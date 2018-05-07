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Совсем не мирная ничья

вчера, 00:48
Совсем не мирная ничья

Очередное противостояние «Барселоны» и «Реала» завершилось вничью. «Соккер.ру» отмечает ключевые моменты сражения на «Камп Ноу».

Конечно, битва между «Реалом» и «Барселоной» это всегда особое зрелище, которое не зависит от турнирных раскладов, позиций и задач команд. Однако понятно, что расположение этого поединка в календаре в конце чемпионата несколько снизило ценность самого исхода, поскольку и «Барселона», и «Реал» в Ла Лиге свои задачи порешали, насколько это возможно. Пусть по игре этого и не скажешь. На это намекала разве что замена Криштиану Роналду в перерыве. Зидан решил не рисковать португальцем, который получил небольшое повреждение в ситуации, когда забивал гол. Но продолжать игру в целом он мог.

Судьбоносный арбитраж

Возможно, замена Роналду стала бы одним из главных событий, если бы не работа судьи Алехандро Эрнандеса Эрнандеса. Он, по сути, сделал этот матч, его исход. Судье продержаться без откровенных ляпов удалось почти целый тайм, пока он не проморгал эпизод с фолом Бэйла на Умтити.

Скорее даже не сам главный арбитр это сделал, поскольку слишком уж быстро развивалась атака и он не успевал, а его помощник, перед носом которого случился инцидент – Гарет откровенно и хамски, нарушая правила на Самуэле, ударил его сзади по икре шипами. За подобное принято удалять вовсе, но судья даже желтой карточкой валлийца не наградил. Буквально через минуту рефери уже удалил напрямую защитника «Барселоны» Роберто за отмашку против Марсело. Хотя фол Серхи не был более грубым, чем прием Бэйла, например.

Кстати, концовка тайма в целом вышла горячей. Чего стоит налет миролюбивого с виду Месси на Рамоса, когда он бросился мстить за стычку Серхио с Суаресом. Все три участника инцидента получили по предупреждению. К перерыву можно было подумать, что судья как-то сочувствует «Реалу», наверняка любители заговоров и конспирологии уже расчехлили свои клавиатуры для написания разоблачительных постов.

Но судья во втором тайме показал, что просто некомпетентен в достаточной мере, а вовсе никак не «заряжен» в ту или иную сторону. Контраргументом тем, кто заявит, будто Эрнандес Эрнандес помогал «Реалу», будет засчитанный второй гол «Барселоны». В ходе результативной атаки Суарес откровенно подрубил Варана, а судья не остановил игру, позволив потом Месси забить. Уже ближе к концу арбитр не дал пенальти в ворота тер Штегена за фол против Марсело, которого обрушили на газон в штрафной «Барселоны».

Да, бразилец упал охотно, но все повторы показали, что движение соперника по его ноге было четким. Удар был, а это – пенальти. Сразу несколько результативных ошибок судейской бригады, которые, по сути, сводят на нет ценность самого исхода. Ибо никто не знает, каким бы он был, не соверши арбитры столько осечек. И это еще кто-то может добавить сюда непоказанное второе предупреждение Рамосу. Тут уже не стали придираться, поскольку и без того у судьи набралось достаточно «косяков». В других эпизодах рефери мог действовать по своему усмотрению. Речь же об откровенных ошибках.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 11 (4) – 17 (5)

Кстати, по количеству ударов игра вышла далеко не самой выдающейся. Потому что обе команды достаточно надежно работали в защите, особенно в первом тайме. Это уже во втором по ходу дела из-за усталости пропадала порой концентрация, и моменты возникали более просто. Но даже в таких условиях ударов в итоге набралось не так много, особенно точных. Отдельно стоит отметить, что самым бьющим в матче оказался Роналду, который провел всего один тайм на поле, но успел семь раз пробить. Тот же Месси бил всего пять раз, Бэйл – трижды, а Суарес и Асенсио – по два раза.

Владение мячом (точность передач): 50,1% (87%) - 49,9% (91%)

Крайне высокая точность передач среди прочего говорит о том, что футбол шел в основном не слишком открытый и не самый скоростной, на какой способны эти две команды. Поскольку обычно при большой динамике игры, при обмене набегами передачи делаются более рискованные, следовательно, чаще происходят потери и ошибки.

Тут же соперники старались отдавать пасы понадежнее, порой замедляя игру, но действуя наверняка. И по контролю мяча довольно интересно, что игравшая в меньшинстве целый тайм «Барселона» не уступила в этом показателе «Реалу». Мадридцы довольно неохотно брали мяч под свой контроль, предпочитая играть больше на контратаках. Но приходилось осваивать территорию, поскольку каталонцы оказались в меньшинстве.

