Совсем не мирная ничья

Очередное противостояние «Барселоны» и «Реала» завершилось вничью. «Соккер.ру» отмечает ключевые моменты сражения на «Камп Ноу».

Конечно, битва между «Реалом» и «Барселоной» это всегда особое зрелище, которое не зависит от турнирных раскладов, позиций и задач команд. Однако понятно, что расположение этого поединка в календаре в конце чемпионата несколько снизило ценность самого исхода, поскольку и «Барселона», и «Реал» в Ла Лиге свои задачи порешали, насколько это возможно. Пусть по игре этого и не скажешь. На это намекала разве что замена Криштиану Роналду в перерыве. Зидан решил не рисковать португальцем, который получил небольшое повреждение в ситуации, когда забивал гол. Но продолжать игру в целом он мог.

Судьбоносный арбитраж

Возможно, замена Роналду стала бы одним из главных событий, если бы не работа судьи Алехандро Эрнандеса Эрнандеса. Он, по сути, сделал этот матч, его исход. Судье продержаться без откровенных ляпов удалось почти целый тайм, пока он не проморгал эпизод с фолом Бэйла на Умтити.

Скорее даже не сам главный арбитр это сделал, поскольку слишком уж быстро развивалась атака и он не успевал, а его помощник, перед носом которого случился инцидент – Гарет откровенно и хамски, нарушая правила на Самуэле, ударил его сзади по икре шипами. За подобное принято удалять вовсе, но судья даже желтой карточкой валлийца не наградил. Буквально через минуту рефери уже удалил напрямую защитника «Барселоны» Роберто за отмашку против Марсело. Хотя фол Серхи не был более грубым, чем прием Бэйла, например.

Кстати, концовка тайма в целом вышла горячей. Чего стоит налет миролюбивого с виду Месси на Рамоса, когда он бросился мстить за стычку Серхио с Суаресом. Все три участника инцидента получили по предупреждению. К перерыву можно было подумать, что судья как-то сочувствует «Реалу», наверняка любители заговоров и конспирологии уже расчехлили свои клавиатуры для написания разоблачительных постов.

Но судья во втором тайме показал, что просто некомпетентен в достаточной мере, а вовсе никак не «заряжен» в ту или иную сторону. Контраргументом тем, кто заявит, будто Эрнандес Эрнандес помогал «Реалу», будет засчитанный второй гол «Барселоны». В ходе результативной атаки Суарес откровенно подрубил Варана, а судья не остановил игру, позволив потом Месси забить. Уже ближе к концу арбитр не дал пенальти в ворота тер Штегена за фол против Марсело, которого обрушили на газон в штрафной «Барселоны».

Да, бразилец упал охотно, но все повторы показали, что движение соперника по его ноге было четким. Удар был, а это – пенальти. Сразу несколько результативных ошибок судейской бригады, которые, по сути, сводят на нет ценность самого исхода. Ибо никто не знает, каким бы он был, не соверши арбитры столько осечек. И это еще кто-то может добавить сюда непоказанное второе предупреждение Рамосу. Тут уже не стали придираться, поскольку и без того у судьи набралось достаточно «косяков». В других эпизодах рефери мог действовать по своему усмотрению. Речь же об откровенных ошибках.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 11 (4) – 17 (5)

Кстати, по количеству ударов игра вышла далеко не самой выдающейся. Потому что обе команды достаточно надежно работали в защите, особенно в первом тайме. Это уже во втором по ходу дела из-за усталости пропадала порой концентрация, и моменты возникали более просто. Но даже в таких условиях ударов в итоге набралось не так много, особенно точных. Отдельно стоит отметить, что самым бьющим в матче оказался Роналду, который провел всего один тайм на поле, но успел семь раз пробить. Тот же Месси бил всего пять раз, Бэйл – трижды, а Суарес и Асенсио – по два раза.

Владение мячом (точность передач): 50,1% (87%) - 49,9% (91%)

Крайне высокая точность передач среди прочего говорит о том, что футбол шел в основном не слишком открытый и не самый скоростной, на какой способны эти две команды. Поскольку обычно при большой динамике игры, при обмене набегами передачи делаются более рискованные, следовательно, чаще происходят потери и ошибки.

Тут же соперники старались отдавать пасы понадежнее, порой замедляя игру, но действуя наверняка. И по контролю мяча довольно интересно, что игравшая в меньшинстве целый тайм «Барселона» не уступила в этом показателе «Реалу». Мадридцы довольно неохотно брали мяч под свой контроль, предпочитая играть больше на контратаках. Но приходилось осваивать территорию, поскольку каталонцы оказались в меньшинстве.

При этом даже вдесятером «Барселона» проводила отрезки с давлением на владения Наваса и контролем мяча в своем привычном стиле. За счет отличной техники, хорошей физподготовки и умения без лишних движений организовать контроль игры «Барселона» сумела компенсировать нехватку одного исполнителя.

Отборы (дриблинг): 14 (11) - 22 (6)

«Реал» в целом работал несколько более прямолинейно, основывая свою игру на жестком отборе, остановке соперника с последующим ответным прорывом. «Барселона» стремилась действовать в большей степени за счет техничного дриблинга, отрыва отдельных исполнителей на индивидуальных качествах. В меньшинстве роль таких исполнителей возрастает. Собственно, Месси и заиграл ярче, когда у «Барселоны» осталось на игрока меньше.

По ходу игры стоит отметить, конечно, эффектность всех забитых голов. Безотносительно судейских решений. Все четыре мяча вышли породистыми, мастерскими, по которым сразу понятно, что речь о противостоянии двух величайших команд с невероятными мастерами в составе. Никто, по сути, не ударил в грязь лицом и не был избит, не был провалившимся.

В защите, несмотря на счет, обе команды отработали весьма недурно, в атаке тоже были хороши, несмотря на противоборство как раз отличных оборонцев. Ударов не так много, зато какие. Да и эмоционального наполнения хватало, традиционных для этого противостояния стычек, споров, взведенных курков и натянутых нервов. И все красиво, зрелищно, ярко, качественно, если бы не судья, конечно.