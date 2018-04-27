Марио-железнодорожник. «Локо» хочет Балотелли

«Локомотив» провел переговоры с представителями Балотелли, итальянский форвард с характером может оказаться под крылом у Семина. Блогер «Соккер.ру» Тот самый Babangida комментирует безумный слух.

Впрочем, слух о возможном подписании контракта с Балотелли будущими чемпионами России только под первым впечатлением кажется дурацким и сумасшедшим, а если задуматься, то выводом послужит универсальная формула «Почему бы и нет?»

Аргумент 1. У «Локомотива» есть деньги и желание их потратить

Это первый и чуть ли не главный вопрос. Если бы «Локомотив» не мог позволить себе Балотелли, то и разговаривать было бы не о чем. У железнодорожников вторая зарплатная ведомость в РФПЛ после «Зенита», что говорит об их обеспеченности и готовности выдерживать конкуренцию на финансовом фронте. Кроме того, долгожданное попадание в Лигу чемпионов является гарантий финансовых выплат от УЕФА, и, рассчитывая на них в будущем, «Локомотив» уже летом может потратить призовые на усиление состава. Зарплата Марио Балотелли в «Ницце» составляет 3.7 миллиона евро в год, в московском клубе больше всех получает Ведран Чорлука – около 4 миллионов. Естественно, если Балотелли присоединится к «Локо», то он станет самым высокооплачиваемым в команде, да и во всем чемпионате. Но лидеры и будущие чемпионы могут себе это позволить.

Аргумент 2. У Балотелли заканчивается контракт

Кроме того, за трансфер Балотелли не придется платить ни цента его предыдущему клубу. Итальянец уходит из «Ниццы», отработав свой двухлетний контракт. Конечно, Мино Райола обязательно выбьет «подъемные» для своего парня и комиссию для себя, но это сумма совсем другого масштаба, чем если бы пришлось платить за полноценный трансфер. Именно это обстоятельство окрыляет «Локомотив» и делает сделку реалистичной.

Аргумент 3. Руководство «Локо» любит пускать пыль в глаза

Илья Геркус с большим почтением относится к эффектам разной степени дороговизны, его «Локомотив» нескучно себя ведет за пределами поля, и приобретение Балотелли позволит президенту «красно-зеленых» говорить о примечательном трансфере, о том, как удалось привезти звезду в РФПЛ, и еще много-много интересных вещей о действительно нерядовом сотрудничестве, если таковое действительно случится. Илья Геркус подчеркивает своими словами и поведением, что «Локомотив» стремится к тому, чтобы уверенно чувствовать себя в медиа-поле, а такое событие, как приезд Балотелли, точно заставит говорить о железнодорожниках много и с жаром.

Аргумент 4. Репутация Марио создает ему трудности при поиске нового клуба в Европе

Пока аргументация «Локомотива», надеюсь, понятна? Но, скорее всего, у вас есть сомнения относительно мотивов самого футболиста. Зачем ему ехать в Россию после неплохого, в общем-то, времени во Франции? А дело в том, что Марио проблематично устроить в хороший клуб из топового европейского чемпионата. У Балотелли слишком стойкая слава, никто не хочет связываться, а те, кто и готов бы рискнуть, не располагает достаточным количеством средств, амбиций или того и другого, чтобы пригласить нападающего. Ради интереса можете просто осмотреть первые места в топ-5 лигах, много найдете вариантов для Балотелли в командах, которые в следующем сезоне будут выступать в еврокубках? Уверен, что нет, а если и обнаружите парочку возможностей, у которых отсутствуют внешние ограничители, наверняка найдутся подводные камни.

Аргумент 5. «Локомотиву» нужен форвард на следующий сезон

Между тем, одна из глобальных трансферных задач «Локомотива» на лето – формирование линии нападения. Эдер в аренде, которая вряд ли будет продлена, судьба Ари тоже пока не ясна, а одним Фарфаном в линии атаки сыт не будешь, тем более не совсем понятно, как возрастной Джефферсон продолжит играть в футбол после чемпионата мира, поддерживающего его в тонусе в этом сезоне. Балотелли – сильный нападающий огромного таланта. Да, сложный человек, но нашим командам приходится рисковать, чтобы выигрывать. «Локомотив» готов рискнуть, ему нужно укреплять позицию в центре атаки, и если есть возможность пригласить Марио, то ее нужно, как минимум, рассмотреть.

Аргумент 6. Железнодорожники манят Лигой чемпионов и местом в старте

«Локомотив» дважды пропустил от Балотелли в 1/16 Лиги Европы, но все же превзошел нынешний клуб Марио – «Ниццу», и вышел в следующий раунд. Но самый важный аргумент для форварда – участие в Лиге чемпионов будущего созыва, по этому турниру Балотелли соскучился и наверняка хочет себя проявить на большой сцене, куда ему в последние годы путь был закрыт. «Ницца» играла в квалификации Лиги чемпионов в начале сезона, но оказалась всего лишь в Лиге Европы. «Локомотив» предложит железную возможность, ведь нацелен на прямую путевку. Кроме того, сам Балотелли будет играть в старте, и такие гарантии ему обязательно дадут на продвинутой стадии переговоров.

Аргумент 7. Юрий Сёмин умеет работать с «трудными детьми»

И все-таки не может не беспокоить, что сильного футболиста Балотелли окружает ореол «безголовой курицы». Марио совершал дурацкие поступки, есть серьезные сомнения относительно его адекватности, учитывая серийность провинностей и их разнообразие. Как считается, в России футболисту еще проще выйти из колеи, а слабости часто получают контроль над своим хозяином. Балотелли – сложный малый, к нему нужен особый подход, но ведь у «Локомотива» есть тренер, который не боится сложных людей, находит подход и мотивацию для своих парней. Фарфана вернул в большой футбол Семин, скандалист Ари приносит пользу, Денисов занимается футболом, а Кверквелия не лезет на рожон. Чем Балотелли хуже? Юрий Палыч точно не станет заглядывать Марио в рот и удивляться тому, что к нему в команду попала настоящая звезда. Он просто возьмется за перевоспитание и будет надеяться на положительный эффект.