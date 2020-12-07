«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)

1607326293

07 декабря 2020, 10:31

В заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов «Челси» в Лондоне сыграет против «Краснодара». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 8 декабря 2020 года.

Ставки букмекеров

«Челси» представлен в роли очевидного фаворита в этом противостоянии. Букмекерская компания Бетсити предлагает поставить на победу хозяев с коэффициентом 1.33. Вероятность того, что викторию одержит «Краснодар», оценивается котировкой 10.50, а заключить пари на ничью БК предлагает за 5.80.

По мнению экспертов БК, нас ожидает результативный поединок, в котором команды суммарно забьют минимум три гола. За ставку ТБ (2,5) предложен коэффициент 1.60, против 2.49 на ТМ(2,5).

Форма команд

В прошлом туре Лиги чемпионов «Челси» разгромил в гостях «Севилью» (4:0). Благодаря победе над прямым конкурентом лондонская команда забронировала за собой выход в раунд плей-офф с первой строчки. После этого подопечные Фрэнка Лэмпарда уверенно обыграли «Лидс» (3:1) в домашнем матче АПЛ .

«Краснодар» тоже уже не решает никаких турнирных задач. Подопечные Мурада Мусаева выиграли лобовой матч у «Ренна» дома (1:0), гарантировав себе переход в 1/16 финала Лиги Европы с третьего места. После этого команда отметилась крупной победой над «Ротором» в поединке чемпионата России (5:0).

Информация для ставок

• «Челси» не проигрывал в восьми прошлых матчах на своем стадионе – пять побед и три ничьи

• «Краснодар» проиграл четыре предыдущих гостевых поединка во всех турнирах

• В шести из десяти прошлых домашних матчей «Челси» прошла ставка на ТБ (2,5)

• «Краснодар» пропускал минимум два гола в трех из четырех предыдущих матчей в гостях

• В первой встрече на групповой стадии «Челси» победил соперника на выезде (4:0)

Прогноз

Фрэнк Лэмпард использует ротацию состава в предстоящем поединке. «Челси» идет в группе лидеров АПЛ , поэтому может поберечь своих ключевых игроков. Несмотря на это, гости заметно превосходят в классе «Краснодар», у которого уже тоже нет турнирной мотивации.