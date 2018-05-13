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Испания. Примера 2017/2018, 37 тур1X2
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Италия. Серия А 2017/2018, 37 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 0:0 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус2.952.92.65
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория 0:2 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи5.54.51.53
Россия. 2-й дивизион. Восток 2017/2018, 21 тур1X2
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Футбольное Евровидение. Итоги последнего тура РФПЛ

вчера, 19:17
Футбольное Евровидение. Итоги последнего тура РФПЛ

«Соккер.ру» напоминает, как ЦСКА утер нос «Спартаку», «Уфа» впервые в истории наиграла на Лигу Европы, а «Зенит» узнал, что Манчини решил уйти три месяца назад.  

В Лиге чемпионов сыграют…

«Локомотив». Услышат гимн ЛЧ спустя пятнадцать лет, ведь последний раз «железнодорожники» наведывались в групповой турнир в 2003 году. Через год не прошли «Рапид» в квалификации, а когда зашли в квартет как чемпионы, то вышли из группы с киевским «Динамо», «Арсеналом» и «Интером». А потом уступили «Монако» в плей-офф – будущему финалисту.

ЦСКА. Также в групповом раунде снова будет привычный представитель РФПЛ, для «армейцев» ничего нового. Стабильный участник группового раунда ЛЧ. Голы вовремя прибывшего на подмогу узника лестерского замка нигерийца Мусы спасли для Ганчаренко концовку. ЦСКА становится первым российским клубом, который шесть раз подряд сыграет в группе ЛЧ. Пора в плей-офф на этот раз? Пора, невзирая на любые преграды.

Упустил прямую путевку в ЛЧ…

«Спартак». ЦСКА изначально не закладывался на «золото». Не хватало ресурсов для такого рывка, хотя они тоже вовремя не среагировали на надвигающийся из-за спины «Локомотив» и прозевали момент. Но неудачником в первой тройке является «Спартак» - тут без вопросов. В пяти последних турах набрали 6 пунктов из 15 – настоящий провал на финише.

Единственная радость для фанатов «Спартака» - невзирая на прокол с «Динамо», без еврокубковых матчей точно не останутся. Москвичи даже в случае вылета из квалификации ЛЧ отправятся в группу ЛЕ. Хвала УЕФА – даже если у «Уфы» не хватит опыта и сил на проход в квартет ЛЕ, «Краснодар» и «Спартак» там точно будут. А «Зениту» совесть не позволит вылететь раньше.

Вышел в группу Лиги Европы…

«Краснодар». Даже если бы сегодня ЦСКА сыграл вничью, а «быки» победили «Рубин», при равенстве пунктов «горожане» не сыграли бы в Лиге чемпионов. Ведь сами инициировали изменение регламента. Теперь при равенстве по очкам не смотрят на странный показатель «количество побед во всех мачтах», а оглядываются на личные встречи.

По ним «быки» не в тройке, но из-за проблем «Тосно» с лицензией команда Мусаева избегает опасной квалификации Лиги Европы – сразу сыграют в групповом раунде, как должен был сыграть победитель Кубка России. Хорошо, что «Краснодар» остается в еврокубках, ведь их стадион и их болельщики заслуживают больше интересных матчей. Команде нужно развиваться и штурмовать тройку через год.

Лучшим снайпером РФПЛ становится…

Квинси Промес («Спартак»). Для голландца его голевые показатели важны, он на них обращает внимание, особенно с учетом, что этот сезон может быть его последним в «Спартаке». Неслучайно форвард после того, как стал лучшим иностранным снайпером клуба в истории – опередил Веллитона и забил 64 мяча в сумме во всех турнирах, добавил на тело татуировку гладиатора в честь клуба.

Заодно крутую матрешку с собой сделал – словно запасается сувенирами на прощание. И пусть «Спартак» остался с одним трофеем за сезон – выиграли Суперкубок у «Локомотива» в самом начале, персональный приз нашел достойного героя. Промес не прошел сезон ровно, но Смолов пропускал матчи из-за травмы и не забил «Рубину». Квинси тоже против «Динамо» не отличился, но первую строчку удержал, как и по системе «гол плюс пас». Впервые в карьере добился звания бомбардира сезона.

