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сегодня, 00:19

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Брайтон энд Хоув Альбион». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.65. Вероятность ничьи оценивается в 3.70, а поражение доступно по котировке 5.70.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.65, а за «верх» — 2.20.

Пропускают матч

«Брайтон энд Хоув Альбион»: Мвепу Энок — Травма бедра.

«Бернли»: Гудмундссон Йохан — Простуда, Выдра Матей — Грыжа.

Форма команд

На данный момент «чайки» на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Бордовые» отстают на 19 очков.

За последние пять матчей «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Бернли» набрали соответственно 6 и 3 очка. Разница мячей 0 и -3 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Брайтон энд Хоув Альбион»: 1.04 — 1.04, дома 0.91 — 1.00.

«Бернли»: 0.81 — 1.38, в гостях 0.73 — 1.73.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1. Кстати, коэффициенты на такие счета 8.30 и 6.60 соответственно.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:2, 1:1, 0:0, 1:2, 1:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 2.17.