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«Брайтон» — «Ньюкасл Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (20.03.2021)

вчера, 14:11

«Брайтон» сыграет против «Ньюкасл Юнайтед» в рамках 29-го тура английской Премьер-лиги 20 марта 2021 года. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.683.566.73
Лига Ставок 1.73 3.60 5.40
Фонбет Live! 1.02 22.00 100.00
Pin-Up.ru 1.66 3.63 6.80

Ставки букмекеров

Ставки на победу «Брайтона» принимаются по коэффициенту 1.65. Также можно поставить на ничейный исход за 3.60 и на победу «Ньюкасла» за 6.60.

Форма команд

«Брайтон» идет на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе команды 29 пунктов. В последних матчах у «чаек» все очень плохо, только в одной игре у команды получилось сыграть хорошо и заработать желанные три балла. Поединок против «Ньюкасла» — это отличный шанс исправить ситуацию.

«Ньюкасл Юнайтед» идет на 17-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала 28 пунктов. «Ньюкасл» ужасен в плане обороны, из-за этого клуб постоянно теряет очки и практически в каждом матче вынужден вынимать мяч из сетки своих ворот. В последних матчах команда никак не может победить.

Информация для ставок

  • «Брайтон» победил в одном матче из последних пяти
  • «Ньюкасл Юнайтед» не побеждает в АПЛ пять матчей кряду
  • «Брайтон» пропустил шесть голов в последних пяти играх

Прогноз

В этом матче можно поставить на точное количество голов в поединке — 4-5 по коэффициенту 1.92. Также стоит присмотреться к ставке на то, что гол будет забит с 76-й по 90-ю минуту по коэффициенту 2.30.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Бристоль Сити» — «Ротерхэм».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.25 1.72 1.65 2.37
Лига Ставок 2.20 1.68 1.65 2.26
Pin-Up.ru 2.22 1.69 1.66 2.27 1.34 3.35
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 15:51
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб Брайтон энд Хоув Альбион
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