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вчера, 14:55

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Арсенал». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.18. Вероятность ничьи оценивается в 3.20, а поражение доступно по котировке 3.65.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.57, а за «верх» — 2.45.

Пропускают матч

«Вулверхэмптон»: Боли Вилли — Травма икроножной мышцы, Кастро Хонни — Травма колена, Москера Йерсон — Мышечная травма, Нету Педру — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «канониры» на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Волки» отстают на 2 очка.

За последние пять матчей «Вулверхэмптон» и «Арсенал» набрали соответственно 13 и 10 очков. Разница мячей +5 и +9 в пользу гостей.

Соотношение ожидаемых забитых и пропущенных голов (xG) по версии Footystats:

«Вулверхэмптон»: 0.98 — 1.52, дома 1.06 — 1.35.

«Арсенал»: 1.72 — 1.44, в гостях 1.43 — 1.62.

Реальность же такова:

«Вулверхэмптон»: 0.90 — 0.76, дома 0.80 — 0.80.

«Арсенал»: 1.57 — 1.19, в гостях 1.50 — 1.70.

Из чего делаем вывод, что «Вулверхэмптон» при своих болельщиках забивает реже, чем должен, а «Арсенал» при чужих имеет хорошую реализацию. Дома мяч из сетки своих ворот «Вулверхэмптон» достает реже, чем ошибаются их защитники, а «Арсенал» при чужих чаще.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счета 1:1 или 1:2. Кстати, коэффициенты на такие счета 5.70 и 9.10 соответственно.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (2:1, 1:2, 0:2, 1:1, 3:1).

«Арсенал» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:1, 1:2, 0:2, 1:1, 3:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 2.05.