«Кривбасс-2020» — «Днепр-1». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (28.11.2022)

1669218593

сегодня, 18:49

Ставки букмекеров

В этом поединке днепровский клуб является неоспоримым фаворитом. Коэффициент на победу «Днепра-1» составляет 1.6. Поставить на неожиданный успех хозяев поля можно по коэффициенту 5.2, а ничейный результат принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.1.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.77.

Форма команд

«Кривбасс» после двух побед с одинаковым счетом (1:0) над «Металлистом» и «Ворсклой» оступился в домашней встрече с «Металлистом 1925», проиграв всухую (0:2). Команда все никак не может выбраться с низов таблицы и после 13 поединков занимает 13 место с 12 очками в копилке.

«Днепр-1» сохраняет лидерство в чемпионате и опережает ближайшего преследователя на несколько зачетных баллов. Днепряне в минувшем туре как раз таки разобрались с «Шахтером» (2:1), что позволило укрепить свои позиции и чувствовать себя уверенно на финише первого круг, имея в запасе 35 очков.

Информация для ставок

«Кривбасс» одержал три победы в последних шести играх

Беспроигрышная серия «Днепра-1» составляет пять поединков (четыре победы и ничья)

Три последних встречи с участием «Кривбасса» завершились результатом ТМ 2.5

Пять из шести последних матчей «Днепра-1» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Ожидаем интересное сражение, наполненное опасными моментами и большим количеством забитых мячей, поэтому предлагаем поставить на тотал больше 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.