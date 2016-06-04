Ибрагимович всё-таки перейдёт в «Манчестер Юнайтед»

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04 июня 2016, 08:30

Шведский нападающий в ближайшее время станет игроком «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает авторитетный британский источник. Соглашение будет рассчитано на один год. На данный момент сделка близится к своему завершению, МЮ хочет оформить трансфер до начала Евро-2016.

Таким образом, Ибрагимович может стать первым приобретением Жозе Моуриньо на посту рулевого «Красных дьяволов».