1652567587

сегодня, 01:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Алавес». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.20. Вероятность ничьи оценивается в 3.75, а поражение доступно по котировке 3.05.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.25, а за «верх» — 1.65.

Пропускают матч

«Леванте»: Клер Карлос — Травма, Мустафи Шкодран — Травма, Франкеса Энрик — Решение тренера, де Фрутос Хорхе — Травма, Сольдадо Роберто — Травма.

Форма команд

На данный момент «огурцы» на 19-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Лягушки» отстают на 2 очка.

За последние пять матчей «Алавес» и «Леванте» набрали соответственно 9 и 7 очков. Разница мячей -3 и -2 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Леванте»: 1.22 — 2.03, дома 1.39 — 1.61.

«Алавес»: 0.83 — 1.69, в гостях 0.72 — 2.28.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

«Алавес» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:1, 2:2, 1:1, 0:1, 1:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Азиатская фора гостей 0» с коэффициентом 1.69.