«Брайтон» — «Ньюкасл Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (20.03.2021)

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вчера, 14:11

«Брайтон» сыграет против «Ньюкасл Юнайтед» в рамках 29-го тура английской Премьер-лиги 20 марта 2021 года. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Ставки на победу «Брайтона» принимаются по коэффициенту 1.65. Также можно поставить на ничейный исход за 3.60 и на победу «Ньюкасла» за 6.60.

Форма команд

«Брайтон» идет на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе команды 29 пунктов. В последних матчах у «чаек» все очень плохо, только в одной игре у команды получилось сыграть хорошо и заработать желанные три балла. Поединок против «Ньюкасла» — это отличный шанс исправить ситуацию.

«Ньюкасл Юнайтед» идет на 17-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала 28 пунктов. «Ньюкасл» ужасен в плане обороны, из-за этого клуб постоянно теряет очки и практически в каждом матче вынужден вынимать мяч из сетки своих ворот. В последних матчах команда никак не может победить.

Информация для ставок

«Брайтон» победил в одном матче из последних пяти

«Ньюкасл Юнайтед» не побеждает в АПЛ пять матчей кряду

пять матчей кряду «Брайтон» пропустил шесть голов в последних пяти играх

Прогноз

В этом матче можно поставить на точное количество голов в поединке — 4-5 по коэффициенту 1.92. Также стоит присмотреться к ставке на то, что гол будет забит с 76-й по 90-ю минуту по коэффициенту 2.30.

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