При этом даже вдесятером «Барселона» проводила отрезки с давлением на владения Наваса и контролем мяча в своем привычном стиле. За счет отличной техники, хорошей физподготовки и умения без лишних движений организовать контроль игры «Барселона» сумела компенсировать нехватку одного исполнителя.

Отборы (дриблинг): 14 (11) - 22 (6)

«Реал» в целом работал несколько более прямолинейно, основывая свою игру на жестком отборе, остановке соперника с последующим ответным прорывом. «Барселона» стремилась действовать в большей степени за счет техничного дриблинга, отрыва отдельных исполнителей на индивидуальных качествах. В меньшинстве роль таких исполнителей возрастает. Собственно, Месси и заиграл ярче, когда у «Барселоны» осталось на игрока меньше.

По ходу игры стоит отметить, конечно, эффектность всех забитых голов. Безотносительно судейских решений. Все четыре мяча вышли породистыми, мастерскими, по которым сразу понятно, что речь о противостоянии двух величайших команд с невероятными мастерами в составе. Никто, по сути, не ударил в грязь лицом и не был избит, не был провалившимся.

В защите, несмотря на счет, обе команды отработали весьма недурно, в атаке тоже были хороши, несмотря на противоборство как раз отличных оборонцев. Ударов не так много, зато какие. Да и эмоционального наполнения хватало, традиционных для этого противостояния стычек, споров, взведенных курков и натянутых нервов. И все красиво, зрелищно, ярко, качественно, если бы не судья, конечно.

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Все комментарии
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
вчера в 22:44
Если Бейла удалять-то в середине первого тайма можно было удалять и Альбу за то,что взял модрича за горло, и Месси за откровенно грубый фол, там игрой в мяч и не пахло.
NOVA
NOVA
вчера в 20:25
по правилам Реал заслужил победу в матче!!! в хоть один гол но заслужил!!
Сергей Шипилов
Сергей Шипилов
вчера в 16:45
вот неплохая статья по поводу этого матча"Главный матч второго круга не заслуживал такого судейства. Последнее класико в карьере Иньесты — тем более.
И ведь ничего не предвещало беды. Желтые карточки Варану и Начо выглядели вполне уместными, как раз такими, которые ставят на место разошедшихся игроков, предотвращают дальнейшую грубость. Потому что очевидно ведь было, что без грубости не обойдется — пусть матч и не нес в себе никакой интриги. «Барсе» и «Реалу» не нужна интрига — 75 лет взаимной неприязни куда сильнее любого дополнительного повода, навязываемого текущими раскладами.

Не потерял лицо арбитр и тогда, когда Серхио Рамос локтем грязно оттолкнул Суареса, а уругваец вспылил и набросился на капитана гостей: по предупреждению обоим — и привет. Но закипевшая вода уже переливалась через край — Месси вступился за друга, сразу после стычки жестко встретив Рамоса, и пополнил ряды награжденных «горчичниками». До 45-й минуты судья действовал четко — за преступлением шло наказание, повышенный тон заглушался карточками; и вдруг на 45-й что-то пошло не так.

