Футбольное Евровидение. Итоги последнего тура РФПЛ

«Соккер.ру» напоминает, как ЦСКА утер нос «Спартаку», «Уфа» впервые в истории наиграла на Лигу Европы, а «Зенит» узнал, что Манчини решил уйти три месяца назад.

В Лиге чемпионов сыграют…

«Локомотив». Услышат гимн ЛЧ спустя пятнадцать лет, ведь последний раз «железнодорожники» наведывались в групповой турнир в 2003 году. Через год не прошли «Рапид» в квалификации, а когда зашли в квартет как чемпионы, то вышли из группы с киевским «Динамо», «Арсеналом» и «Интером». А потом уступили «Монако» в плей-офф – будущему финалисту.

ЦСКА. Также в групповом раунде снова будет привычный представитель РФПЛ, для «армейцев» ничего нового. Стабильный участник группового раунда ЛЧ. Голы вовремя прибывшего на подмогу узника лестерского замка нигерийца Мусы спасли для Ганчаренко концовку. ЦСКА становится первым российским клубом, который шесть раз подряд сыграет в группе ЛЧ. Пора в плей-офф на этот раз? Пора, невзирая на любые преграды.

Упустил прямую путевку в ЛЧ…

«Спартак». ЦСКА изначально не закладывался на «золото». Не хватало ресурсов для такого рывка, хотя они тоже вовремя не среагировали на надвигающийся из-за спины «Локомотив» и прозевали момент. Но неудачником в первой тройке является «Спартак» - тут без вопросов. В пяти последних турах набрали 6 пунктов из 15 – настоящий провал на финише.

Единственная радость для фанатов «Спартака» - невзирая на прокол с «Динамо», без еврокубковых матчей точно не останутся. Москвичи даже в случае вылета из квалификации ЛЧ отправятся в группу ЛЕ. Хвала УЕФА – даже если у «Уфы» не хватит опыта и сил на проход в квартет ЛЕ, «Краснодар» и «Спартак» там точно будут. А «Зениту» совесть не позволит вылететь раньше.

Вышел в группу Лиги Европы…

«Краснодар». Даже если бы сегодня ЦСКА сыграл вничью, а «быки» победили «Рубин», при равенстве пунктов «горожане» не сыграли бы в Лиге чемпионов. Ведь сами инициировали изменение регламента. Теперь при равенстве по очкам не смотрят на странный показатель «количество побед во всех мачтах», а оглядываются на личные встречи.

По ним «быки» не в тройке, но из-за проблем «Тосно» с лицензией команда Мусаева избегает опасной квалификации Лиги Европы – сразу сыграют в групповом раунде, как должен был сыграть победитель Кубка России. Хорошо, что «Краснодар» остается в еврокубках, ведь их стадион и их болельщики заслуживают больше интересных матчей. Команде нужно развиваться и штурмовать тройку через год.

Лучшим снайпером РФПЛ становится…

Квинси Промес («Спартак»). Для голландца его голевые показатели важны, он на них обращает внимание, особенно с учетом, что этот сезон может быть его последним в «Спартаке». Неслучайно форвард после того, как стал лучшим иностранным снайпером клуба в истории – опередил Веллитона и забил 64 мяча в сумме во всех турнирах, добавил на тело татуировку гладиатора в честь клуба.

Заодно крутую матрешку с собой сделал – словно запасается сувенирами на прощание. И пусть «Спартак» остался с одним трофеем за сезон – выиграли Суперкубок у «Локомотива» в самом начале, персональный приз нашел достойного героя. Промес не прошел сезон ровно, но Смолов пропускал матчи из-за травмы и не забил «Рубину». Квинси тоже против «Динамо» не отличился, но первую строчку удержал, как и по системе «гол плюс пас». Впервые в карьере добился звания бомбардира сезона.

Сохранили прописку в элите…

«Динамо». Единственный новичок сезона, который не отправится обратно в ФНЛ. Понятно, что динамовцам предрекали финиш в районе восьмого места, которое команда заняла в итоге. Но все-таки есть в их способе завершить чемпионат нечто сказочное и приятное для поклонников.

