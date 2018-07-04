Приглашения для звёзд. ЧМ – красная тряпка для «Реала» и Переса

Марионеточный тренер назначен, Роналду уходит, чтобы освободить место для Неймара, а клуб опровергает слухи о трансфере Мбаппе. «Соккер.ру» - о мадридском королевстве.

Пока «Реал» держится и будоражит эфир громкими новостями. Во многом тому виной чемпионат мира, на результаты которого Перес уже повлиял, избавив сборную Испании от главного тренера. И спасибо ему за это! Теперь дон Флорентино хочет дождаться итогов мундиаля, чтобы захомутать одну из главных звезд главного старта четырехлетия. А может быть, и не одну. Плотину обязательно прорвет, слухи уже просачиваются, и как же трудно удержаться от обсуждения нового «Реала». Тем более сейчас, когда все дороги еще открыты, можно представить несколько картин одна краше другой, в то время как Перес осуществит свои планы в рамках одной реальности.

Чемпионат мира – повод проворачивать крупные трансферы!

Начнем с неоспоримой приметы. Чемпионат мира в России – четвертый для Флорентина Переса в качестве президента «Реала», а по итогам трех предыдущих мундиалей на «Сантьяго Бернабеу» обязательно появлялись футболисты, ярко себя проявившие на турнире для сборных. «Сливочные» гуляют в год чемпионатов мира, есть у них при Пересе такая традиция, и какие у дона Флорентино причины менять сложившийся уклад?

ЧМ-2002. Роналдо потерял почти два года карьеры и вернулся на поле незадолго до чемпионата мира в Японии и Южной Корее, главный тренер сборной Бразилии рискнул и не прогадал: Феномен стал лучшим бомбардиром и лучшим игроком турнира (официально этот приз был вручен Оливеру Кану до финала, в котором он дважды пропустил от Роналдо). Остаток лета Флорентино Перес потратил на переговоры с «Интером» о приобретении бразильского форварда. Сошлись на 45 миллионах евро, главный герой мундиаля оказался на «Сантьяго Бернабеу».

ЧМ-2006. В феврале того года Флорентино Перес покинул президентский мостик мадридского «Реала» после ряда неудовлетворительных результатов команды, во главе великого клуба стал Рамон Кальдерон, который не собирался нарушать традиций. Вскоре после победы сборной Италии состав «Мадрида» пополнил Фабио Каннаваро – капитан «Скуадра Адзурры» и будущий обладатель «Золотого мяча».

ЧМ-2010. Этот чемпионат мира не столь показательный с точки зрения действий Флорентино Переса. Во-первых, главные звезды мундиаля, проходившего в ЮАР, играли или в «Реале», или в «Барселоне» - турнир выиграла «Красная Фурия». Во-вторых, за год до этого Флорентино вернулся в президентское кресло «Реала» и разразился приобретениями Кака, Криштиану Роналду, Карима Бензема и Хаби Алонсо. В-третьих, главным трансфером «Реала» тем летом стало приглашение главного тренера – Жозе Моуриньо. В-четвертых, без покупок участников чемпионата мира все-таки не обошлось. «Сливочные» пригласили молодых игроков, проводивших дебютный крупный турнир в составе своих сборных, речь о немцах Озиле и Хедире, а также об аргентинце Ди Марии.

ЧМ-2014. После прошлого чемпионата мира «Реал» подписал контракты со свежеиспеченным чемпионом (Тони Кроос), с лучшим бомбардиром мундиаля (Хамес Родригес) и с ярко проявившим себя вратарем (Кейлор Навас). Эти подписания были особенно удачными, и хотя Хамес не смог в полной мере раскрыть свой потенциал в Мадриде, зато без Крооса и Наваса невозможно представить команду, которая трижды подряд выиграла Лигу чемпионов.

Почва для закупок подготовлена

Флорентино Пересу и его обычным развлечениям после чемпионатов мира мог помешать Зинедин Зидан, который ценил каждого игрока своей команды и был против глобальных перестановок этим летом. Зизу ушел, он же был главным поклонником Роналду и настаивал на том, чтобы клуб повысил Криштиану зарплату, как он того хочет. Перес же считает, что настало время сменить португальца на молодого лидера. «Клаусула» в контракте Роналду понижена с 1 миллиарда до 120 миллионов евро – за эту сумму «Реал» готов отпустить своего лидера, чтобы вложить эти деньги в приобретение нового вожака. Без продажи Криштиану Перес не сможет осуществить задуманное, ведь это вопрос и денег, и наличия двух медведей в одной берлоге.

Что еще важно, дон Флорентино договорился с марионеточным тренером, который не будет мешать президенту вести трансферную политику. Это не значит, что Хулен Лопетеги плохой специалист, возможно, это даже правильный выбор, ведь он сможет закрепить в основе молодых испанцев, у которых зрело недовольство по поводу недостатка игровой практики – Иско, Асенсио, отчасти Лукаса Васкеса. Ну а так Хулен будет работать с теми, кого ему дадут. И всем будет рад. У него не тот тренерский статус и нет таких достижений, как у Зидана, чтобы требовать и стоять на своем. К тому же Лопетеги предстоит работать почти с той же самой командой, ведь вмешательство Переса будет в любом случае точечным.

Звёзды ЧМ-2018 для «Реала». Пока три кандидата

Килиан Мбаппе, Неймар и Харри Кейн – вот святое трио футболистов, которое выделяется на мундиале. В теории, к ним может добавиться еще Эден Азар, который не раз себя рекламировал и давал понять о желании переехать в Мадрид. Кстати, для бельгийца это шанс: вот если пройдет со своей командой Бразилию, а потом одержит еще пару побед – тут-то Перес и найдет его номер. Что же касается названных персон, то все понятно. Кейн – лучший бомбардир и суперфорвард. Неймар – единственный из «Большой тройки» (плюс Месси и Роналду) оставшийся в строю на турнире и претендующий на главный приз. Мбаппе – юный гений, человек-ускорение и будущий обладатель «Золотого мяча», хотя информацию о нем «Реал» предпочел официально опровергнуть. Интересно, а если Дзюба опередит Харри Кейна в чемпионской гонке, оформив хет-трик в финале, Флорентино Перес попросит подготовить анкету Артема?