Эрнандес-Эрнандес, казалось, прочно державший себя и ход встречи в руках, неожиданно разжал кулаки — и выбросил игру в мусорное ведро. С разницей в несколько секунд он не показал карточку Бэйлу, который подло и намеренно толкнул в спину Юмтити, добавив шипами в икроножную мышцу (фол откровенно тянул на удаление), и наградил прямой красной Роберто, который отмахнулся от провоцировавшего его Марселу. Эти нарушения были несоизмеримы — безусловно, правый защитник «Барсы» заслуживал предупреждение за несдержанность, но красная? После того, что сделал валлиец, избежавший, кажется, даже устного выговора?
Перерыв не помог арбитру собраться с мыслями, и прав был Зидан, убравший с поля Роналду — португальца во втором тайме вполне могли покалечить. Ошибаться Эрнандес-Эрнандес не перестал — второй гол «Барселоны» начался с фола Суареса на Варане, так что игра должна была остановиться еще до того, как Месси получил передачу от уругвайца. Тут же несколько потенциальных нарушений на желтую совершил уже предупрежденный Рамос, но арбитр не решился уравнять составы. После ответного мяча «Реала» Альба свалил Марселу в хозяйской штрафной, но свисток судьи вновь промолчал, хотя пенальти был бы вполне справедлив.
И все же ничья, которая при таком безобразном судействе выглядела самым закономерным результатом. «Барса» даже в меньшинстве могла забить и не раз, но и «Реал», окажись чуть удачливее и точнее, увез бы с «Камп Ноу» победу. К сожалению, запомнится эта игра, последняя для великого Иньесты, не роскошным первым голом «Барсы», которая, расчертив двумя передачами половину поля мадридцев, вышла вперед после отменного удара Суареса, и не пушечным выстрелом Бэйла с левой, которому место в музее футбольного современного искусства. Второе класико в ла лиге сезона-2017/18 будут вспоминать как пример судейского непрофессионализма, испортившего большой праздник футбола.
Avalanche85
Avalanche85 ответил Real_Naiman
вчера в 15:19
Real_Naiman:
По игре Реал должен был выйгрывать со счетем 3-1! Без гола Месси и реализованный пенальти на Марсело. Адекватные фаны Барсы согласятса.
По игре в меньшинстве должны были остаться вы, а не Барса. А там и разгром был бы недалек
maliw
maliw
вчера в 14:23
maliw
maliw
вчера в 13:47
всё начиналось на ура , 20 минут 1:1 и всё .... футбол исчез и началась клоунада .
lobstersss
lobstersss ответил viv
вчера в 12:55
Вас с судьей все равно 11 было!
амурец
амурец ответил Ruslan3132
вчера в 12:52
Ruslan3132:
Мне 1й гол Реала больше понравилось как расчертили )) глянь комбинацию Рон-Кроос-Бенз-Рон....и Бенз зряче именно отдавал на Роналду головой мяч. Шикарно!
ну это комбинация выше всяких похвал, а я о красоте удара
амурец
амурец ответил aigaziFIGHTER
вчера в 12:51
aigaziFIGHTER:
Матч прошел,эмоции остыли, пошла адекватная оценка))
это вы о чём?
Betman
Betman
вчера в 11:57
Да, судья в обе стороны ошибался, но всё же больше в пользу каталошек. Впрочем тут ничего нового ;))
Но вот до чего же мерзкий тип этот Альба, и рожа так и просит кирпича. Уверен, тронь его так Модрич, Каталонияец упал бы как скошенный.
112910415
112910415
вчера в 10:51
Барса была ближе к успеху
D.vil
D.vil
вчера в 10:47
Рассказываю, как было на самом деле:) Судить судья стал очень странно с самого начала!) Реал стал садить на карточки, а каталонцев жалел (хотя там тоже были нарушения и даже на желтую). Каталонцы это пронюхали и давай мадридцев провоцировать. Апогеем стала стычка Альба с Модричем, где Альба должен был получить желтую за неспортивное, за толчок! Но не получил!) После этого игра стала выходить у судьи из под контроля... Стычка Рамоса и Суареса, мстя Месси Рамосу за Суареса, Бэйл разозлился и грубо сыграл... И тут судья понял, что без решительных мер не обойтись и под раздачу попал Роберто !) Но во втором судья решил компенсировать Барселоне удаление (а может это удаление было для отвода глаз?) ... Перед голом Месси был явный фол на реаловце, но тишина... Чистый пенальти на Марсело судья не поставил...
Вообщем, за исключением концовки первого тайма, судья судил в одну сторону, а сторону Барселоны!)
viv
viv
вчера в 10:35
Отскочил Реал, хотя играли в большинстве против Чемпиона Барселоны.
Real_Naiman
Real_Naiman
вчера в 10:17
По игре Реал должен был выйгрывать со счетем 3-1! Без гола Месси и реализованный пенальти на Марсело. Адекватные фаны Барсы согласятса.
рус фан
рус фан
вчера в 10:04
Автор статьи про каталонский, для него напишу, этот матч просто отскок каталонских, Реал создал больше голевых моментов, бил чаще, пасовал лучше, а за 10 минут до конца счет был 2-2 и преимущество Реала игровое и на футболиста, судейка пр...ок конечно, не удалил Бэйла, но не дал еще одну красную каталонским, засчитал гол не по правилам в ворота Реала и не дал пенальти на Марсело, про красную для Рамоса это фантазия, в этом матче Сережа не наиграл на удаление, пускай автор статьи тог да и Месси удалит, его фол был похож на Гарретовский и случился раньше.
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил амурец
вчера в 09:33
амурец:
ох уж эти разговоры про судей надоело как то, но вчера судья действительно себя превзошёл и самое интересное пострадали от него обе команды, не был удалён за откровенное хамство Бэйл, Месси забил гол после паса Суареса который перед этим откровенно срубил Варана (хотя надо отдать должное гол Месси был шикарен), да и сам Суарес наиграл на 2 жёлтую, пеналь на Марсело прозевали, вот вопрос кто более неквалифицирован? судья или кто такого судью назначает на такие матчи? и всё же в этом классико было два положительных момента голы Месси и Бэйла.
Мне 1й гол Реала больше понравилось как расчертили )) глянь комбинацию Рон-Кроос-Бенз-Рон....и Бенз зряче именно отдавал на Роналду головой мяч. Шикарно!
Ruslan3132
Ruslan3132
вчера в 09:31
Статья в общем по делу, косячник судья, и судья скорее забрал очки у Реала, нежели у Барсы по совокупности.
zenit_forever2014
zenit_forever2014
вчера в 09:26
Как можно приравнивать два не состоявшихся удаления к голу с нарушением правил и пенальти...Бейл и Рамом не должны были заканчивать матч и тут нечего спорить....и никакое пенальти рядом с этим не стоит...а удалять за отмашку можно, если она в лицо..но Роберто не бил по лицу Марсело...а значит это желтая...
Gelious
Gelious
вчера в 09:07
    aigaziFIGHTER
    aigaziFIGHTER ответил амурец
    вчера в 08:25
    Матч прошел,эмоции остыли, пошла адекватная оценка))
    амурец
    амурец
    вчера в 07:36
    ох уж эти разговоры про судей надоело как то, но вчера судья действительно себя превзошёл и самое интересное пострадали от него обе команды, не был удалён за откровенное хамство Бэйл, Месси забил гол после паса Суареса который перед этим откровенно срубил Варана (хотя надо отдать должное гол Месси был шикарен), да и сам Суарес наиграл на 2 жёлтую, пеналь на Марсело прозевали, вот вопрос кто более неквалифицирован? судья или кто такого судью назначает на такие матчи? и всё же в этом классико было два положительных момента голы Месси и Бэйла.
    League1
    League1
    вчера в 07:34
    Барсуки, есть барсуки. Только Пуйоль там был нормальным, он даже похож был не на барсука, а на пуделя.
    NGY
    NGY
    вчера в 07:18
    barcelonistas
    Сегодня 03:55
    ответ пользователю Hamman (раскрыть)