Сохранили прописку в элите…

«Динамо». Единственный новичок сезона, который не отправится обратно в ФНЛ. Понятно, что динамовцам предрекали финиш в районе восьмого места, которое команда заняла в итоге. Но все-таки есть в их способе завершить чемпионат нечто сказочное и приятное для поклонников.

Весной с 12-го места поднялись на 8-е, набрав в 10 матчах 18 пунктов, хотя за 20 первых туров собрали всего 22 очка. Обыграли по ходу дела «Арсенал» и ЦСКА. А в последнем туре передали привет «Спартаку», причем Каррера признал заслуженность поражения. «Динамо» сохранило прописку в РФПЛ и может смотреть в будущее со сдержанным оптимизмом, если финансовые дела в порядке.

Отправляются покорять ФНЛ…

«СКА-Хабаровск». Вылетели досрочно, а в последнем туре решили подчеркнуть, почему Довбня стал одним из героев команды по ходу их непростых приключений в РФПЛ. Голкипер спас 135 раз – рекорд сезона, поскольку защитники «СКА-Хабаровска» боятся даже Антона Заболотного. Не говоря о страшном снайпере Ерохине – хавбек натолкал четыре гола аутсайдеру, хотя тот вылетел до последнего тура.  

«Тосно». Обладатель Кубка России может быть расформирован. Бродили слухи, что частный спонсор продолжит делиться деньгами с молодым футбольным клубом только в случае сохранения прописки в РФПЛ, а ее потеряли. «Уфа» обыграла команду Парфенова со счетом 5:0, явно показано отношение к задаче и понятно, что игроки «Тосно» знают больше, чем мы с вами. Возможно, клуб закроют.

Сыграют в стыковых матчах…

«Амкар» и «Анжи». Заслуженно, ведь оба клуба могли вылететь, будь у «Тосно» больше мотивации сохранять себе прописку в РФПЛ. Возможно, в этом клубе наперед знали о финансовой судьбе. А вот «Амкар» по привычке выпросил денег, «Анжи» помогли добрые люди. В итоге они остаются командами РФПЛ как минимум до стыковых матчей. «Анжи» сыграет против «Енисея» Аленичева, «Амкар» - с «Тамбовом» Талалаева. Не спешите ставить на Евсеева и Скрипченко, матчи плей-офф – дело тонкое.

Полностью провалил чемпионат…

«Зенит». Фанаты северного клуба не котята, чтобы их можно было отвлечь игрушкой – покер Ерохина вылетевшему в ФНЛ клубу ничего в оценках сезона не меняет. Можно было выиграть даже 16:0, но выше пятого места при ничьей «Краснодара» подняться не могли. Стоит напомнить, что так низко «Зенит» падал последний раз десять лет назад.

У «Спартака» дурацкий финиш, а у «Зенита» - закономерно кошмарный сезон. Что хуже? Пожалуй, второе, ведь третий подряд раз Санкт-Петербург без Лиги чемпионов. Дожили, но впереди много интересного. И для начала командной революции – новый главный тренер. А бывший наставник заявил, что решение об уходе принял три месяца назад. Манчини – странный, тренера без мотивации найти трудно, но «Зенит» сумел.

Сезон 2017/18 получился захватывающим!

На разных полюсах по настроению после финишного тура известные команды. «Локомотив», ЦСКА и «Уфа» празднуют свежие достижения и путевки в еврокубки. «Зенит», «Спартак» и «Арсенал» оплакивают потерянные шансы. Туляки украдкой мечтали о Лиге Европы, подали заявку на лицензирование, надеялись, что «Тосно» выступит против команды Семака удачнее. Но не получилось у обладателя Кубка России…

Сезон сложился интересно, ведь получили неожиданного, но заслуженного чемпиона – «Локомотив», и сенсацию в еврокубках – не «Тосно», а «Уфу». Две команды точно сыграют в Лиге чемпионов, минимум две будут в группе Лиги Европы. В идеале будет три на три в каждом кубке. Как видите, выгодно иметь три путевки в ЛЧ. Ведь так проще добраться до самых сложных и интересных европейских соперников, и себя показать, и людей посмотреть.   

