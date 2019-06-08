Расширение РПЛ – и вредительство, и стимул

вчера, 17:30

«Соккер.ру» понимает, что 18 клубов без бизнес-плана – глупость, но если терять время, то будет еще хуже.

Расширение явно идея извне, не футбольная. Некий чиновник нашел в одном из планов развития строчку, что в 2020-м записано 18 клубов. А раз написано – так и будет. Только в ноябре Прядкин говорил о временном сокращении до 14 клубов, повторяя свою позицию родом с 2017 года.

А теперь в июне 2019 функционер выступил за расширение до 18 клубов. Колосков просит РФС и РПЛ аргументировать странную для многих позицию? Решение принято и не обсуждается – вот вам позиция. Вместо перечисления очевидного, ведь минусов много, а плюсы держатся на популизме, давайте подойдем иначе.

Есть вопросы, без решения которых 18 клубов похоронят РПЛ и все наработки. Как же выжить и убийственную пилюлю сделать полезной для российского футбола?

Заполнение стадионов

Не догадались строить арены с крышами, но хотя бы системы обогрева, как у «Краснодара», пора для людей сделать. Также надо понимать, что с 2023-го государство не будет содержать арены ЧМ -18 – удар по бюджетам клубов. И нестыковок хватает. Например, у новичка РПЛ «Тамбова» крошечная арена, и пока там реконструкция, будут играть в Волгограде.

Зато «Сочи» может закрепиться в РПЛ надолго, ведь у них арена и климат. Все 18 клубов должны получать приличный доход в дни матчей. В РПЛ нужно ставить на полные трибуны. А если недобор, то нужно связываться с успешными в плане рекламы живого футбола клубами, перенимать опыт. Приятно, что народу на стадионах больше, но при расширении важно не растерять фанатов, ведь часто ходят на соперников. Есть сомнения, что придут на матч «Рубин» - «Шинник» в Казани.

Календарь чемпионата

Проходных матчей будет больше, поэтому расписание важно. Чем больше клубов – тем сложнее втиснуть все правильно. Сейчас подключили современные математические модели, поэтому аргумент «когда составляли календарь, было тепло», уже не услышим. Поскольку ни один клуб не хотел бы заметно уступать, чтобы получился оптимальный календарь, остаются минусы. Но поздние осенние туры сыграют в основном в теплых краях, как и первые матчи 2020 года.

Также догадались, что надо разводить между турами центральные матчи – а иногда бывало, что на одной неделе 2-3 большие игры или дерби, а потом – ни одного такого поединка. Также просчетом был отказ от центральных матчей накануне ЛЧ . Те, кто лоббируют расширение РПЛ , вроде ЦСКА , указывают на важность тонуса для прогресса – будут дополнительные матчи, но нужен и привлекательный календарь. Втиснуть 34 тура сложно, и уже ясно, что «декабрьский марафон» - глупость.

Трансляции поединков

Продукт под названием РПЛ продают так, словно это АПЛ и спрос колоссальный. Иронично, что права на английскую лигу главный транслятор как раз потерял. Зато напишут жалобу на каждого российского блогера, что использует кусочек матча РПЛ , чтобы рекламировать… саму лигу. И одновременно для иностранцев открыли бесплатные трансляции на платформе «YouTube». Где логика? Ее нет, с продажей телевизионного продукта все печально.

Следовательно, и доходов от ТВ нет. Пожалуй, если бы сделали доступ к РПЛ условно бесплатным и попробовали сезон поиграть за счет добровольной платы – легко могли собрать больше денег, чем зарабатывают сейчас, издеваясь над клиентами. Главный вещатель не продвигает продукт через все доступные платформы. На каждом большом сайте должна быть возможность смотреть РПЛ , в любом смартфоне - обзоры, реклама – двигатель торговли.

Работа с фанатами

Есть города и клубы, где радуют. «Зенит» и «Ростов», например, учатся работать с болельщиками. У «Краснодара» все четко построено, достойно похвалы и копирования их опыта. Но даже у «Локомотива», ЦСКА и «Спартака» нет аншлагов, а они должны быть, ведь это три чемпиона России последних четырех лет. Кроме того, сейчас важно правильно построить работу с фанатами «Динамо».

Люди столько лет ждали переезда, что нельзя упускать шанс заполнять арену. Поход на футбол можно сделать модным в больших городах, но с фанатами надо работать каждый день. Клубы сами должны разрабатывать каналы коммуникации. Причем работа с фанатами – дешевая задача, ведь люди несут свои деньги, а не клуб им платит. Плохо, что есть просчеты, как в Казани, полупустая новая арена на игре с «Зенитом» - провал.

Изменение лимита

Не исключено, что 18 клубов в РПЛ – компромисс, чтобы разрешили отменить старый лимит? «Если хотите убрать лимит, то добавьте щепотку патриотизма». Например, предложи расширить высшую лигу, чтобы было, как у немцев – 18 клубов, больше россиян в сумме и 34 тура. Чем вам Бундеслига не нравится? И плевать, что там доходы выше во много раз и народ богатый, кормит клубы напрямую.

