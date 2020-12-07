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«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)

07 декабря 2020, 10:31
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В заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов «Челси» в Лондоне сыграет против «Краснодара». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 8 декабря 2020 года.

Ставки букмекеров

«Челси» представлен в роли очевидного фаворита в этом противостоянии. Букмекерская компания Бетсити предлагает поставить на победу хозяев с коэффициентом 1.33. Вероятность того, что викторию одержит «Краснодар», оценивается котировкой 10.50, а заключить пари на ничью БК предлагает за 5.80.

По мнению экспертов БК, нас ожидает результативный поединок, в котором команды суммарно забьют минимум три гола. За ставку ТБ(2,5) предложен коэффициент 1.60, против 2.49 на ТМ(2,5).

Форма команд

В прошлом туре Лиги чемпионов «Челси» разгромил в гостях «Севилью» (4:0). Благодаря победе над прямым конкурентом лондонская команда забронировала за собой выход в раунд плей-офф с первой строчки. После этого подопечные Фрэнка Лэмпарда уверенно обыграли «Лидс» (3:1) в домашнем матче АПЛ.

«Краснодар» тоже уже не решает никаких турнирных задач. Подопечные Мурада Мусаева выиграли лобовой матч у «Ренна» дома (1:0), гарантировав себе переход в 1/16 финала Лиги Европы с третьего места. После этого команда отметилась крупной победой над «Ротором» в поединке чемпионата России (5:0).

Информация для ставок

• «Челси» не проигрывал в восьми прошлых матчах на своем стадионе – пять побед и три ничьи
• «Краснодар» проиграл четыре предыдущих гостевых поединка во всех турнирах
• В шести из десяти прошлых домашних матчей «Челси» прошла ставка на ТБ(2,5)
• «Краснодар» пропускал минимум два гола в трех из четырех предыдущих матчей в гостях
• В первой встрече на групповой стадии «Челси» победил соперника на выезде (4:0)

Прогноз

Фрэнк Лэмпард использует ротацию состава в предстоящем поединке. «Челси» идет в группе лидеров АПЛ, поэтому может поберечь своих ключевых игроков. Несмотря на это, гости заметно превосходят в классе «Краснодар», у которого уже тоже нет турнирной мотивации.

Полагаем, что команды сыграют с акцентом на атаку и порадуют болельщиков забитыми голами. Берем ставку на ТБ(2,5) с коэффициентом 1.60 по линии букмекерской конторы Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.285.9210.33
BetCity 1.32 6.00 8.90
Fonbet 2.80 1.55 18.00
Мелбет 1.31 5.94 9.81
Лига ставок 1.31 6.40 9.80
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Адольф Фон Дроссель
Адольф Фон Дроссель ответ Mamuka Gotsiridze (раскрыть)
вчера в 20:33
Да
Mamuka Gotsiridze
Mamuka Gotsiridze ответ xander93rus (раскрыть)
вчера в 12:25
даже если Рен победит и Краснодар проиграет все равно?
xander93rus
xander93rus ответ Mamuka Gotsiridze (раскрыть)
вчера в 11:49
Краснодар уже гарантированно попадает в ЛЕ
Mamuka Gotsiridze
Mamuka Gotsiridze
вчера в 11:07, ред.
Согласен ... вторим составом с играют скорее всего... а вот Краснодару минимум ничья надо.... Если Рен победит то вытеснит Краснодар из лаги Европы ... так что думаю Краснодар постарается минимум не проиграть ...
Caniggia
Caniggia
07 декабря в 13:03
Возможно, ничья.
STVA 1
STVA 1
07 декабря в 10:33
Челси напрягаться не будет
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