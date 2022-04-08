1649428389

вчера, 17:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Сельта». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.70. Вероятность ничьи оценивается в 3.10, а поражение доступно по котировке 2.80.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.65, а за «верх» — 2.25.

Пропускают матч

«Эспаньол»: Лопес Диего — Травма, Меламед Нико — Травма, Де Томас Рауль — Травма плеча.

«Сельта»: Мальо Уго — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «кельты» на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Попугаи» отстают на 0 очков.

За последние пять матчей «Эспаньол» и «Сельта» набрали соответственно 7 и 4 очка. Разница мячей -2 и -3 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Эспаньол»: 1.17 — 1.40, дома 1.47 — 1.07.

«Сельта»: 1.13 — 1.13, в гостях 0.93 — 0.93.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Пять очных встреч

В четырех из пяти последних очных встреч зафиксирована ничья (3:1, 0:0, 1:1, 1:1, 1:1).

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (3:1, 0:0, 1:1, 1:1, 1:1).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (3:1, 0:0, 1:1, 1:1, 1:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Ничья» с коэффициентом 3.10.