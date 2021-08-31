«Барри Таун» — «Хаверфордуэст». Прогноз на матч Премьер-лиги Уэльса (31.08.2021)

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31 августа 2021, 10:31

31 августа 2021 года «Барри Таун» сыграет против «Хаверфордуэста» в рамках очередного тура Премьер-лиги Уэльса.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Барри Таун». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.30. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.55, а на победу гостей по 2.75.

Форма команд

«Барри Таун» стартовал в Премьер-лиге Уэльса достаточно неплохо. Команда набрала четыре балла и находится на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — одна победа, одна ничья и одно поражение. Клуб забил пять голов и пропустил три мяча.

«Хаверфордуэст» стартовал ужасно. Команда набрала один балл и находится на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — два поражения и одна ничья. Команда пропустила три мяча. Болельщики не верят в успех команды в нынешнем сезоне, скорее всего, клуб будет сражаться за выживание.

Информация для ставок

● «Барри Таун» выиграл два матча из последних пяти

● «Хаверфордуэст» не побеждает три игры кряду

● «Барри Таун» забил 11 мячей в пяти последних матчах

Прогноз

Хозяева выглядят чуть лучше, поэтому логично сделать ставку на «одна команда не забьет и „Барри“ не проиграет» по коэффициенту 3.60.