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 07:55
ну вообщем то всё правильно, единственное было бы лучше что бы Спартак прошёл напрямую в группу, поросята могут и на квалификации слиться, есть у них такой синдром, а кони почти наверняка прошли бы квалификацию
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил sir-5
сегодня в 06:28
sir-5:
Скопидомство опять привычно победило расточительность.
    Сергеевич вернулся 1
    Сергеевич вернулся 1 ответил AmIIIeR89
    сегодня в 06:20
    AmIIIeR89:
    Да успокойся ты уже, истерик. Каждый находится на том месте, которое заслужил. Раз Спартак на 3, значит он его заслужил и точка. Затрахала уже эта ваша паранойя, поиск виноватых, заговоры. Забыл про нырки Глушака в прошлом сезоне?
    Это не истерика, а смех и сарказм). Над тобой и лайкнувшим тебе, резиновым чемпионам, которые 17 лет не вылазят с еврокубков, благодаря...). Фанатей и дальше).
    Сергеевич вернулся 1
    Сергеевич вернулся 1 ответил Jum13
    сегодня в 05:22
    Jum13:
    А - ну понятно. Опять пустое сотрясение воздуха. Впрочем от спартача другого и не ожидал
    "Вчера, пока большинство боролось со сном во время мрачного дерби «Спартак» – «Локомотив», в Перми ЦСКА невероятным образом уходил от поражения. Уже постфактум многие узнали, что в этом матче армейцы забили два пенальти, один которых – на четвертой добавленной минуте за фол, который можно было обнаружить только при очень большом желании, затмевающем рассудок. Да и первый одиннадцатиметровый вызвал определенные сомнения. Экс-арбитр всесоюзной категории Владимир Левитин прокомментировал это так: «Первый эпизод – тот случай, когда судья хотел дать пенальти. А второй – не представляю, как вообще можно было такой назначить».

    Я с уважением отношусь к ЦСКА и, особенно, к работе Леонида Слуцкого, который в условиях перманентного кадрового дефицита умудряется строить интересную игру и пополнять коллекцию трофеев. И скандирование уфимских коллег «Позор! Позор!», которым они проводили наставника армейцев, я не поддерживаю. В конце концов, не Слуцкий давал указание ставить эти пенальти, и не игроки виноваты в том, что в их падениях в штрафной площади рефери очень часто усматривают нарушение правил. Если кому и кричать «Позор!», то только главному арбитру матча Сергею Иванову. Кстати, этот же судья наградил армейцев пенальти и в матче с «Рубином». В восьми матчах этого сезона Иванов поставил всего пять одиннадцатиметровых, три из которых – в ворота соперников ЦСКА.Конечно, это ровным счетом ни о чем не говорит. Даже если судья поставит пять «суперстандартов», его сложно заподозрить и тем более обвинить в симпатии к одной из команд. Бывает, ошибся; личная трагедия; солнечные возмущения; высокое давление. Но правда в том, что в текущем сезоне ЦСКА многовато бьет пенальти – уже семь в одиннадцати матчах. При этом сам получил только один. Эта статистическая аномалия возникла не вчера в Перми; на нее я обращал внимание еще в первой половине сентября. А о том, что перед нами именно аномалия, можно уверенно говорить, сравнив результативность армейцев с показателями предыдущих сезонов.
    То есть за одиннадцать туров ЦСКА уже выполнил норму последних сезонов. В среднем армейцы подходят к точке каждую 141 минуту игрового времени. Конечно, можно предположить, что красно-синяя атака настолько хороша – о, этот движущийся со скоростью фотона Муса и этот бомбардир-виртуоз Думбия! – что не успевающие оппоненты вынуждены постоянно фолить. Да вот «Реал» в этом сезоне пробил с «точки» пять раз, «Манчестер Сити» – три, «Барселона», «Бавария» и «Челси» – по одному. А уж их атака, будем дипломатичны, армейской не уступает.

    И вот что еще странно: ни один из своих семи пенальти ЦСКА не пробил, ведя в счете (три раза – при ничейном, четыре – при проигрышном). Ладно, когда одиннадцатиметровый, даже ошибочный, ставят команде, уже выигрывающей, скажем, 2:0 – на исходе матча это никак не отражается. Но в данном случае все пенальти именно что влияли на промежуточный исход: или ЦСКА отыгрывался, или выходил вперед. С точки зрения тактики команда получала колоссальное преимущество – соперник был вынужден раскрываться, что против быстрой атаки армейцев, как мы знаем, часто заканчивается разгромом.
    Вот в чем суть: ЦСКА не просто бьет пенальти больше всех (скажем, больше, чем «Спартак», «Зенит» и «Динамо» вместе взятые; второй показатель у «Зенита» и «Краснодара» – по три пенальти), а делает это в стратегически важных для себя отрезках матчей. Стало быть, повод призадуматься (конечно, не о благосклонности арбитров к ЦСКА, а о потрясающем мастерстве и сверхъестественной удаче нашего чемпиона) действительно есть.

