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Приглашения для звёзд. ЧМ – красная тряпка для «Реала» и Переса

вчера, 19:00
Приглашения для звёзд. ЧМ – красная тряпка для «Реала» и Переса

Марионеточный тренер назначен, Роналду уходит, чтобы освободить место для Неймара, а клуб опровергает слухи о трансфере Мбаппе. «Соккер.ру» - о мадридском королевстве.

Пока «Реал» держится и будоражит эфир громкими новостями. Во многом тому виной чемпионат мира, на результаты которого Перес уже повлиял, избавив сборную Испании от главного тренера. И спасибо ему за это! Теперь дон Флорентино хочет дождаться итогов мундиаля, чтобы захомутать одну из главных звезд главного старта четырехлетия. А может быть, и не одну. Плотину обязательно прорвет, слухи уже просачиваются, и как же трудно удержаться от обсуждения нового «Реала». Тем более сейчас, когда все дороги еще открыты, можно представить несколько картин одна краше другой, в то время как Перес осуществит свои планы в рамках одной реальности.

Чемпионат мира – повод проворачивать крупные трансферы!

Начнем с неоспоримой приметы. Чемпионат мира в России – четвертый для Флорентина Переса в качестве президента «Реала», а по итогам трех предыдущих мундиалей на «Сантьяго Бернабеу» обязательно появлялись футболисты, ярко себя проявившие на турнире для сборных. «Сливочные» гуляют в год чемпионатов мира, есть у них при Пересе такая традиция, и какие у дона Флорентино причины менять сложившийся уклад?

ЧМ-2002. Роналдо потерял почти два года карьеры и вернулся на поле незадолго до чемпионата мира в Японии и Южной Корее, главный тренер сборной Бразилии рискнул и не прогадал: Феномен стал лучшим бомбардиром и лучшим игроком турнира (официально этот приз был вручен Оливеру Кану до финала, в котором он дважды пропустил от Роналдо). Остаток лета Флорентино Перес потратил на переговоры с «Интером» о приобретении бразильского форварда. Сошлись на 45 миллионах евро, главный герой мундиаля оказался на «Сантьяго Бернабеу».

ЧМ-2006. В феврале того года Флорентино Перес покинул президентский мостик мадридского «Реала» после ряда неудовлетворительных результатов команды, во главе великого клуба стал Рамон Кальдерон, который не собирался нарушать традиций. Вскоре после победы сборной Италии состав «Мадрида» пополнил Фабио Каннаваро – капитан «Скуадра Адзурры» и будущий обладатель «Золотого мяча».

ЧМ-2010. Этот чемпионат мира не столь показательный с точки зрения действий Флорентино Переса. Во-первых, главные звезды мундиаля, проходившего в ЮАР, играли или в «Реале», или в «Барселоне» - турнир выиграла «Красная Фурия». Во-вторых, за год до этого Флорентино вернулся в президентское кресло «Реала» и разразился приобретениями Кака, Криштиану Роналду, Карима Бензема и Хаби Алонсо. В-третьих, главным трансфером «Реала» тем летом стало приглашение главного тренера – Жозе Моуриньо. В-четвертых, без покупок участников чемпионата мира все-таки не обошлось. «Сливочные» пригласили молодых игроков, проводивших дебютный крупный турнир в составе своих сборных, речь о немцах Озиле и Хедире, а также об аргентинце Ди Марии.

ЧМ-2014. После прошлого чемпионата мира «Реал» подписал контракты со свежеиспеченным чемпионом (Тони Кроос), с лучшим бомбардиром мундиаля (Хамес Родригес) и с ярко проявившим себя вратарем (Кейлор Навас). Эти подписания были особенно удачными, и хотя Хамес не смог в полной мере раскрыть свой потенциал в Мадриде, зато без Крооса и Наваса невозможно представить команду, которая трижды подряд выиграла Лигу чемпионов.

Почва для закупок подготовлена

Флорентино Пересу и его обычным развлечениям после чемпионатов мира мог помешать Зинедин Зидан, который ценил каждого игрока своей команды и был против глобальных перестановок этим летом. Зизу ушел, он же был главным поклонником Роналду и настаивал на том, чтобы клуб повысил Криштиану зарплату, как он того хочет. Перес же считает, что настало время сменить португальца на молодого лидера. «Клаусула» в контракте Роналду понижена с 1 миллиарда до 120 миллионов евро – за эту сумму «Реал» готов отпустить своего лидера, чтобы вложить эти деньги в приобретение нового вожака. Без продажи Криштиану Перес не сможет осуществить задуманное, ведь это вопрос и денег, и наличия двух медведей в одной берлоге.

