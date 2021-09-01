Литва – Северная Ирландия. Прогноз на матч отбора ЧМ-2022 (02.09.2021)

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01 сентября 2021, 23:44

Интересную встречу подарит нам матч квалификации на ЧМ -2022 Литвы и Северной Ирландии. Предлагаем вам ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является Северная Ирландия. Команда играет выездной поединок, поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.84. Победа сборной Литвы оценивается в 4.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.55. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.55. Вероятность того, что команды обменяются голами, определяется по коэффициенту 2.31.

Форма команд

Литва изначально не рассматривалась как фаворит на выход из группы, команда подтвердила эти рассуждения. Коллектив проиграл две игры и о высоких местах игрокам остается только мечтать. В сборной отсутствуют явные лидеры или футболисты, которые могут изменить ход поединка в любой момент. В матче с Северной Ирландией у коллектива не получится играть первым номером, а придется больше защищать свои ворота. Последние два матча Литвы закончились поражением от Испании в товарищеском матче (0:4) и от Латвии в Балтийском Кубке (1:3).

Северная Ирландия также стартовала не лучшим образом в этой группе, имея всего одно очко после двух стартовых туров. Отставание от Швейцарии составляет уже 5 очков, что довольно много на таком коротком отрезке групповой стадии. Чтобы иметь шансы на выход на турнир в дальнейшем, команде необходимо выигрывать все оставшиеся матчи. В прошлом товарищеском матче Северная Ирландия уступила Украине (0:1), а ранее команда обыграла Мальту (3:0).

Информация для ставок

Литва проиграла шесть последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей Северной Ирландии закончились исходом «обе забьют — нет»

Литва забила только в двух матчах из шести последних поединков на своем поле

Пять из семи последних матчей сборной Литвы закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды играют достаточно нестабильно, игра между ними обещает быть напряженной. Предполагаем, что большого количества мячей в этом матче болельщики не увидят, так как обе сборные играют в закрытый футбол. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.55.