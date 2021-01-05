«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч Кубка Лиги (06.01.2021)

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05 января 2021, 05:19

В полуфинале Кубка английской Лиги нас ожидает манчестерское дерби, в котором сразятся подопечные Сульшера и Гвардиолы. Кому отдать предпочтение в этой игре?

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Бетсити выставлены следующие котировки на этот поединок: победа «Манчестер Юнайтед» доступна за 3,80, ничью можно взять за 3,85, а триумф команды гостей представлен коэффициентом 2,09.

Тотал в этой игре находится на отметке 2,5 мяча. Больше можно сыграть за 1,81, а меньше за 2,22.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» находится в отличной игровой форме. Команда не проигрывает на протяжении восьми последних поединков. Шесть побед и две ничьи. В прошлом туре МЮ одержал победу над «Астон Виллой» (2:1). Теперь «красным дьяволам» важно грамотно применить ротацию состава в кубковом матче.

«Манчестер Сити» выиграл четыре последних поединка. Постепенно подопечные Хосепа Гвардиолы наверстывают упущенное после провала на старте сезона. «Горожанам» необходимо продолжать побеждать, так как рано или поздно команду настигнет спад. На данный момент команда занимает пятое место с отставанием от лидера в четыре очка и игрой в запасе. В последнем поединке «Сити» справился с «Челси» (3:1).

Информация для ставок

«Манчестер Юнайтед» выиграл три последних домашних матча

«Манчестер Сити» не проигрывает на выезде на протяжении шести последних поединков

В трех последних очных встречах команд «красные дьяволы» не проигрывают «горожанам»

Прогноз

По нашему мнению, обе команды имеют примерно равные шансы на выход в финал Кубка английской лиги. Считаем, что в этом противостоянии стоит рассмотреть ничью в основное время поединка. Дерби Манчестера всегда проходит в упорной борьбе. И сейчас мы не можем никому отдать предпочтение, поэтому попробуем рискнуть и сыграть ничью за 3,80.