Что еще важно, дон Флорентино договорился с марионеточным тренером, который не будет мешать президенту вести трансферную политику. Это не значит, что Хулен Лопетеги плохой специалист, возможно, это даже правильный выбор, ведь он сможет закрепить в основе молодых испанцев, у которых зрело недовольство по поводу недостатка игровой практики – Иско, Асенсио, отчасти Лукаса Васкеса. Ну а так Хулен будет работать с теми, кого ему дадут. И всем будет рад. У него не тот тренерский статус и нет таких достижений, как у Зидана, чтобы требовать и стоять на своем. К тому же Лопетеги предстоит работать почти с той же самой командой, ведь вмешательство Переса будет в любом случае точечным.

Звёзды ЧМ-2018 для «Реала». Пока три кандидата

Килиан Мбаппе, Неймар и Харри Кейн – вот святое трио футболистов, которое выделяется на мундиале. В теории, к ним может добавиться еще Эден Азар, который не раз себя рекламировал и давал понять о желании переехать в Мадрид.  Кстати, для бельгийца это шанс: вот если пройдет со своей командой Бразилию, а потом одержит еще пару побед – тут-то Перес и найдет его номер. Что же касается названных персон, то все понятно. Кейн – лучший бомбардир и суперфорвард. Неймар – единственный из «Большой тройки» (плюс Месси и Роналду) оставшийся в строю на турнире и претендующий на главный приз. Мбаппе – юный гений, человек-ускорение и будущий обладатель «Золотого мяча», хотя информацию о нем «Реал» предпочел официально опровергнуть. Интересно, а если Дзюба опередит Харри Кейна в чемпионской гонке, оформив хет-трик в финале, Флорентино Перес попросит подготовить анкету Артема?

