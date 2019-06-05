Без опоры. У ЦСКА серьезная проблема

сегодня, 14:30

Не успели закрыть финансовые пробоины – появились футбольные. «Соккер.ру» труд Ганчаренко немного напоминает Сизифов.

У Гинера сейчас появились свежие деньги?

Иногда говорят, что Виктор Михайлович Ганчаренко не справился с задачей на сезон. Утверждается, что лишь из-за глупости «Спартака» и в качестве подарка от «Оренбурга» молодые «армейцы» попали в группу Лиги Европы. Зато премиальные неплохие будут, если выйти в плей-офф.

А что с бюджетом ЦСКА ? Вряд ли сократится на будущий год. Ведь корпорация Ахметова – владельца «Шахтера», приобрела у фирмы, что сейчас записана на неких граждан Германии и Латвии, акции парочки украинских больших и прибыльных энергетических компаний.

Причем тут Гинер и его давние партнеры по бизнесу? Чтобы избежать санкций, иногда лучше переписать бизнес на граждан ЕС , которые по стечению обстоятельств могут быть, например, владельцами скакунов, на которых катается девушка с фамилией президента ЦСКА . Ловкость бухгалтерии и уроженец Харькова не потеряли основную часть бизнеса, хотя переживал по этому поводу.

Никто отбирать ничего не стал. Ринату Ахметову разрешили забрать акции не за спасибо. Есть основания полагать, что кредиты, которые ЦСКА брал для сооружения стадиона, будут возвращаться вовремя – деньги есть. С другой стороны, кто не знает Евгения Ленноровича? Владелец ЦСКА никогда не вбрасывал в клуб средства, которые себе не может позволить.

И вот тут начинаются нюансы. Никто не поставит все, что имеет, на чемпионский титул «армейцев» в ближайшие пять лет, разве что отчаянный лудоман. Ведь подобная оценка перспектив первой команды объективна. ЦСКА не фаворит сезона РПЛ 2019/20, и вряд ли им станет без синхронных провалов конкурентов.

ЦСКА недостаточно богатый для лидерства?

Достаточно эффективный, чтобы зачастую быть выше «Спартака», который намного богаче. Но недостаточно обеспеченный, чтобы проводить масштабные трансферный кампании. Обратите внимание, что «армейцы» даже не заикаются о легкой борьбе за Лигу чемпионов через год – понимают, что тройка может сохраниться.

Ведь «Зенит» сказочно богат. У «Локомотива» есть свои силы, кроме денег. А у «Краснодара» - амбиции, средства и стратегический план. Вот поэтому Гинер и голосует за расширение лиги, чем подтверждает генеральную линию партии – выступает на стороне популизма. Кроме того, ЦСКА приятно подпортить настроение «Зениту», «Спартаку» и всем, кто против расширения.

«Армейцы» отвлекают внимание от себя, переводя стрелки на «патриотическую линию», на которую у РПЛ и РФС нет денег. Уводят от того, что у ЦСКА не все получилось. Да, поменяли состав так, как никто бы не смог - удачно. Сохранили место в пятерке, но кому там проигрывать? «Арсеналу» или «Спартаку»? При этом денег, чтобы работать на перспективу и вернуться в топ-3, может не хватить.

Про кредиты не забывайте – продажа активов может привести к их постепенному погашению, а на дорогие трансферы денег не останется. Все знают, настолько ловкий Гинер и настолько тонко реагирует на селекционные промахи Бабаев – в ЦСКА не боятся превращать ошибки в победы или хотя бы ничьи, как было с трансфером Витиньо. Но за последние два года ситуация изменилась. Причем не только за пределами клуба, но и внутри коллектива.

Есть один крайне важный момент, который привычные к успехам фанаты «армейцев» предпочитают игнорировать или не воспринимать серьезно. А ведь это потенциально смертельно опасный для клуба симптом.

Для игроков клуб - перевалочный пункт?

Гинер своей позицией на переговорах – завышением цены, загубил много трансферов. У ЦСКА куча удачных сделок с точки зрения финансов, но крайне мало правильных решений по новым клубам для тех, кто дал москвичам многое и отработал вложенные силы и средства. Вагнер Лав не стал легендой хотя бы «Арсенала». Жо не учитываем – там алкоголизм помешал, но Жиркова с трансфером в «Челси» подставили.

