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«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)

07 декабря 2020, 08:45
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В последнем туре группового раунда Лиги чемпионов сыграют РБ «Лейпциг» и «Манчестер Юнайтед». Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 8 декабря 2020 года.

Ставки букмекеров

По мнению аналитиков букмекерской конторы Мелбет, в этом матче нет фаворита. Ставки на победу хозяев и гостей принимаются с одинаковыми коэффициентами – 2.66. Заключить пари на то, что РБ «Лейпциг» и «Манчестер Юнайтед» сыграют вничью, БК предлагает с котировкой 3.78.

Линия букмекера также подводит к тому, что соперники результативно сыграют в атаке, и на двоих забьют минимум три гола. Исход ТБ(2,5) получил коэффициент 1.62 против 2.30 на ТМ(2,5).

Форма команд

У «Лейпцига» и МЮ по девять набранных очков. Из-за поражения в первой очной встрече немецкий клуб идет третьим в квартете, а англичане его возглавляют. Учитывая, что прямой конкурент в лице ПСЖ будет играть против аутсайдера дома, результат этой встречи определит, какая из команд пройдет в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Подопечные Оле-Гуннера Сульшера в прошлом туре уступили ПСЖ на своем поле (1:3), после чего отметились волевой победой над «Вест Хэмом» в АПЛ (3:1). РБ «Лейпциг», в свою очередь, вырвал победу в Турции над «Башакшехиром» (4:3), а затем разделил очки с «Баварией» (3:3) в Бундеслиге.

Информация для ставок

· РБ «Лейпциг» выиграл семь прошлых матчей на своем стадионе

· У «Манчестер Юнайтед» четыре победы в пяти прошлых выездных матчах

· Ставка на ОБЗ прошла в трех прошлых матчах РБ «Лейпцига»

· «Манчестер Юнайтед» забивал и пропускал голы в пяти предыдущих матчах на выезде

Прогноз

Матч в Германии определяющий для обеих команд. В первой встрече МЮ уничтожил соперника в Англии (5:0), но 8 декабря гости вряд ли смогут так же легко справится с командой Юлиана Нагельсмана.

Полагаем, что нас ждет атакующий и результативный футбол, в котором команды обменяются забитыми голами. В букмекерской конторе Мелбет ставку на ОБЗ можно сделать с коэффициентом 1.53.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.363.852.86
BetCity 2.34 3.80 2.90
Fonbet 1.11 8.50 18.00
Мелбет 2.47 3.78 2.77
GGBet 2.40 3.72 2.85
Лига ставок 2.40 3.70 3.00
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Все комментарии
rubin kazzzan
rubin kazzzan
07 декабря в 09:08
Немцы на мой взгляд пройдут!!!!!
ilhom0566
ilhom0566
07 декабря в 08:53
Уберите к чертям свои прогнозы с блогов, выделите отдельный раздел для прогнозов!!!
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