер до начала Евро-2016. 

Таким образом, Ибрагимович может стать первым приобретением Жозе Моуриньо на посту рулевого «Красных дьяволов».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Атлетико» хочет подписать полузащитника «Челси»
Сегодня, 12:38
Слухи«Ливерпуль» может подписать игрока «Брайтона» вместо Беллингема
Сегодня, 12:19
СлухиСтало известно, в какой клуб хочет перейти Рэндал Коло
Сегодня, 12:07
Слухи«Тоттенхэм» рассматривал возможность подписания Роналду в прошлом году
Сегодня, 00:23
СлухиВице-президент «Барселоны» подтвердил намерение вернуть Месси
Вчера, 22:29
СлухиОнана попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 21:56
Сортировать
Все комментарии
Die Roten
Die Roten ответ dolphin54 (раскрыть)
05 июня 2016 в 08:19
внутренние трофеи златан обычно берет)
Die Roten
Die Roten
05 июня 2016 в 08:19
это будет интересно.удачи Ибрагимович_Златан
barcelonistas
barcelonistas
05 июня 2016 в 05:42
Не хило!!!
sirilmakanaki
sirilmakanaki ответ Сaн Сaныч (раскрыть)
05 июня 2016 в 01:23
согласен,эти два сапога-пара
зигзаг
зигзаг ответ Viduka (раскрыть)
05 июня 2016 в 00:16, ред.
где же он был против слабого ман сити. или куда растворился в своей сборной против России. Или это соперники серьезные для него?! И примеров не два, а за последние 3 года их очень много. Мощь..техника..интелллект..бла бла )))
dolphin54
dolphin54 ответ RussianHorse (комментарий удален) (раскрыть)
04 июня 2016 в 19:03
Или не возьмет)
Александр Северный
Александр Северный
04 июня 2016 в 17:40
Ибрагимович_Златан перерос ПСЖ.
nahan
nahan
04 июня 2016 в 17:32
Маур выжмет соки Ибры, как в свое время использовал Дрогбу.
Zenitchik69
Zenitchik69 ответ juvenale (комментарий удален) (раскрыть)
04 июня 2016 в 17:25
От страха в штаны не напруди
Dude-MU
Dude-MU ответ зигзаг (раскрыть)
04 июня 2016 в 17:05
Он не идеален)С чего ты это взял)Суть в том что явно не помешает...И порох еще есть) столько голов заколотить даже в печальном Чемпионате не так легко)
зигзаг
зигзаг ответ Dude-MU (раскрыть)
04 июня 2016 в 16:37
Для кого-то Варди идеален и горяч, а для других и тебя включая почему-то идеален пенсионер - Ибра))
просто сашка
просто сашка
04 июня 2016 в 16:11
отлично! мне всегда импонировал ибра!

п.с. на футболках всю зарплату в первую неделю отобьют)
muntian
muntian
04 июня 2016 в 15:40
с такими игроками трудно лохануться.
Zenitchik69
Zenitchik69 ответ juvenale (комментарий удален) (раскрыть)
04 июня 2016 в 15:31
Школьники тебя в подворотнеhttp://www.soccer.ru/rules будут. Дать бы тебе по клюву за твой гнилой базар
Санчо Панса
Санчо Панса
04 июня 2016 в 15:09
Это было бы просто супер, на самом деле! Охотно могу представить Златана в Ман.Юнайтед, почему бы и нет) Тем более он неоднократно говорил, что хотел бы попробовать свои силы в АПЛ. У него есть прекрасный шанс! Надеюсь, что он станет красным дъяволом этим летом.
manutd navsegda
manutd navsegda
04 июня 2016 в 14:41
Жалил, как пчела
В ночь на 4 июня в американском Финиксе в клинике скончался знаменитый американский боксер Мохаммед Али, еще во время своей профессиональной карьеры прозванный величайшим.
Гордан Фриман
Гордан Фриман
04 июня 2016 в 14:28
Слухи... слухи...
lobsterdam
lobsterdam
04 июня 2016 в 14:03
и зачем, тем более на 1 сезон?
Dude-MU
Dude-MU ответ зигзаг (раскрыть)
04 июня 2016 в 13:27
И я тебе привожу факты)Но навязывать что либо не собираюсь))По мне так ты не прав.И он свободный агент)трансфером не назвать даже)
Батя_Курова
Батя_Курова
04 июня 2016 в 13:21
Команде инвалидов усиление в виде ленивого пенсионэра
Zenitchik69
Zenitchik69
04 июня 2016 в 13:14
В Апл бегать нужно. А Ибра последние годы пешком по полю ходит. Футболист он от бога, никто не спорит, но в Англии помимо класса ещё и физика нужна. Впрочем посмотрим. Если перейдёт будет интересно
Viduka
Viduka ответ зигзаг (раскрыть)
04 июня 2016 в 13:12
Для беготни у МЮ есть Валенсия и прочие спринтеры.У Ибрагимовича есть интеллект и техника,которых нет ни у одного игрока Юнайтед,за исключением Руни.И все это облачено в мощную физическую оболочку.
зигзаг
зигзаг ответ Dude-MU (раскрыть)
04 июня 2016 в 13:02
Разговор не о других. Сравнения не уместны. Я тебе привел факты. Его переход в Эвертон был бы нормальным. Но зачем МЮ такие пенсионерские трансферы. Хотя видимо МЮ снизил планку и у руководства поменялись цели.
Фанат футбола .
Фанат футбола . ответ Хороший Малый (раскрыть)
04 июня 2016 в 12:52, ред.
По Матч тв говорил армянин Арустамян тогда , что Кокорин переходит в Арсенал . Не смотри Матч тв и не верь людям .
Dude-MU
Dude-MU ответ зигзаг (раскрыть)
04 июня 2016 в 12:50
а вот тебе видно не знакомо явления возраста у футболистов, вследствие чего теряется не только жажда к победам, но и вообще стимул ))) Особенно наглядно это в сборной и с топ клубами в лиге. Аутсайдеры не показатели. Отвоевал он свое.

Ты это Тотти расскажи или Буфону или Гиггсу может Пирло? Или Это о?)))Ибра из этой серии людей.
Фанат футбола .
Фанат футбола .
04 июня 2016 в 12:50
через час новость будет : а нет не перейдёт всё-таки )))) не знают уже что написать , а писать то надо .
kipelov-1234
kipelov-1234
04 июня 2016 в 12:49
Супер
Шуnя771
Шуnя771
04 июня 2016 в 12:48
Моу + Ибра = может быть "Ушастый") у МанчестерЮнайтед
зигзаг
зигзаг
04 июня 2016 в 12:47
Моур хочет новые антирекорды покорять. Челси, теперь МЮ
pik54
pik54
04 июня 2016 в 12:45
Удачи ему в МЮ.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 