    Отыграй арбитр адекватно на 45 минуте, весь второй тайм в большинстве была бы Барса, а не Реал, это ясно как день. Там бы Реалу ни пенальти ни что другое не помогло бы
    ___________________

    Реал вас и в меньшинстве ИМЕЛ, как в суперкубке было, так что твое "помогло бы", это лишь теория вероятности.

    Весь мир видел, как Суарес нырял в суперкубке и заработал левый пенальти.
    В прошлой игре, как Месси подобрал мяч за линией аута и продолжил голевую атаку. Боковой стоит и будто закрыл глаза.
    Вчера весь мир наблюдал, как Суарес нарушал правила на Варане и продолжил атаку, но судья и пальцем не пошевелил.
    Марсело был откровенно сбит в штрафной, где чистый пенальти?

    Вы привыкли уже, что в каждом класико судьи вам левые голы засчитывает, либо облегчают игру удалив соперника.

    Но вчерашняя игра, это был уже предел откровенного таскания вас за уши.
    Фара Миркасимов
    Фара Миркасимов ответил barcelonistas
    вчера в 06:58
    Эпизод Бейла и Месси была одинаково когда фолил на Рамоса все по делу судья явно косячиль в ползу Барсы
    Alexander87akk
    Alexander87akk ответил NGY
    вчера в 05:02
      ndedov
      ndedov
      вчера в 04:36
      Магдалиною и хорошо, теперь это история!
      Inquisitоr
      Inquisitоr
      вчера в 04:25
        barcelonistas
        barcelonistas ответил Cympak-05
        вчера в 04:07
        Удалили бы Бэйла - не было бы спустя 10 сек никакой отмашки Роберто и в меньшинстве играл бы Реал - вот ключевой момент матча. Слушать после этого реалистов что Барсе подсуживали... Совести вообще нет
        barcelonistas
        barcelonistas ответил Hamman
        вчера в 03:55
        Отыграй арбитр адекватно на 45 минуте, весь второй тайм в большинстве была бы Барса, а не Реал, это ясно как день. Там бы Реалу ни пенальти ни что другое не помогло бы
        barcelonistas
        barcelonistas
        вчера в 03:52
        Учитывая провальное прямо скажем судейство - ничья, к сожалению, справедливый исход
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