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вчера, 21:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Интер». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.40. Вероятность ничьи оценивается в 4.90, а поражение доступно по котировке 7.50.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.35, а за «верх» — 1.60.

Пропускают матч

«Болонья»: Медель Гари — Красная карточка, Майкл Кингсли — Травма спины.

«Интер»: Видаль Артуро — Травма.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Болонья»: Скорупски Лукаш — Медель Гари, Сумаоро Адама, Тете Артур — Дейкс Митчелл, Домингес Николас, Сориано Роберто, Хики Аарон, Шутен Йерди — Арнаутович Марко, Бэрроу Муса.

Запасные: Барди Франческо — Бинкс Луис, Бонифаци Кевин, Де Сильвестри Лоренцо, Касиус Денсо, Мбайе Ибрахима — Аэбишер Мишель, Виола Николас, Сванберг Маттиас — Виньято Эмануэль, Орсолини Риккардо, Сансоне Никола, Сантандер Федерико.



«Интер»: Ханданович Самир — Бастони Алессандро, де Врей Стефан, Шкриньяр Милан — Барелла Николо, Брозович Марцело, Думфрис Дензел, Перишич Иван, Чалханоглу Хакан — Джеко Эдин, Мартинес Лаутаро.

Запасные: Кордас Алекс, Раду Ионуц — Госенс Робин, Д'Амброзио Данило, Дармиан Маттео, Димарко Федерико, Раноккья Андреа — Весино Матиас, Гальярдини Роберто, Корреа Хоакин — Кайседо Фелипе, Санчес Алексис.

Форма команд

На данный момент «нерадзурри» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Красно-синие» отстают на 33 очка.

За последние пять матчей «Интер» и «Болонья» набрали соответственно 13 и 6 очков. Разница мячей +1 и +7 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Болонья»: 1.12 — 1.42, дома 1.29 — 1.18.

«Интер»: 2.15 — 0.79, в гостях 1.88 — 0.75.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 1:1.

Пять очных встреч

«Интер» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (0:1, 1:2, 0:3, 1:1, 0:1).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (6:1, 0:1, 3:1, 1:2, 1:2).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (6:1, 0:1, 3:1, 1:2, 1:2).

«Интер» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (6:1, 0:1, 3:1, 1:2, 1:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Гости выиграют и обе команды забьют» с коэффициентом 3.