«Брайтон» — «Ньюкасл Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (20.03.2021)

«Брайтон» сыграет против «Ньюкасл Юнайтед» в рамках 29-го тура английской Премьер-лиги 20 марта 2021 года. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.
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3 : 0
завершен
вчера, 23:00
Ставки букмекеров
Ставки на победу «Брайтона» принимаются по коэффициенту 1.65. Также можно поставить на ничейный исход за 3.60 и на победу «Ньюкасла» за 6.60.
Форма команд
«Брайтон» идет на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе команды 29 пунктов. В последних матчах у «чаек» все очень плохо, только в одной игре у команды получилось сыграть хорошо и заработать желанные три балла. Поединок против «Ньюкасла» — это отличный шанс исправить ситуацию.
«Ньюкасл Юнайтед» идет на 17-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала 28 пунктов. «Ньюкасл» ужасен в плане обороны, из-за этого клуб постоянно теряет очки и практически в каждом матче вынужден вынимать мяч из сетки своих ворот. В последних матчах команда никак не может победить.
Информация для ставок
- «Брайтон» победил в одном матче из последних пяти
- «Ньюкасл Юнайтед» не побеждает в АПЛ пять матчей кряду
- «Брайтон» пропустил шесть голов в последних пяти играх
Прогноз
В этом матче можно поставить на точное количество голов в поединке — 4-5 по коэффициенту 1.92. Также стоит присмотреться к ставке на то, что гол будет забит с 76-й по 90-ю минуту по коэффициенту 2.30.
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