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Все комментарии
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
сегодня в 02:02
Лично мое мнение-Реалу нужна не перестройка, а грамотный спец по игре в защите, который ее и поставит.44 мяча у Реала против 29 у Барсы в примере, при этом последние 5 от Леванте в 38 туре-это гигантский разрыв, который пропасть в турнирной таблице и обеспечил.А потратить 300-400 лямов-можно и в январе месяце.
NGY
NGY ответил -Inquisitor-
сегодня в 01:16
-Inquisitor-:
Рынок был взорван ещё 15-17 лет назад, когда Перес, скупая Бекхэмов, Зиданов и прочие поросячьи головы начал бить трансферные рекорды. Ежели бы тот проект имел успех, то по 150-200 млн за игрока отдавали бы уже лет 10 назад. К счастью, Валенсия всеми любимого Бенитеса, Барса Райкаарда и прочие Лионы закатали тот галактический сброд в навоз. Последовало позорное изгнание президента и на рынке наступила тишь и благодать пока падкий на дорогие вещицы Перес снова не влез в президентское кресло. Далее пошли Кристины, Бейлы, Хамесы и процесс было уже не остановить. Шейхи и Барса стали заложниками ситуации, ибо после того как Тоттенхем развёл мешок, впихнув ему Бейла за 100 с лишним лямов, другие клубы тоже стали заламывать дикие цены, а чем они хуже? Поэтому реал - это вредоносный для футбола клуб, живущий на всё готовое. То, что у них сейчас появились игроки из академии - ни о чём не говорит. Когда добьются хотя бы половины того, чего добилось золотое поколение Барсы с единственным мадридистом Касильясом, тогда можно порассуждать о пользе реала для футбола. А пока это всего лишь бесполезный базар по купле-продаже и привлечению глоров...
Чувак, тебя просто слили конкретно...
Non-sense
Non-sense
сегодня в 00:42
Пока, только Мбаппе оправдывает ожидания, остальные вторсырьё, тот же Неймар и Кейн - симулянты и игоки в балет.
Nerai Sairensa
Nerai Sairensa ответил
вчера в 22:32
ᅠ:
Мне казалось, в твоём возрасте уже капсом люди пишут, потому что не могут разглядеть маленькие буквы, ввиду естественного возрастного ухудшения зрения.
В том возрасте в каком этот тролль - еще даже за нарушения уголовного кодекса вряд ли посадят.
И да, ты серьезно пытаешься двух самых главных глоров, не разумеющих языка человеческого пристыдить их уровнем?
ᅠ
ответил Барсенастенька
вчера в 21:54
Барсенастенька:
Реал более успешен?))))))) Ахахахахахахахаха) Ну разве что с помощью судей) Барса 2 требла,догоняйте
Мне казалось, в твоём возрасте уже капсом люди пишут, потому что не могут разглядеть маленькие буквы, ввиду естественного возрастного ухудшения зрения.
ᅠ
ответил Фата лист
вчера в 21:50
Фата лист:
А почему берется промежуток в последние пять лет, а не десять-пятнадцать? А ответ на поверхности, потому что так выгодно.
Скорее потому, что разговор ведётся о современном времени. Про денежные мешки, рост цен, уход лидеров...
На мой взгляд, если взять любую давность по времени, то у Барселоны будет единственное преимущество в виде воспитанников за последние 15-5 лет до сегодняшнего момента. Когда выросли Иньеста, Бускетс, Хави, Месси.
Реал покупал звёзд, но и Барселона не отставала - Ривалдо, Роналдиньо, Ибрагимович и прочие не даром доставались, за них платились большие деньги.
Кстати, если взять все игры Реала и Барселоны между собой во всех турнирах 21-го века, то показатели будут (Победы Реала - Ничьи - Победы Барселоны): 14-13-19. Это при казалось бы тотальном превосходстве Барселоны в 21-м веке и длинной серией Реала с вылетами в 1/8-й ЛЧ. Подавляющего преимущества-то никакого нет, как хотят показать некоторые люди, что последние лет 15-ть была эпоха доминирования Барселоны.
Барсенастенька
Барсенастенька ответил
вчера в 21:47
Реал более успешен?))))))) Ахахахахахахахаха) Ну разве что с помощью судей) Барса 2 требла,догоняйте
Барсенастенька
Барсенастенька ответил -Inquisitor-
вчера в 21:43
Андрей,ответь в ВК, что игноришь свою принцессу?
Фата лист
Фата лист ответил
вчера в 21:24
ᅠ:
Пробежимся по твоим словам. ...Презренный мешок, одним словом, не способный раскрыть молодых перспективных игроков... За последние пять лет твой любимый клуб потратил на трансферы едва ли не в пять раз больше, чем Реал - кто из них мешок, думаю, нет смысла озвучивать. Раскрыть не может молодых? Начо, Хесе, Васкес, Алонсо - все из ведущих клубов Европы. А какая команда вышла-то недавно впервые за 16-ть лет без единого воспитанника в основе, не напомнишь? ...Затем, накупив дорогих вещиц, больше половины выбрасывают на помойку... За последние годы, возможно, только от Хамеса ожидали большей отдачи, чем в итоге получили - остальные внесли соразмерный своей стоимости вклад, либо сделали даже больше. Даже вечно травмированный Бейл по сути с Ди Марией принесли Реалу первый из трёх последних трофеев ЛЧ. А какой вклад внесли Пако Алькасер, Андрэ Гомеш, Люка Динь, Жерар Деулофеу, Жереми Матьё и главный талант по чеканке мяча Усман Дембеле? ...Только ценники на рынке из-за него накручивают... Кто-кто ценники накручивает? Реал? Это они установили планку для закупа ноунеймов «105+»? Это они продали игрока за 222-а млн., обрушив полностью трансферный рынок? Это они зарплату платят одному игроку как бюджет среднего европейского клуба? П.С. Ну и от себя добавлю. Тебя читать забавно. Вроде взрослый и хочешь потроллить Реал. Да вот только в каждом комментарии невооружённым взглядом видна обычная обида на более успешного конкурента :)
А почему берется промежуток в последние пять лет, а не десять-пятнадцать? А ответ на поверхности, потому что так выгодно.
-Inquisitor-
-Inquisitor- ответил Ruslan3132
вчера в 21:14
Ruslan3132:
только ценники на рынке из-за него накручивают.. это пишет глор клуба скупившего за 145лямов Дембеле и 160 Коутиньо ))))))) смеЩной. Барса, и шейхи взорвали рынок.
Рынок был взорван ещё 15-17 лет назад, когда Перес, скупая Бекхэмов, Зиданов и прочие поросячьи головы начал бить трансферные рекорды. Ежели бы тот проект имел успех, то по 150-200 млн за игрока отдавали бы уже лет 10 назад. К счастью, Валенсия всеми любимого Бенитеса, Барса Райкаарда и прочие Лионы закатали тот галактический сброд в навоз. Последовало позорное изгнание президента и на рынке наступила тишь и благодать пока падкий на дорогие вещицы Перес снова не влез в президентское кресло. Далее пошли Кристины, Бейлы, Хамесы и процесс было уже не остановить. Шейхи и Барса стали заложниками ситуации, ибо после того как Тоттенхем развёл мешок, впихнув ему Бейла за 100 с лишним лямов, другие клубы тоже стали заламывать дикие цены, а чем они хуже? Поэтому реал - это вредоносный для футбола клуб, живущий на всё готовое. То, что у них сейчас появились игроки из академии - ни о чём не говорит. Когда добьются хотя бы половины того, чего добилось золотое поколение Барсы с единственным мадридистом Касильясом, тогда можно порассуждать о пользе реала для футбола. А пока это всего лишь бесполезный базар по купле-продаже и привлечению глоров...
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил -Inquisitor-
вчера в 20:39
-Inquisitor-:
Презренный мешок, одним словом, не способный раскрыть молодых перспективных игроков, не говоря уже о собственных воспитанниках. Только и умеют как крысы тащить всё, что вкусно пахнет или блестит. Затем, накупив дорогих вещиц, больше половины выбрасывают на помойку (Роналдо, Каннаваро, Хамес). Какая польза для футбола от этого мадридского базара? Правильно. Совершенно никакой - только ценники на рынке из-за него накручивают...
только ценники на рынке из-за него накручивают..
это пишет глор клуба скупившего за 145лямов Дембеле и 160 Коутиньо ))))))) смеЩной.
Барса, и шейхи взорвали рынок.
ᅠ
ответил -Inquisitor-
вчера в 20:37
-Inquisitor-:
Презренный мешок, одним словом, не способный раскрыть молодых перспективных игроков, не говоря уже о собственных воспитанниках. Только и умеют как крысы тащить всё, что вкусно пахнет или блестит. Затем, накупив дорогих вещиц, больше половины выбрасывают на помойку (Роналдо, Каннаваро, Хамес). Какая польза для футбола от этого мадридского базара? Правильно. Совершенно никакой - только ценники на рынке из-за него накручивают...
Пробежимся по твоим словам.



