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«Пескара» — «Реджана». Прогноз на матч Серии B (04.05.2021)

вчера, 12:51

В 36-м туре второго по силе чемпионата Италии можно будет наблюдать интересный поединок, где «Пескара» поборется с «Реджаной» за три очка.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают минимальное предпочтение гостям, поэтому предлагают коэффициент на их победу – 2.6. Поверить в успех «Пескары» можно по коэффициенту 2.65. На ничью в матче можно поставить по коэффициенту 3.45.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по 2.14. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 1.71.

Форма команд

Команды находятся по соседству в турнирной таблице и борются за выживание в Серии B. «Пескара» отстает от «Реджаны» на пять очков и имеет очень сложное турнирное положение, из которого выбраться будет проблематично. Команда должна побеждать во всех оставшихся турах и надеяться на ошибки конкурентов. Последние два матча «Пескары» закончились поражением от «Козенцы» (0:3) и ничьей с «Энтеллой» (1:1).

«Реджана» занимает 18-е место в таблице, но имеет более хорошие шансы спасти сезон. Коллектив отстает на одно очко от переходных матчей за выживание. В прошлом туре «Реджана» минимально обыграла «Порденоне» (1:0), а немного ранее проиграла на выезде «Реджине» (1:2).

Информация для ставок

• Три из четырех последних матчей «Пескары» закончился ничьими со счетом (1:1)
• «Пескара» выиграла две встречи из последних десяти поединков, а «Реджана» смогла победить только в одной встрече
• «Пескара» выиграла последние шесть матчей с «Реджаной» на своем поле
• В восьми последних встречах команд из десяти был зафиксирован итог «обе забьют — нет»

Прогноз

Рекомендуем сделать ставку на победу «Пескары» в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.65.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.30 1.67 1.69 2.26
1XBET 2.24 1.65 1.71 2.26 1.33 3.15
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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:54
Возможна ничья
shlomo
shlomo
вчера в 12:54
Хозяева не проиграют
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