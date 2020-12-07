ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)

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07 декабря 2020, 08:36

В заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов сыграют ПСЖ и «Башакшехир». Представляем прогноз и обзор ставок букмекерских контор на матч, который пройдет 8 декабря 2020 года в Париже.

Ставки букмекеров

Для ставок на основные исходы в предстоящем матче букмекерская компания Мелбет предложила такие котировки: победа ПСЖ идет за 1.16, против 19.00 на гостевую викторию «Башакшехира». Вероятность того, что команды сыграют вничью, БК оценила в 9.60.

В этой встрече букмекер ожидает минимум четыре забитых гола. Ставки ТБ (2,5) отмечены коэффициентом 1.80, против 2.00 на ТМ(2,5).

Форма команд

К последнему туру групповой стадии Лиги чемпионов ПСЖ подходит на втором месте. У « МЮ » и «Лейпцига» тоже по девять очков, но англичане впереди из-за лучших дополнительных показателей. В прошлом туре подопечные Томаса Тухеля обыграли «Юнайтед» в гостях (3:1), после чего с аналогичным счетом справились с «Монпелье» в поединке французской Лиги 1.

«Башакшехир» не смог навязать борьбу своим соперникам в группе, хотя местами показывал качественный футбол. К примеру, турецкий чемпион обыграл дома « МЮ » (2:1), а в прошлом туре едва не отобрал очки у РБ «Лейпцига» (3:4). В чемпионате Турции клуб из Стамбула сыграл вничью с «Йени Малатьяспор» (1:1).

Информация для ставок

ПСЖ выиграл три из четырех прошлых домашних матчей

выиграл три из четырех прошлых домашних матчей «Башакшехир» проиграл оба гостевых матча в Лиге чемпионов с общим счетом 1:6

В трех из четырех прошлых поединков ПСЖ прошла ставка на ТБ (2,5)

прошла ставка на (2,5) Минимум два гола пропускал «Башакшехир» в трех из пяти предыдущих матчей на выезде

Прогноз

У ПСЖ нет права на ошибку в предстоящем матче. Чтобы не оглядываться на параллельный поединок, парижанам нужно побеждать турецкого соперника, и делать это уверенно.