В принципе, и Головин в «Челси» или «Ювентусе» мог достичь большего – а учтите, что к нему, как и к Зинченко, приглядывались скауты «Наполи» тренера Сарри, еще когда оба играли за ЦСКА и «Уфу». Александра сейчас несправедливо обзывают худшим европейским трансфером сезона – словно не смотрели матчи «Монако», или не видели, как Фред играл за МЮ . А ведь молодой хабвек мог год рубиться в составе чемпиона Италии вместо Бентанкура, а после прихода Сарри работать с тренером, который им интересовался из Лондона.

Но никто не идеален. И менеджеры ЦСКА – не исключение. Вполне могут услышать цитату из вечной книги: «Иди и смотри». Бабаев в основном рассуждает здраво, но он может просчитаться этим летом, если не понял разницу между составом времен братьев Березуцких и Вернблума и нынешним. Для тех людей ЦСКА был клубом-чемпионом – при их посильной помощи. Для ветеранов «армейцы» стали семьей. А сейчас это папа Ганчаренко и приемные дети. В этом большая разница.

Акинфеев останется – тут все понятно. Но Бекао и Магнуссон после первого же хорошего предложения уйдут. Говорят, бразилец уже согласовал контракт с «Удинезе». Дивеев, если вдруг вырастет, тоже поманят в другой клуб. А Фернандес уже получил контракт от «Зенита». Как обычно, в ЦСКА будут исключать возможность трансфера? Дело житейское – у «Зенита» есть козыри на переговорах.

Иногда выгоднее получить 25-30 млн евро и остаться без Фернандеса, чем рисковать войной кланов и корпораций. А если уходит Марио, то каждый Обляков, Ахметов, Дивеев и Чалов понимает, что пакт о ненападении разорван официально. Другими словами, если ЦСКА в ближайшие годы стабильно вне ЛЧ , то молодые «армейцы» легко могут сменить Москву на Санкт-Петербург. Кроме того, лояльных иностранцев находить все сложнее.

Влашич не откажется, если позовут в «Зенит». А «Эвертон» не прогонит турецких послов, если ставка оттуда будет выше, чем от ЦСКА . Бабаев заявил, что выше определенной суммы двинуться не смогут. Но какой смысл «ирискам» дарить хорвата в РПЛ со скидкой? Плюс Чалов не случайно нанял английских агентов – как только юный снайпер перерастет РПЛ или хотя бы уровень ЦСКА , то сразу окажется за рубежом.

«Армейцы» лишились двух главных козырей?

Где гарантия, что без Фернандеса, Бекао, Влашича и Чалова у Ганчаренко получится удержать ЦСКА на плаву? Еще Сигурдссон и Обляков под вопросом. Универсальный воспитанник школы «Зенита» Иван легко может стать новым Кузяевым. Первый сезон у молодежи получился в целом неплохим, но странным. Обыграли дважды «Реал»? А толку, если ниже «Виктории» в группе. Поставили третий состав на Кубок России? Вылетели, хотя легко могли быть в финале вместо «Урала» - с их стороны сетки находились.

В чемпионате тоже робко мечтали о третьем месте, когда увидели, что «Ростов» рванул, а «Локомотив» затормозил, но объективно не потянули. По игре ЦСКА осенью не был хуже, чем конкуренты – и «Зенит» обыграл. Но весной было слишком много ошибок в защите, чтобы заявлять, что самый молодой коллектив РПЛ заслужил прямую путевку в ЛЧ . А без нее клуб для дешевых добротных легионеров не интересен. И российская молодежь выберет «Зенит», «Локомотив» или «Краснодар», а не ЦСКА в таком случае.

Если уйдут Фернандес, Бекао и Влашич – или хотя бы двое из трех, то можно сформулировать новую коренную проблему «армейцев». Речь о клубе, из которого легко уходят. Беднее тех, кого умудрялся опережать раньше, но уже не сможет положиться на опыт. Акинфеев не управляет игрой в поле, а среди полевых футболистов самым старым является Набабкин. Но защитник не лидер, как и Дзагоев из-за травм. Фактически все держится на селекционном отделе – подвигом был набор новой основы за 12 млн евро!

Но если футболисты не будут серьезно воспринимать ЦСКА , то им выше четвертой строчки не подняться. А если учесть, что осечки российской клубной команды в еврокубках через пару лет могут привести к потере третьей путевки в ЛЧ , то «армейцы» останутся без ЛЧ на много сезонов. И это серьезный удар по амбициям. Ведь в ЦСКА шли из-за стабильного участия в главном еврокубке и из-за трофеев. Могут лишиться двух козырей, а новые не выдумать – деньгами Гинер новичков уровня чемпионства не заманит.