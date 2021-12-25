«Брайтон» — «Брентфорд». Прогноз на матч АПЛ (26.12.2021)

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25 декабря 2021, 11:17

«Брайтон» примет «Брентфорд» в рамках 19-го тура АПЛ . Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

В этой игре можно сделать ставку на победу «Брайтона» по коэффициенту 1.95. Ничейный исход оценивается в 3.40, а победа «Брентфорда» в 4.05.

Форма команд

В этом сезоне «Брайтон» идет на 13-й строчке в турнирной таблице, в активе клуба — 29 баллов. У команды четыре победы, восемь ничьих и четыре поражения. Коллектив забил 14 голов и пропустил 17 мячей.

«Брентфорд» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице и имеет в активе 20 пунктов. У коллектива пять побед, пять ничьих и шесть поражений. «Брентфорд» забил 21 мяч и пропустил 22 гола.

Информация для ставок

● «Брентфорд» выиграл два матча из последних пяти

● «Брайтон» не может выиграть вот уже 12 игр кряду

● У «Брентфорда» четыре забитых мяча за три последних матча

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на «ничейный исход или победа „Брентфорда“» по коэффициенту 1.85. По мнению букмекеров Фонбет, эта ставка может сыграть, так как «Брентфорд» в последних матчах выглядит лучше.