Весной с 12-го места поднялись на 8-е, набрав в 10 матчах 18 пунктов, хотя за 20 первых туров собрали всего 22 очка. Обыграли по ходу дела «Арсенал» и ЦСКА. А в последнем туре передали привет «Спартаку», причем Каррера признал заслуженность поражения. «Динамо» сохранило прописку в РФПЛ и может смотреть в будущее со сдержанным оптимизмом, если финансовые дела в порядке.

Отправляются покорять ФНЛ…

«СКА-Хабаровск». Вылетели досрочно, а в последнем туре решили подчеркнуть, почему Довбня стал одним из героев команды по ходу их непростых приключений в РФПЛ. Голкипер спас 135 раз – рекорд сезона, поскольку защитники «СКА-Хабаровска» боятся даже Антона Заболотного. Не говоря о страшном снайпере Ерохине – хавбек натолкал четыре гола аутсайдеру, хотя тот вылетел до последнего тура.

«Тосно». Обладатель Кубка России может быть расформирован. Бродили слухи, что частный спонсор продолжит делиться деньгами с молодым футбольным клубом только в случае сохранения прописки в РФПЛ, а ее потеряли. «Уфа» обыграла команду Парфенова со счетом 5:0, явно показано отношение к задаче и понятно, что игроки «Тосно» знают больше, чем мы с вами. Возможно, клуб закроют.

Сыграют в стыковых матчах…

«Амкар» и «Анжи». Заслуженно, ведь оба клуба могли вылететь, будь у «Тосно» больше мотивации сохранять себе прописку в РФПЛ. Возможно, в этом клубе наперед знали о финансовой судьбе. А вот «Амкар» по привычке выпросил денег, «Анжи» помогли добрые люди. В итоге они остаются командами РФПЛ как минимум до стыковых матчей. «Анжи» сыграет против «Енисея» Аленичева, «Амкар» - с «Тамбовом» Талалаева. Не спешите ставить на Евсеева и Скрипченко, матчи плей-офф – дело тонкое.

Полностью провалил чемпионат…

«Зенит». Фанаты северного клуба не котята, чтобы их можно было отвлечь игрушкой – покер Ерохина вылетевшему в ФНЛ клубу ничего в оценках сезона не меняет. Можно было выиграть даже 16:0, но выше пятого места при ничьей «Краснодара» подняться не могли. Стоит напомнить, что так низко «Зенит» падал последний раз десять лет назад.

У «Спартака» дурацкий финиш, а у «Зенита» - закономерно кошмарный сезон. Что хуже? Пожалуй, второе, ведь третий подряд раз Санкт-Петербург без Лиги чемпионов. Дожили, но впереди много интересного. И для начала командной революции – новый главный тренер. А бывший наставник заявил, что решение об уходе принял три месяца назад. Манчини – странный, тренера без мотивации найти трудно, но «Зенит» сумел.

Сезон 2017/18 получился захватывающим!

На разных полюсах по настроению после финишного тура известные команды. «Локомотив», ЦСКА и «Уфа» празднуют свежие достижения и путевки в еврокубки. «Зенит», «Спартак» и «Арсенал» оплакивают потерянные шансы. Туляки украдкой мечтали о Лиге Европы, подали заявку на лицензирование, надеялись, что «Тосно» выступит против команды Семака удачнее. Но не получилось у обладателя Кубка России…

Сезон сложился интересно, ведь получили неожиданного, но заслуженного чемпиона – «Локомотив», и сенсацию в еврокубках – не «Тосно», а «Уфу». Две команды точно сыграют в Лиге чемпионов, минимум две будут в группе Лиги Европы. В идеале будет три на три в каждом кубке. Как видите, выгодно иметь три путевки в ЛЧ. Ведь так проще добраться до самых сложных и интересных европейских соперников, и себя показать, и людей посмотреть.