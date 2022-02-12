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вчера, 11:46

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Ливерпуль». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.28. Вероятность ничьи оценивается в 5.80, а поражение доступно по котировке 11.00.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.35, а за «верх» — 1.60.

Пропускают матч

«Бернли»: Гудмундссон Йохан — Простуда, Выдра Матей — Грыжа.

Форма команд

На данный момент «скаузеры» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Бордовые» отстают на 37 очков.

За последние пять матчей «Ливерпуль» и «Бернли» набрали соответственно 10 и 3 очка. Разница мячей -4 и +6 в пользу гостей.

Соотношение ожидаемых забитых и пропущенных голов (xG) по версии Footystats:

«Бернли»: 1.01 — 1.86, дома 1.17 — 1.57.

«Ливерпуль»: 2.45 — 1.03, в гостях 2.37 — 1.12.

Реальность же такова:

«Бернли»: 0.85 — 1.40, дома 1.00 — 1.00.

«Ливерпуль»: 2.61 — 0.83, в гостях 2.75 — 1.08.

Из чего делаем вывод, что «Бернли» при своих болельщиках забивает реже, чем должен, а «Ливерпуль» при чужих имеет хорошую реализацию. Дома мяч из сетки своих ворот «Бернли» достает реже, чем ошибаются их защитники, также как и «Ливерпуль» при чужих реже.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счета 1:2 или 2:2. Кстати, коэффициенты на такие счета 8.40 и 23.00 соответственно.

Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 10 февраля), а у «хозяев» лишь три.

Пять очных встреч

«Ливерпуль» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (0:3, 0:3, 1:3, 1:2, 2:0).

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (2:0, 0:3, 0:1, 1:1, 0:3).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 2.08.