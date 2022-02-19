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«Удинезе» — «Лацио» прогноз

вчера, 13:13

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Лацио». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.50. Вероятность ничьи оценивается в 3.30, а поражение доступно по котировке 2.85.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.83, а за «верх» — 1.97.

Пропускают матч

«Лацио»: Ачерби Франческо — Мышечная травма, Альберто Луис — Перебор желтых карточек, Лаццари Мануэль — Травма бедра, Лейва Лукас — Перебор желтых карточек, Иммобиле Чиро — Простуда.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:
«Удинезе»: Сильвестри Марко — Бекао, Зегелар Марвин, Мари Пабло — Арслан Толгай-Али, Макенго Жан-Виктор, Молина Сальваторе, Соппи Брэндон, Уолес — Бето, Деулофеу Жерар.
Запасные: Гаспарини Мануэль, Паделли Даниэле — Бенкович Филип, Удогие Лиенома — Балларини Марко, Перейра Роберто, Пуссетто Игнасио, Самарджич Лазар, Яяло Мато — Несторовски Илия, Перес Карлес, Саксесс Исаак.

«Лацио»: Стракоша Томас — Габаррон Патрик Хиль, Марушич Адам, Фелипе Луис, Хисай Эльсеид — Башич Тома, Катальди Данило, Милинкович-Савич Сергей — Андерсон Фелипе, Дзакканьи Маттиа, Педро.
Запасные: Адамонис Мариус, Бертини Томмасо, Раду Ионуц, Рейна Пепе — Каменович Димитрие, Муссолини Романо, Ромеро Кристиан — Акпа Акпро Жан-Даниэль — Кабрал Артур, Моро Рауль.

Форма команд

На данный момент «орлы» на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Зебры» отстают на 15 очков.

За последние пять матчей «Лацио» и «Удинезе» набрали соответственно 10 и 4 очка. Разница мячей -8 и +8 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Удинезе»: 1.30 — 1.74, дома 1.36 — 1.64.
«Лацио»: 2.08 — 1.56, в гостях 1.62 — 1.77.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1 (коэффициенты 10.50 и 6.20 соответственно).

Пять очных встреч

«Лацио» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (0:1, 0:0, 1:2, 1:2, 0:3).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 2.50.

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Все комментарии

Накир
Накир
вчера в 13:44
В последнее время Лацио сильно сбавил ход, однако на этот раз у него может и будет возможность зацепиться за очки (дело в том, что Удинезе борется за выживание и у себя дома даже одного гола в среднем за игру не имеет....).... но я решил в этом поединке остановиться на варианте ставки связанной с тоталом, нежели пытаться найти тут верный исход поединка.... результативность Лацио смело можно называть - стабильно хорошей .... и как я ужене раз говорил, в играх с второсортными соперниками Лацио в атаке чувствует себя вообще уверенно.... вот собственно я и решил остановиться тут на варианте ставки: ТБ(1) на Лацио (один гол гости тут однозначно забивать должны, и такая ставка уже на как минимум не проиграет....)....
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