...Презренный мешок, одним словом, не способный раскрыть молодых перспективных игроков...

За последние пять лет твой любимый клуб потратил на трансферы едва ли не в пять раз больше, чем Реал - кто из них мешок, думаю, нет смысла озвучивать.
Раскрыть не может молодых? Начо, Хесе, Васкес, Алонсо - все из ведущих клубов Европы. А какая команда вышла-то недавно впервые за 16-ть лет без единого воспитанника в основе, не напомнишь?


...Затем, накупив дорогих вещиц, больше половины выбрасывают на помойку...

За последние годы, возможно, только от Хамеса ожидали большей отдачи, чем в итоге получили - остальные внесли соразмерный своей стоимости вклад, либо сделали даже больше. Даже вечно травмированный Бейл по сути с Ди Марией принесли Реалу первый из трёх последних трофеев ЛЧ. А какой вклад внесли Пако Алькасер, Андрэ Гомеш, Люка Динь, Жерар Деулофеу, Жереми Матьё и главный талант по чеканке мяча Усман Дембеле?


...Только ценники на рынке из-за него накручивают...

Кто-кто ценники накручивает? Реал? Это они установили планку для закупа ноунеймов «105+»? Это они продали игрока за 222-а млн., обрушив полностью трансферный рынок? Это они зарплату платят одному игроку как бюджет среднего европейского клуба?


П.С. Ну и от себя добавлю. Тебя читать забавно. Вроде взрослый и хочешь потроллить Реал. Да вот только в каждом комментарии невооружённым взглядом видна обычная обида на более успешного конкурента :)
dimagas1
dimagas1 ответил -Inquisitor-
вчера в 20:21
-Inquisitor-:
Презренный мешок, одним словом, не способный раскрыть молодых перспективных игроков, не говоря уже о собственных воспитанниках. Только и умеют как крысы тащить всё, что вкусно пахнет или блестит. Затем, накупив дорогих вещиц, больше половины выбрасывают на помойку (Роналдо, Каннаваро, Хамес). Какая польза для футбола от этого мадридского базара? Правильно. Совершенно никакой - только ценники на рынке из-за него накручивают...
Мужик,у тебя прям какие-то комплексы,что не пост то реал)))
-Inquisitor-
-Inquisitor-
вчера в 19:22
Презренный мешок, одним словом, не способный раскрыть молодых перспективных игроков, не говоря уже о собственных воспитанниках. Только и умеют как крысы тащить всё, что вкусно пахнет или блестит. Затем, накупив дорогих вещиц, больше половины выбрасывают на помойку (Роналдо, Каннаваро, Хамес). Какая польза для футбола от этого мадридского базара? Правильно. Совершенно никакой - только ценники на рынке из-за него накручивают...
SkiNheD
SkiNheD
вчера в 19:09
Да же в поражении сборной Испании виноват Перес. Ну ждём Кейна, Неймара или Азара. А если Россия выиграет значит Дзюбу ждём в Реале.
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