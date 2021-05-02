«Коньяспор» — «Фатих Карагюмрюк». Прогноз на матч чемпионата Турции (02.05.2021)

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вчера, 12:46

В 39-м туре чемпионата Турции «Коньяспор» на домашней арене сыграет против «Карагюмрюка». Представляем обзор ставок букмекеров и прогноз на поединок, который состоится 2 мая.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Коньяспор» умеренным фаворитом в этой встрече. Поставить на победу хозяев БК Мелбет предлагает по коэффициенту 2.36. Ставки на победу «Карагюмрюка» принимаются с коэффициентом 3.11, а потенциальная вероятность ничьи оценивается в 3.56.

Что касается результативности, букмекеры не отдают предпочтения одному из возможных исходов. Вероятность выигрыша ставки ТБ (2,5) оценивается в 1.97, ТМ(2,5) – 1.92.

Форма команд

За четыре тура до конца чемпионата «Коньяспор» занимает 12-е место в таблице лиги. У команды 42 очка на счету и преимущество над зоной вылета в виде пяти баллов. На протяжении шести поединков хозяева грядущей встречи не знают вкуса побед.

В данной серии «Коньяспор» проиграл «Сивасспору» (1:3), «Ризеспору» (3:5) и «Галатасараю» (0:1), а также разделил очки с «Хатайспором» (0:0), «Кайсериспором» (0:0) и «Анкарагюджю» (1:1).

У «Карагюмрюка» турнирное положение намного лучше – девятое место и 51 балл на счету. Правда, длительная серия без побед лишила эту команду шансов побороться за место в первой пятерке.

Четыре последних матча в чемпионате «Карагюмрюк» не выигрывал. В этот период команда разделила очки с «Антальяспором» (2:2), «Гезтепе» (1:1) и «Галатасараем» (1:1), а также проиграла «Трабзонспору».

Информация для ставок

«Коньяспор» не пропускал голы в 7 из 9 прошлых матчей на своем поле

«Коньяспор» сыграл вничью в 3 предыдущих домашних играх лиги

В 4 последних гостевых играх «Карагюмрюка» больше двух голов не забивалось

Прогноз

«Коньяспор» очень надежно обороняется в домашних поединках, а «Карагюмрюк» последние гостевые встречи завершал без голевой феерии. Учитывая это, предлагаем поставить на ТМ(2,5) по коэффициенту 1.92 в БК Мелбет.

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