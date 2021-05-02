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«Коньяспор» — «Фатих Карагюмрюк». Прогноз на матч чемпионата Турции (02.05.2021)

вчера, 12:46

В 39-м туре чемпионата Турции «Коньяспор» на домашней арене сыграет против «Карагюмрюка». Представляем обзор ставок букмекеров и прогноз на поединок, который состоится 2 мая.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.393.383.19
BetBoom 2.23 3.45 3.35

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Коньяспор» умеренным фаворитом в этой встрече. Поставить на победу хозяев БК Мелбет предлагает по коэффициенту 2.36. Ставки на победу «Карагюмрюка» принимаются с коэффициентом 3.11, а потенциальная вероятность ничьи оценивается в 3.56.

Что касается результативности, букмекеры не отдают предпочтения одному из возможных исходов. Вероятность выигрыша ставки ТБ(2,5) оценивается в 1.97, ТМ(2,5) – 1.92.

Форма команд

За четыре тура до конца чемпионата «Коньяспор» занимает 12-е место в таблице лиги. У команды 42 очка на счету и преимущество над зоной вылета в виде пяти баллов. На протяжении шести поединков хозяева грядущей встречи не знают вкуса побед.

В данной серии «Коньяспор» проиграл «Сивасспору» (1:3), «Ризеспору» (3:5) и «Галатасараю» (0:1), а также разделил очки с «Хатайспором» (0:0), «Кайсериспором» (0:0) и «Анкарагюджю» (1:1).

У «Карагюмрюка» турнирное положение намного лучше – девятое место и 51 балл на счету. Правда, длительная серия без побед лишила эту команду шансов побороться за место в первой пятерке.

Четыре последних матча в чемпионате «Карагюмрюк» не выигрывал. В этот период команда разделила очки с «Антальяспором» (2:2), «Гезтепе» (1:1) и «Галатасараем» (1:1), а также проиграла «Трабзонспору».

Информация для ставок

  • «Коньяспор» не пропускал голы в 7 из 9 прошлых матчей на своем поле
  • «Коньяспор» сыграл вничью в 3 предыдущих домашних играх лиги
  • В 4 последних гостевых играх «Карагюмрюка» больше двух голов не забивалось

Прогноз

«Коньяспор» очень надежно обороняется в домашних поединках, а «Карагюмрюк» последние гостевые встречи завершал без голевой феерии. Учитывая это, предлагаем поставить на ТМ(2,5) по коэффициенту 1.92 в БК Мелбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Лацио» — «Дженоа».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.81 1.47 1.91 1.98 1.49 2.76
1XBET 2.68 1.47 1.93 1.98 1.48 2.65
BetBoom 2.80 1.45 1.90 1.94 1.53 2.57
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sv_1969
sv_1969
вчера в 13:15
Матч на три исхода
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