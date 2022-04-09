Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Крылья Советов». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.75. Вероятность ничьи оценивается в 3.00, а поражение доступно по котировке 2.85.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.55, а за «верх» — 2.50.
Пропускают матч
«Крылья Советов»: Иванисеня Дмитрий — Личные причины.
Форма команд
На данный момент гости на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Хозяева отстают на 11 очков.
За последние пять матчей «Крылья Советов» и «Урал» набрали соответственно 5 и 2 очка. Разница мячей -3 и -1 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Урал»: 0.65 — 1.04, дома 0.45 — 0.82.
«Крылья Советов»: 1.26 — 1.13, в гостях 1.00 — 1.27.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 0:1.
Пять очных встреч
Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:1, 2:3, 1:3, 0:1, 1:1).
«Урал» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:1, 2:3, 1:3, 0:1, 1:1).
Материалы по матчу
«Урал» — «Крылья Советов». Прогноз на матч чемпионата России. (10.04.2022), «Спартак» против прямого конкурента и битва обрусевших «Рубина» и «Краснодара». Радости и интриги 24-го тура РПЛ, Бобровский рассудит «Ростов» и «Локомотив». Назначения на 24-й тур РПЛ