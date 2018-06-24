Польша – Колумбия: посредственность и героизм

Колумбия разгромила Польшу, отправила домой Левандовски. «Соккер.ру» считает, что южноамериканцы провели один из самых искренних матчей на турнире.

Зачем приехали?

Едва ли не самое странное впечатление на чемпионате мира произвела сборная Польши. Эту команду многие причисляли к теневым фаворитам. Наряду с Хорватией, Бельгией. Ведь поляки крайне уверенно прошли отборочный цикл, вынесли всех в своей группе, которая была не такой простой, а Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром отбора и примерил на себя статус одного из главных форвардов Старого Света. Что же мы видим на чемпионате мира? Сборная Сенегала просто за счет большей «физики», настырности и индивидуальной техники переигрывает Польшу. Ладно – недоразумение, подумают многие, со всеми бывает. Германия тоже опростоволосилась, Англия еле победила, Франция была неуверенной, Бразилия споткнулась. Вот сейчас выводы сделают поляки и начнется.

Но матч с Колумбией показал, что память польская длится ровно минут двадцать. Даже меньше. Именно столько в самом начале поединка поляки владели инициативой, навязывали борьбу и показывали серьезность намерений, угрожающе пробираясь к воротам Оспины. Но нервное напряжение на поле возрастало, а пропорционально с ним падала боеспособность поляков, которые просто растворялись на поле. У каждой сборной есть яркие персонажи, блестящие исполнители, известные хорошо или не очень, а у Польши все стали серой массой, все оказались в едином котле, неповоротливые, неуклюжие и безыдейные. Глядя на такую игру поляков, нельзя не задаться вопросом о том, кто за них проходил отборочный цикл.

Потому что вот эта бригада Адама Навалки точно не была бы способна на такое. Вы выходите на матч жизни и смерти, на досрочный матч плей-офф, по сути, ведь проигравший отправляется домой. И что же вы показываете? Академиков с тросточками, цитируя известного деятеля российского футбола. В ходока превратился даже Левандовски, который свое присутствие обозначил парой полумоментов и внезапным появлением в центре поля на позиции чуть ли не опорника, что красноречиво показало, чего стоит все командное взаимодействие сборной Польши. Сравните с Месси в игре с Хорватией – те же пешие прогулки в центре поля. Что с ними происходит? Зачем они вообще приехали на чемпионат мира, где нужно показывать все лучшее, на что ты способен? Это так и останется загадкой, поскольку после группового этапа мы не увидим сборную Польши.

За себя и за того парня

И как на контрасте выглядела сборная Колумбии! Чувствовалось, что на первых минутах южноамериканцы немного больше волнуются, суетятся, дергаются. Вот тогда только и был шанс поляков зацепиться, нужно было сходу сбивать с толку Колумбию. Но не получилось. А когда команда Хосе Пекермана раскачалась, разбегалась, поймала кураж, тогда она была уже неудержима. Если сборная Польши представляла собой серую массу, то о каждом из сборной Колумбии можно отдельную статью написать – настолько ярко, настолько сочно выглядели они все.

Колумбийцы не выдумывали чего-то сверхъестественного, они использовали своих лучших исполнителей, играли так, как умеют, делая упор на эмоциональном подтексте. Поэтому на тактический перекос никто не обращал внимания, это даже стало изюминкой. Ведь вся каша варилась на правом фланге, где Ариас, Куадрадо просто разносили оборону поляков.

Видя это, Фалькао, Кинтеро и даже Хамес с чужого фланга приходили, создавая плотность и прорывая построения соперника. Им незачем было как-то академически растягивать оборону, выдумывать дополнительные схемы, подсхемы и вариации. Если прет игра справа, что называется, то давайте-ка подстраиваться и всем валить справа! И это работает, когда партнеры чувствуют друг друга, верят друг в друга, знают, на что способны, понимают, что Кинтеро может выдать шикарный пас, и идут до конца, осознают, что Куадрадо может уйти от двоих, и открываются под него, чувствуют, что у Хамеса пройдет его изумительная передача, и доверяют ему ее. Это – команда.

Когда каждый – герой, но не перетягивает на себя, отдавая часть героизма партнеру, делая весь коллектив героическим. Поэтому не было сомнений в том, что даже хромой Оспина спасет, что даже одноногий вратарь прыгнет в нужный момент и уж точно не будет уходить с поля, доверяя пост номер один полевому игроку. Да даже если бы встал кто-то с поля, он наверняка отдал бы все, размазался бы в штанги, спасая свою команду. В этом и была разница между Польшей и Колумбией. Одни вышли проводить очередной футбольный матч со своим набором академических знаний, а другие вышли сражаться за страну, за ту желтую армию, которая окутала трибуны «Казань Арены» и усердно пела, кричала и свистела от первой до последней секунды.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 9 (2) – 13 (4)

Тут превосходство всецело на стороне колумбийцев, которым тоже не хватало порой точности, но это не портило общую картину. Нужно отметить, что у Колумбии удары распределялись равномерно: по два у Кинтеро, Хамеса, Фалькао, три у Куадрадо. А у Польши пять нанес Левандовски и два Зелиньски. Вот и все старания.

Владение мячом (точность передач): 45,1% (76%) - 54,9% (83%)

Этот показатель демонстрирует, насколько Колумбия подавила Польшу. Обычно ведь на этом чемпионате мира и не только на нем та команда, которая ведет в счете, отдает сопернику территорию и, как правило, более неточно играет в пас, поскольку переходит больше в контратакующую игру, подразумевающую длинные рискованные передачи. Но не в этом случае. Колумбия стремилась доминировать и идти вперед до последнего. И тут не только желание обезопасить хромого вратаря от ударов, но и попытка поддержать эмоциональную волну. Если бы колумбийцы включили прагматизм, начали бы действовать по счету, вся эта магия сбилась бы немедленно. Потому они и не допускали этого, кружа и вертя поляков до финального свистка.

Дриблинг (отборы): 4 (21) – 14 (15)

Поляки совершили больше отборов по понятным причинам – им просто больше приходилось отбиваться от наскоков колумбийцев. Показательны цифры дриблинга. Техничные южноамериканцы просто на раз-два устраивали обводки, придумывали креативные обманные движения и прочие чудеса, присущие воодушевленной блестяще оснащенной мастерами команде. Креатив поляков заканчивался на забросах. Один в один они если и пытались сыграть, то делали это крайне неловко и неудачно.

Матч мог показаться отыгранным в одну сторону, если смотреть только на счет. Однако он держал в напряжении постоянно. И во многом благодаря потрясающей атмосфере, создаваемой самой игрой сборной Колумбии, а также подспудным осознанием того, что эта яркая эмоциональная команда может так забыться, что совершит тут или там ошибку, может покатиться по наклонной, если что-то пойдет не так, сорвется вдруг. Ведь игры на эмоциях и эйфории – они такие, могут в любой момент сыграть злую шутку. Поэтому переживание не оставляло до последнего. Итог справедлив и закономерен. Польша едет домой, а Колумбия продолжает сражение. Но впереди могучий силовой Сенегал.