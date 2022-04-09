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вчера, 13:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Крылья Советов». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.75. Вероятность ничьи оценивается в 3.00, а поражение доступно по котировке 2.85.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.55, а за «верх» — 2.50.

Пропускают матч

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Форма команд

На данный момент гости на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Хозяева отстают на 11 очков.

За последние пять матчей «Крылья Советов» и «Урал» набрали соответственно 5 и 2 очка. Разница мячей -3 и -1 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Урал»: 0.65 — 1.04, дома 0.45 — 0.82.

«Крылья Советов»: 1.26 — 1.13, в гостях 1.00 — 1.27.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 0:1.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:1, 2:3, 1:3, 0:1, 1:1).

«Урал» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:1, 2:3, 1:3, 0:1, 1:1).

Материалы по матчу