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вчера, 18:30

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Кёльн». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.25. Вероятность ничьи оценивается в 3.65, а поражение доступно по котировке 3.05.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.35, а за «верх» — 1.60.

Пропускают матч

«Кёльн»: Шабо Жулиан — Травма, Модест Антони — Травма.

«Айнтрахт»: Диант Рамай — Травма колена, Аче Рагнар — Мышечная травма, Пасьенса Гонсало — Травма.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Кёльн»: Хорн Тимо — Килиан Лука, Хектор Йонас, Хюберс Тимо, Шмитц Бенно — Дуда Ондрей, Озкан Салих, Тильманн Ян, Ут Марк, Шкири Эльес — Модест Антони.



«Айнтрахт»: Трапп Кевин — Да Коста Данни, Н'Дика Обите, Тута, Хасэбе Макото — Камада Дайчи, Костич Филип, Линдстрем Йеспер, Соу Джибриль, Якич Кристиян — Борре Сантос.

Форма команд

На данный момент «козлы» на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Орлы» отстают на 1 очко.

За последние пять матчей «Кёльн» и «Айнтрахт» набрали соответственно 7 и 4 очка. Разница мячей -3 и -4 в пользу хозяев.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счета 2:1 или 2:2. Кстати, коэффициенты на такие счета 8.60 и 11.50 соответственно.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:1, 2:0, 1:1, 1:1, 2:4).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:1, 2:0, 1:1, 1:1, 2:4).

«Айнтрахт» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:1, 2:0, 1:1, 1:1, 2:4).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 2.35.