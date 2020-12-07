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«Лацио» — «Брюгге». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)

07 декабря 2020, 00:40
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«Лацио» и «Брюгге» сыграют в заключительном туре групповой стадии Лиги чемпионов. Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 8 декабря 2020 года.

Ставки букмекеров

Согласно котировкам букмекерской конторы Бетсити, фаворитом матча в Риме идут хозяева. За победу «Лацио» предложен коэффициент 1.86, против 4.44 на гостевую победу «Брюгге». Вероятность ничейного исхода аналитики компании оценили котировкой 3.96.

Линия букмекера также двигается в пользу того, что матч на стадионе «Олимпико» будет результативным. Взять исход на ТБ(2,5) можно за 1.80, а ТМ(2,5) идет за 2.18.

Форма команд

За тур до конца групповой стадии Лиги чемпионов «Лацио» занимает второе место в квартете. Римский клуб набрал девять очков, что дает ему возможность опережать «Брюгге» на два пункта, от «Боруссии» «орлы» отстают на один балл. В прошлом туре подопечные Симоне Индзаги избежали гостевого поражения в Дортмунде (1:1), а в чемпионате Италии спокойно обыграли на выезде «Специю» (2:1).

Теперь о «Брюгге» — бельгийской команде для выхода в 1/8 финала Лиги Чемпионов нужно побеждать в Риме. Неделю назад подопечные Филлиппа Клемана разгромили дома «Зенит» (3:0), гарантировав себе минимум третью строчку в группе. В чемпионате Бельгии «Брюгге» довольствовался минимальной победой в домашней встрече против «Сент-Трюйдена» (1:0).

Информация для ставок

  • «Лацио» выиграл в трех из пяти прошлых матчей на своем стадионе
  • В пассив «Брюгге» два поражения в четырех предыдущих поединках
  • В трех из четырех прошлых матчей «Лацио» сыграла ставка на ТБ(2,5)
  • Первая встреча соперников в Лиге чемпионов завершилась вничью — 1:1

Прогноз

У «Лацио» еще есть шансы финишировать на первом месте в группе. Для этого римской команде нужно брать три очка в предстоящем матче и надеяться, что «Боруссия» оступится в гостевой встрече против «Зенита».

«Брюгге» тоже едет в Италию играть на победу, но гости заметно уступают хозяевам в классе. Предлагаем ставку на победу «Лацио» за 1.86 по линии букмекерской конторы Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.704.044.92
BetCity 1.77 3.90 4.60
Fonbet 3.50 1.45 12.50
Мелбет 1.75 3.90 4.91
GGBet 1.78 4.00 4.49
Лига ставок 1.81 4.00 4.60
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Все комментарии
rubin kazzzan
rubin kazzzan
07 декабря в 07:05
Брюгге может оставить Лацио за бортом ЛЧ
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
07 декабря в 01:06
Буду топить за Лацио!
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