    А ведь еще можно вспомнить игру Вернблума в кость Иванову в матче с «Тереком», когда швед уже висел на желтой и должен был покинуть поле; две игры рукой того же Вернблума в матчах с «Арсеналом» и «Химиком», за которые пенальти назначены не были; и, наверное, много чего еще. У вас, Валентин Иванов (я обращаюсь к главе департамента судейства и инспектирования), наверняка есть полная подшивка всех спорных моментов. Очень хотелось бы получить ваш комментарий о работе судей на матчах ЦСКА в этом сезоне"
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    Сотрясение воздуха?)-На держи). Эта статья из Советского спорта от 27 октября 2014г. Только толку-то? Всё равно скажите: "Скорости такие у наших игроков", "Фантазии автора", "Слезы, платочки" и т.п).
    В сезоне 2015-2016г. В последнем туре У Рубина отменяют чистый гол в ваши ворота и вы, в последнем туре, обходите Ростов, выигрывая чемпионат. Случайность? Или фантазии?).
    В 27 туре, вы побеждаете Краснодар 2:1, Спартак дома проигрывает Ахмаду 1:3. У вас 51 очко, у Спартака 52. Всего одно очко отставание. Так что о влияние Федуна на дальнейший расклад не вижу. Хотя бы потому, что Спартак играет вничью с Ростовом по моему в 29-ом туре. Почему бы ему не договориться сдать матч с Карпиным? Ах да. Ростов же бьётся за выживание, скажите вы). Но тут на арену выходит матч ЦСКА-Арсенал, события матча, которые отписал ниже.
    В общем подумайте на досуге, что и как). С ЛЧ!)). Танцуйте Хави нагилу). Удачи в ЛЧ желать не буду. Смысл?)). Пока).
    Jum13
    Jum13 ответил Сергеевич вернулся 1
    вчера в 23:11
    Сергеевич вернулся 1:
    Ещё чё тебе выложить?). Какой смысл?)). Вам же бесполезно, что-либо объяснять). Всё равно скажете, что это неправда и переключитесь на Спартак)))
    А - ну понятно. Опять пустое сотрясение воздуха. Впрочем от спартача другого и не ожидал
    Дмитрий 218 Б
    Дмитрий 218 Б
    вчера в 22:57
    Динамо отдало должок спартаку за прошлый сезон
    Сергеевич вернулся 1
    Сергеевич вернулся 1 ответил Jum13
    вчера в 22:12
    Jum13:
    Да - напомни. Выложи видео. Давай, смелее!
    Ещё чё тебе выложить?). Какой смысл?)). Вам же бесполезно, что-либо объяснять). Всё равно скажете, что это неправда и переключитесь на Спартак)))
    Рыжая Борода
    Рыжая Борода
    вчера в 21:48
    Всех поздравляю с окончанием сезона! В целом мне понравился, не скучно было...надеюсь, что сегодняшние середняки будут биться за призовые, что молодежь засветится...ходите на футбол, болейте за наших и все будет хорошо!
    sir-5
    sir-5 ответил DAD81
    вчера в 21:48
    DAD81:
    Правды нет. Гинер всё купил. Против Спартака заговор. Это мы всё знаем. Будет что-то новое? Кто мешал Спартаку выигрывать? Гинер? )))
    Скопидомство опять привычно победило расточительность.
    sir-5
    sir-5 ответил Jum13
    вчера в 21:45
    Jum13:
    Да - напомни. Выложи видео. Давай, смелее!
      sir-5
      sir-5 ответил Великолепный
      вчера в 21:44
      Великолепный:
      Великолепно ЦСКА утер нос спартаку!))) 1 Локомотив М 30 18 6 6 41:21 60 2 ЦСКА 30 17 7 6 49:23 58 3 спартак М 30 16 8 6 51:32 56
      Строго говоря,это "Динамо" утёрло нос "Спартаку","отблагодарив ЦСКА за три очка,отданные в тяжёлый для них час.А ЦСКА просто опять сумел не обгадиться в конце турнира и последнего матча,что для него стало уже привычным.
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак ответил mikysss
      вчера в 21:40
      Да в том плане, чтобы очистится от ненужного нелеквида. Которые выходят на замену и не усиливают игру. А кто останется с ними надо работать, что бы это был единый монолитный коллектив. Что бы их не надо было мотивировать, а выходили и играли в каждой игре. Что бы капитан соответствовал этому звании не был мокрым, как из ведра облитый к 20 минуте. Что бы защита, была защитой а не проходные двором. Вот примерно так.
