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«Барри Таун» — «Хаверфордуэст». Прогноз на матч Премьер-лиги Уэльса (31.08.2021)

31 августа 2021, 10:31

31 августа 2021 года «Барри Таун» сыграет против «Хаверфордуэста» в рамках очередного тура Премьер-лиги Уэльса.

Уэльс. Премьер-лига 2021/2022
Барри Таун
Хаверфордуэст
3 : 2
завершен
31 августа 2021, 21:45
вторник
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.413.342.74
Мелбет 1.80 3.72 3.96
1XBET 1.90 3.60 3.68

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Барри Таун». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.30. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.55, а на победу гостей по 2.75.

Форма команд

«Барри Таун» стартовал в Премьер-лиге Уэльса достаточно неплохо. Команда набрала четыре балла и находится на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — одна победа, одна ничья и одно поражение. Клуб забил пять голов и пропустил три мяча.

«Хаверфордуэст» стартовал ужасно. Команда набрала один балл и находится на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — два поражения и одна ничья. Команда пропустила три мяча. Болельщики не верят в успех команды в нынешнем сезоне, скорее всего, клуб будет сражаться за выживание.

Информация для ставок

● «Барри Таун» выиграл два матча из последних пяти
● «Хаверфордуэст» не побеждает три игры кряду
● «Барри Таун» забил 11 мячей в пяти последних матчах

Прогноз

Хозяева выглядят чуть лучше, поэтому логично сделать ставку на «одна команда не забьет и „Барри“ не проиграет» по коэффициенту 3.60.

Ранее букмекеры предложили неплохой коэффициент на ничейный исход матча Премьер-лиги Уэльса «Кардифф МЮ» — «Пенибонт».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.99 1.84
1XBET 1.57 2.32
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