А зачем трогать лимит? Деньги и мотивация. Со вторым все понятно – заставить пахать российских игроков может только конкуренция. И первое важно – экономия средств. «Арсенал» заплатил за одного из лучших опорников сезона Кадири 500 тысяч евро за аренду. Где в России найти такого футболиста за такие деньги? «Спартак» на зарплату Глушакова мог бы взять шесть Кадири, и это тоже выход в непростых реалиях – вспомните Влашича и Бекао.

Подготовка педагогов

Сколько стоит запись лекций известных специалистов по тактике, тренировочному процессу или правилам футбола? Не очень дорого. Но по этим видеолекциям можно обучить кучу людей. Лучшее, что можно сделать, будучи президентом РФС , для российского футбола – создать систему подготовки детских тренеров и обеспечить их работой. Дайте зарплату 80 тысяч рублей в месяц в регионах – кадры найдутся.

Плюс как бонус для лучших - право на обучающие поездки за рубеж за счет клубов или федераций, а для самых талантливых – оплата лицензии УЕФА , чтобы росли как наставники. Среди желающих будут педагоги, просто люди с высшим образованием и мечтой попробовать силы в тренерской профессии, найдутся смышленые бывшие игроки. Без масштабной сетки школ и мотивации для детских тренеров не будет никакой РПЛ из 18 клубов. Вернее, получится пародия на Бундеслигу.

Революция трансферов

Инфантино обещал, что в ФИФА введут революционные правила проведения трансферов, чтобы сделать сделки прозрачными. Если в стиле «финансового фейр-плей» от Платини, то итог знаем – богатым ничего не будет, а середняков накажут. А вот если планируют убить институт агентов в его нынешнем виде, то это плюс для РПЛ . Ведь есть наивные клубы, которые кормят лишь посредников.

Например, «Спартак» заплатил 9.4 млн евро агентам футболистов. Вот это сумма! Годовой бюджет «Енисея» не намного выше. Надо сильнее себя уважать, вот «Краснодар» совершал трансферы, а агентам отстегнул более чем в 10 раз меньше, чем «Спартак». Если революция трансферных правил остудит пыл тех, кто взвинтил цены на игроков – это лазейка, чтобы выжить. Нужно узнать первыми, какими точно будут новые правила, и готовиться пользоваться «революцией» от ФИФА .

Аудит – каждый сезон

Можно развенчать миф, что все провинциальные клубы существуют, чтобы «пилить» бюджеты. Слишком маленькие суммы для России – 1-2 миллиарда рублей у крупных чиновников большими деньгами не считаются. На местах могут вскрыть мелкие махинации уровня ФНЛ , но в целом бюджеты клубов маленькие даже по сравнению с Турцией, воровать не из чего.

Футбол в любой стране – дорогое удовольствие, но одновременно эффективность государственных трат полезно проверять. Ведь откуда долги? Живут не по средствам, надеются на дотации, совершают глупые трансферы. У РПЛ есть законные способы взять под контроль финансы. Бухгалтерия в открытом доступе – то, что нужно. Пусть все видят доходы и расходы. УЕФА публикует отчеты по лигам каждый год, это тренд.

Премиальный фонд

На самом деле 16 клубов – оптимальный формат, учитывая климат, финансы и все остальное. Например, в России не зайдет плей-офф за еврокубки – получится война и скандалы, или сокращение до 12 клубов, как сделали в УПЛ . 4 матча «Спартака» против «Зенита» это круто, но полный стадион против этих соперников соберется и в Самаре. Осталось придумать, как сделать важным матч «Крыльев Советов» против «Урала»?

Идея на поверхности – использовать опыт АПЛ . Пусть призовые будут в сто раз ниже, но за каждое конкретное место в таблице должны быть премиальные. РПЛ всегда притворяется очень бедной организацией, но разве пробовали развиваться сообща как сообщество клубов? И раз о расширении заговорили в правительстве – пусть помогут, мотивируют спонсоров. Если между 7 и 8 местами разница будет в миллион евро премиальных – до последнего тура будет борьба.

Выживет ли РПЛ после шоковой терапии?

Трудно сказать. Заставьте неподготовленного человека бежать марафон – высока вероятность, что его здоровье пострадает. Но чиновника Газзаева не интересует риски. Зато есть рациональный Гинер. Раз выступает «за» - пусть ЦСКА помогает РФС разработать общую концепцию. Важно, чтобы расширение не превратило чемпионат в один длинный матч «Зенита» с «Оренбургом».

Или в поединок ЦСКА с «Мордовией» из прошлого. Риск растет уже в следующем сезоне, ведь может так случиться, что все-все клубы сохранят места в РПЛ . Команды с 7 по 14 будут знать, что им ничего не грозит, а 15 и 16 понадеются, что обыграют в стыках бедные и скромные 3 и 4 клубы ФНЛ . Вообще, «странные» матчи в лиге с 18 клубами – большая проблема, ведь у многих нет турнирной мотивации.

Разницы между 7 и 14 местами ведь не будет, а это сразу половина участников! Сейчас многие наивно полагают, что есть дискуссия по поводу расширения, хотя никто «за» и «против» уже не оценивает. Решение одобрили, в будущем сезоне никто напрямую не вылетит, а через год будет 18 клубов. Мало времени, надо или быть готовым, что каждый год в РПЛ будут «ходячие мертвецы» в финансовом плане, или начать работать.