      Jum13
      Jum13 ответил Сергеевич вернулся 1
      вчера в 21:39
      Сергеевич вернулся 1:
      Тебе про нырки Думбии напомнить, Мусы?). Когда судьи ставили пенки в ворота ваших соперников)). Вы тогда оправдывали эти пенки скоростями)). Любые несправедливые пенки не оправдываю и не пиши мне "ваши"))). У вас кто против, что-то отписал, сразу в спартачи приписываете, если зацепило, значит прав я, а так как ты "конь", вот мне тебе бесполезно, что-либо объяснять. И не психуй. Дело сделано. Гинер танцует Хави нагилу)).
      Да - напомни. Выложи видео. Давай, смелее!
      Jum13
      Jum13 ответил Сергеевич вернулся 1
      вчера в 21:38
      Сергеевич вернулся 1:
      Ну так вам же тоже выгодно было, чтобы отдохнувший, обозлённый Смолов, остановил Локо). Выстрел дуплетом, как и любит комбинатор)). Смолова же не перед Спартаком убрали, а именно перед вами. Вспомни, какое давление было перед матчами: на Локо, Спартак, Зенит в СМИ. Про вас тишина). Совпадение?). Не думаю. Такая хрень происходит каждый сезон, так что не надо стрелки переводить. Гинер в очередной раз добился своего, пусть танцует)
      Нам? Команде, идущей на 3-й строчке? Конечно, гораздо выгоднее чем команде, идущей на второй. Какие же вы смешные. Самы профукали всё и вините в этом не себя, а Гинера )))
      sir-5
      sir-5
      вчера в 21:34
      Фурсенко оказался настолько глуп,что в перерыве взял микрофон и поведал,что сезон был очень тяжёлым,но "Зенит"-чемпион...За что был освистан(и справедливо) виражом. А в подковёрной борьбе Глушаков,похоже,побеждает,ибо через некоторое время после окончания матча прибыл вместе с Федуном в раздевалку.Прощай,Каррера! Или(как вариант),Арнольдыч решил примирить стороны "добровольно-принудительно".
      Romkurch
      Romkurch
      вчера в 21:00
      В туре опустили классически спартак.
      susanin ultrazenith
      susanin ultrazenith
      вчера в 21:00
      Тосно жаль...
      Сергеевич вернулся 1
      Сергеевич вернулся 1
      вчера в 20:59
      Уфу главное поздравить надо с ЛЕ. Пожелаю им достойно представить росфутбол! Божович пусть курит бамбук). Физрук..)
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА
      вчера в 20:56
      Лучший клуб России в ЛЕ по итогам этого сезона опять будет в ЛЧ.
      Удачных игр ЦСКА.
      Сергеевич вернулся 1
      Сергеевич вернулся 1 ответил DAD81
      вчера в 20:53
      DAD81:
      Правды нет. Гинер всё купил. Против Спартака заговор. Это мы всё знаем. Будет что-то новое? Кто мешал Спартаку выигрывать? Гинер? )))
      Спартак сам виноват, всё было конечно в его руках, но последние матчи о которых я отписал, вызывают вопросы.
      Красно Синий воин
      Красно Синий воин
      вчера в 20:52
      ЦСКА в групповом раунде снова будет привычный представитель РФПЛ, для армейцев ничего нового. Стабильный участник группового раунда ЛЧ. ЦСКА становится первым российским клубом, который шесть раз подряд сыграет в группе ЛЧ.
      Стабильность признак мастерства!!!
      Сергеевич вернулся 1
      Сергеевич вернулся 1 ответил AmIIIeR89
      вчера в 20:50
      AmIIIeR89:
      Да успокойся ты уже, истерик. Каждый находится на том месте, которое заслужил. Раз Спартак на 3, значит он его заслужил и точка. Затрахала уже эта ваша паранойя, поиск виноватых, заговоры. Забыл про нырки Глушака в прошлом сезоне?
