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«Астон Вилла» — «Норвич Сити» прогноз

вчера, 09:33
Норвич

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Астон Вилла». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.40. Вероятность ничьи оценивается в 4.70, а поражение доступно по котировке 8.00.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.17, а за «верх» — 1.70.

Пропускают матч

«Астон Вилла»: Динь Люка — Травма плеча, Хос Кортни — Травма мышц живота, Сансон Морган — Ушиб, Траоре Бертран — Травма паха.
«Норвич Сити»: Кабак Озан — Травма бедра, Омобамиделе Эндрю — Травма спины, Ида Адам — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «львы» на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Канарейки» отстают на 16 очков.

За последние пять матчей «Норвич Сити» и «Астон Вилла» набрали соответственно 4 и 1 очко. Разница мячей -7 и -3 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Астон Вилла»: 1.31 — 1.44, дома 1.60 — 1.67.
«Норвич Сити»: 0.67 — 2.09, в гостях 0.63 — 2.19.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2.

Пять очных встреч

«Астон Вилла» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (1:0, 1:2, 4:2, 2:0, 2:0).

«Астон Вилла» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (0:2, 1:0, 1:5, 1:2, 2:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа гостей» с крутым коэффициентом 8.00.

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Все комментарии

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вчера в 13:53
Футбольный клуб «Астон Вилла» выиграет матч.
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