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вчера, 18:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Унион». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.08. Вероятность ничьи оценивается в 3.35, а поражение доступно по котировке 3.70.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.80, а за «верх» — 2.00.

Пропускают матч

«Айнтрахт»: Диант Рамай — Травма колена.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Унион»: Реннов Фредерик — Баумгартль Тимо, Еккель Пауль, Кнохе Робин — Гиссельманн Нико, Прёмель Гриша, Триммель Кристофер, Харагути Гэнки, Хедира Рани — Авонийи Тайво, Бекер Шеральдо.



«Айнтрахт»: Трапп Кевин — Н'Дика Обите, Тута, Хинтереггер Мартин — Кнауфф Ансгар, Костич Филип, Линдстрем Йеспер, Роде Себастьян, Хауге Йенс, Якич Кристиян — Борре Сантос.

Форма команд

На данный момент «железные» на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Орлы» отстают на 5 очков.

За последние пять матчей «Айнтрахт» и «Унион» набрали соответственно 8 и 7 очков. Разница мячей -1 и +3 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Унион»: 1.31 — 1.34, дома 1.36 — 1.00.

«Айнтрахт»: 1.38 — 1.38, в гостях 1.64 — 1.50.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 14 апреля), а у «хозяев» лишь три.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (2:1, 5:2, 3:3, 1:2, 1:2).

Команды обменивались забитыми голами в каждой из последних пяти игр между собой (2:1, 5:2, 3:3, 1:2, 1:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 2.00.