      Тебе про нырки Думбии напомнить, Мусы?). Когда судьи ставили пенки в ворота ваших соперников)). Вы тогда оправдывали эти пенки скоростями)). Любые несправедливые пенки не оправдываю и не пиши мне "ваши"))). У вас кто против, что-то отписал, сразу в спартачи приписываете, если зацепило, значит прав я, а так как ты "конь", вот мне тебе бесполезно, что-либо объяснять. И не психуй. Дело сделано. Гинер танцует Хави нагилу)).
      Сергеевич вернулся 1
      Сергеевич вернулся 1 ответил Jum13
      вчера в 20:41
      Jum13:
      Напомни лучше, как Федун сделал всё возможное, чтобы Смолов гарантированно играл с Локомотивом. Ведь спартаку надо было просто выигрывать свои игры, имея самую легкую концовку. И Смолов отобрал очки у Локомотива. Но виноват в том, что слабый клуб из Тарасовки обо...ся - конечно же Гинер. Надеюсь вам попадется в квалификации какой-нибудь АЕК и вы вылетите из ЛЧ, чтобы не позорить наш чемпионат. P.S. Федуну надо ставить достижимые задачи - 5-6 место, побороться за выход в ЛЕ, дойти хотя бы до 1/2 кубка пердива. Скромнее надо быть
      Ну так вам же тоже выгодно было, чтобы отдохнувший, обозлённый Смолов, остановил Локо). Выстрел дуплетом, как и любит комбинатор)). Смолова же не перед Спартаком убрали, а именно перед вами. Вспомни, какое давление было перед матчами: на Локо, Спартак, Зенит в СМИ. Про вас тишина). Совпадение?). Не думаю. Такая хрень происходит каждый сезон, так что не надо стрелки переводить. Гинер в очередной раз добился своего, пусть танцует)
      DAD81
      DAD81 ответил Сергеевич вернулся 1
      вчера в 20:30
      Правды нет. Гинер всё купил. Против Спартака заговор. Это мы всё знаем. Будет что-то новое? Кто мешал Спартаку выигрывать? Гинер? )))
      Сергеевич вернулся 1
      Сергеевич вернулся 1 ответил Dinamo
      вчера в 20:28
      Dinamo:
      Это всё очень интересно, но что бы Вы сказали, если бы Спартак переломил ход матча с Динамо во втором тайме, победил и занял бы второе место? После непоказанной красной Реброву и пенальти, которого нельзя было не увидеть, но Карасёв закрыл глаза?
      Сказал бы,что Карасёву не место на ЧМ.
      Jum13
      Jum13 ответил Сергеевич вернулся 1
      вчера в 20:15
      Сергеевич вернулся 1:
      Гинеровцы обошли Спартак на два очка. Просто напомню всем, что было в матче с Краснодаром. А было то, что Смолова дисквалифицировали на этот матч. Совпадение?). Матч ЦСКА-Арсенал. Тренер Арсенала именно на матч с конями выпускает молодого,, необстрелянного вратаря, за спиной у которого был всего один матч в РФПЛ. Гинеровцы резвятся, не напрягаются, итог известен. Совпадение?) Сегодня в матче Арсенал-Локо, Божевич ставит уже основного вратаря Левашова. Совпадение?) ЦСКА-Анжи. Сравните игру "кудесников мяча" с Арсеналом. Как бился Анжи и сколько усилий пришлось приложить гинеровцам, чтобы добиться приемлемого результата). Добавлю судейство сюда команды Гинера , когда почему-то за грубость игроков не удаляли. Вместо красной давали жёлтую, вместо жёлтой ничего. Кстати на фоле Набабкина на Хубулове судья показал жёлтую, а это был фактически выход один в один-красная. Хорошо, что со штрафного Анжи забил. А, если не забили бы? Поэтому не ЦСКА, автор, утёс нос, а Спартак сам себе утёр. Потому-что всё было в их руках. А то, что было отписано верху, пожелаю всем подумать почему такое происходит всегда на финишной прямой чемпионата). Совпадение?)
      Напомни лучше, как Федун сделал всё возможное, чтобы Смолов гарантированно играл с Локомотивом. Ведь спартаку надо было просто выигрывать свои игры, имея самую легкую концовку. И Смолов отобрал очки у Локомотива. Но виноват в том, что слабый клуб из Тарасовки обо...ся - конечно же Гинер. Надеюсь вам попадется в квалификации какой-нибудь АЕК и вы вылетите из ЛЧ, чтобы не позорить наш чемпионат.

