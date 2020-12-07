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«Динамо» Киев – «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)

07 декабря 2020, 01:21
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«Динамо» Киев и «Ференцварош» сыграют в заключительном туре групповой стадии Лиги чемпионов. Представляем прогноз и обзор ставок букмекерских контор на матч, который состоится 8 декабря на стадионе «Олимпийский».

Ставки букмекеров

Статус фаворита в этом противостоянии на себе примеряют хозяева. В букмекерской конторе Фонбет сделать ставку на победу «Динамо» можно с коэффициентом 1.92. Шансы «Ференцвароша» на победу оцениваются в 4.48, а ничья идет за 3.68.

На результативность матча букмекер предложил практически равную линию. Ставки на ТБ(2,5) принимаются за 1.85, ТМ(2,5) – 1.90.

Форма команд

«Динамо» и «Ференцварош» проиграли все матчи «Барселоне» и «Ювентусу», а очная встреча команд в Венгрии завершилась вничью 2:2. Украинский клуб вел в счете 2:0, но не сумел удержать победный результат.

В прошлом туре Лиги чемпионов команда Мирчи Луческу уступила в Турине (0:3), после чего отметилась победой над «Мариуполем» в чемпионате Украины (2:0). Подопечные Сергея Реброва не смогли дать бой «Барселоне» (0:3), а затем разобрались в чемпионате Венгрии с «Дьошдьером» (3:1).

Информация для ставок

  • В трех из пяти прошлых домашних матчей «Динамо» прошла ставка на ТМ(2,5)
  • «Ференцварош» не проигрывал в четырех из пяти последних гостевых матчей
  • В активе «Динамо» пять побед в десяти предыдущих поединках во всех турнирах
  • «Ференцварош» пропускал голы в трех из пяти предыдущих выездных встречах

Прогноз

В предстоящей встрече команды определят, кто из них сыграет в 1/16 финала Лиги чемпионов. После ничьей в Венгрии «Ференцварош» устроит только победа или более результативный мировой исход.

«Динамо», несмотря на вышесказанное, вряд ли станет играть с позиции удержания своего преимущества. Предлагаем взять ставку на то, что обе команды забьют голы, за которую букмекерская компания Фонбет предложила коэффициент 1.70.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.803.844.56
Fonbet 2.65 2.25 4.30
Мелбет 1.80 3.83 4.70
Лига ставок 1.91 3.75 4.40
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Все комментарии
rubin kazzzan
rubin kazzzan
07 декабря в 05:53
Хоть за Киев порадоваться, если выиграют
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
07 декабря в 02:06
Ференцварош 4-1
rubin kazzzan
rubin kazzzan
07 декабря в 01:38
Киев 1:0
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