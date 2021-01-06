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«Еклано» — «Валенсия». Прогноз на матч Кубка Испании (07.01.2021)

06 января 2021, 08:13

«Еклано» в рамках 1/32 Кубка Испании принимает «Валенсию», которая не может похвастаться особыми успехами в нынешнем сезоне. Чего ожидать от этого поединка?

Испания. Кубок 2020/2021
Еклано
Валенсия
1 : 4
завершен
07 января 2021, 21:00
четверг
Ставки на футбольные матчи
BetCity

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Бетсити выставлены следующие котировки на этот матч. Сыграть победу «Еклано» можно с коэффициентом 7,90. Ничья доступна за 4,95, а триумф команды гостей можно взять за 1,37.

Тотал в этой игре установлен на отметке 2,5 мяча. Больше можно заиграть за 1,67, а тотал меньше доступен за 2,30.

Форма команд

«Еклано» выступает в четвертой группе Сегунды Б и является ее главным аутсайдером. За восемь туров команда ни разу не победила – три ничьи и пять поражений. В трех последних поединках зафиксированы проигрыши. Есть серьезные проблемы с атакой — всего лишь четыре забитых мяча в восьми проведенных встречах.

«Валенсия» не может победить в Примере на протяжении восьми туров. В последней встрече команда расписала мировую с «Кадисом» (1:1). Клуб также испытывает серьезные проблемы с составом. «Летучие мыши» сейчас идут на семнадцатом месте в Примере, опережая зону вылета исключительно по дополнительным показателям.

Информация для ставок

  • «Еклано» не выигрывает дома на протяжении четырех последних матчей
  • «Валенсия» не выигрывает в гостях на протяжении двух туров
  • «Валенсия» не побеждает в основное время на протяжении девяти игр
  • «Еклано» забил два гола в последних четырех встречах в формате основного времени матча

Прогноз

Мы считаем, что гости являются заслуженными фаворитами этого поединка, и поэтому предлагаем сыграть их победу с весьма солидным коэффициентом, заиграв минусовую фору. Пора уже «Валенсии» добиться легкого триумфа. Наша ставка — победа «Валенсии» с учетом форы (-1,5) мяча с коэффициентом 2,10.

Ставки на футбольные матчи
BetCity
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STVA 1
STVA 1
06 января в 08:16
Гости должны побеждать
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