      P.S. Федуну надо ставить достижимые задачи - 5-6 место, побороться за выход в ЛЕ, дойти хотя бы до 1/2 кубка пердива. Скромнее надо быть
      nba05
      nba05
      вчера в 20:14
      Единственная радость для фанатов «Спартака» - невзирая на прокол с «Динамо», без еврокубковых матчей точно не останутся. Москвичи даже в случае вылета из квалификации ЛЧ отправятся в группу ЛЕ. Хвала УЕФА – даже если у «Уфы» не хватит опыта и сил на проход в квартет ЛЕ, «Краснодар» и «Спартак» там точно будут. А «Зениту» совесть не позволит вылететь раньше.

      Спартак начинает с 3 раунда ЛЧ,ау,Соккер,изучайте регламент
      AmIIIeR89
      AmIIIeR89 ответил Сергеевич вернулся 1
      вчера в 20:13
      Сергеевич вернулся 1:
      Гинеровцы обошли Спартак на два очка. Просто напомню всем, что было в матче с Краснодаром. А было то, что Смолова дисквалифицировали на этот матч. Совпадение?). Матч ЦСКА-Арсенал. Тренер Арсенала именно на матч с конями выпускает молодого,, необстрелянного вратаря, за спиной у которого был всего один матч в РФПЛ. Гинеровцы резвятся, не напрягаются, итог известен. Совпадение?) Сегодня в матче Арсенал-Локо, Божевич ставит уже основного вратаря Левашова. Совпадение?) ЦСКА-Анжи. Сравните игру "кудесников мяча" с Арсеналом. Как бился Анжи и сколько усилий пришлось приложить гинеровцам, чтобы добиться приемлемого результата). Добавлю судейство сюда команды Гинера , когда почему-то за грубость игроков не удаляли. Вместо красной давали жёлтую, вместо жёлтой ничего. Кстати на фоле Набабкина на Хубулове судья показал жёлтую, а это был фактически выход один в один-красная. Хорошо, что со штрафного Анжи забил. А, если не забили бы? Поэтому не ЦСКА, автор, утёс нос, а Спартак сам себе утёр. Потому-что всё было в их руках. А то, что было отписано верху, пожелаю всем подумать почему такое происходит всегда на финишной прямой чемпионата). Совпадение?)
      Да успокойся ты уже, истерик. Каждый находится на том месте, которое заслужил. Раз Спартак на 3, значит он его заслужил и точка. Затрахала уже эта ваша паранойя, поиск виноватых, заговоры. Забыл про нырки Глушака в прошлом сезоне?
      mikysss
      mikysss ответил Dinamo
      вчера в 20:06
      Dinamo:
      Это всё очень интересно, но что бы Вы сказали, если бы Спартак переломил ход матча с Динамо во втором тайме, победил и занял бы второе место? После непоказанной красной Реброву и пенальти, которого нельзя было не увидеть, но Карасёв закрыл глаза?
      я про то что КК Реброву и пенальти обязательно должны были быть (забить еще конечно надо, но это частности)
      mikysss
      mikysss ответил Dinamo
      вчера в 20:05
      Dinamo:
      Это всё очень интересно, но что бы Вы сказали, если бы Спартак переломил ход матча с Динамо во втором тайме, победил и занял бы второе место? После непоказанной красной Реброву и пенальти, которого нельзя было не увидеть, но Карасёв закрыл глаза?
      я бы написал что мне стыдно за такую победу если бы игра закончилась 2-1 в пользу КБ, если бы 3-1 или 3-2 и т.д то просто сказал бы что Карасю в фнл а то и ниже надо судить - хотя и так надо
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