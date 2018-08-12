Отличный дебют Эмери и слабая игра «Сити»

вчера, 21:36

У «Арсенала» все хорошо, а футболисты Гвардиолы не в форме. «Соккер.ру» резюмирует первую игру «канониров» без Венгера.

«Арсеналу» крупно повезло в первом туре нового чемпионата. Пропустили всего два мяча – могли больше, если бы «Манчестер Сити» серьезно относился к поединку на «Эмирейтс». Еще «канонирам» подфартило с фанатами – местная публика, которая привыкла уходить до финального свистка, если все понятно, в первой игре Эмери даже шумно болела в самом начале. Уже огромный шаг вперед.

Плакаты об отставке тренера тоже оставили дома. Новые футболки «Арсенала» будут хорошо продаваться – красивые, неожиданная розовая полоска на рукавах на удивление удачная, ее явно придумал не модник Эктор Бельерин, поскольку его вкус часто ужасен. Ужасно примитивной была игра «Арсенала» в центре защиты – Мустафи и Сократис слабее атакующих игроков «Сити», но это тоже замечательно, ведь какая разница, проигрывает команда или выигрывает?

Кронке выкупил акции Усманова, что тоже хорошая новость, ведь теперь на место в таблице окончательно плевать – хоть 14-е. У американских владельцев команд АПЛ логика простая: результаты слабо влияют на прибыль. Пока народ тупо несет деньги – а «канонирам» деньги несут, то все замечательно. Еще лучше, что на поле у «Арсенала» есть два неплохих футболиста. Речь о Торрейре – вышел на замену, и Гендузи – ошибался, но намекнул, что понимает футбол.

А остальные такие же безвольные, как были. Особенно Ляказетт – в Лондоне уничтожили парня, который в одиночку тащил «Лион». Наконец, «канониры» смотрелись так жалко, когда пытались сымитировать начало камбэка, что даже Эдерсон начал им подыгрывать из жалости. Бразилец создал для «Арсенала» столько же по-настоящему хороших моментов, как Озил за всю игру – просто отдавал мячи сопернику прямыми пасами. «Канониры» также могут отпраздновать два гола после нарушений правил. В следующий раз Обамеянг не сделает лишний шаг в офсайд и даже забьет гол.

Лондонцы могут порадоваться, что в первом тайме Чех не забил в свои ворота – это был бы позор, крутили бы момент по всему миру, и что Агуэро не забил после выхода один на один, ведь в сумме получили бы счет 4:0. А так немца Лено обкатают в игре не из-за того, что легендарный чешский вратарь поймал вирус Кариуса. Много позитива для «Арсенала» в первом туре, могло сложиться намного, намного хуже.

Цифры, доказывающие отсутствие конкуренции в матче

1-м ударом в матче забил Бернарду Силва (и единственным). «Арсенал» стал первым клубом, которому португалец забивал больше одного мяча – его клиенты.

2 голевые передачи формально на счету Менди. До этого Бенжамен был известен тем, что выигрывал трофеи, почти не выходя на поле из-за травмы или из-за Эрнандеса в сборной, но теперь вернулся.

3 удачные обводки – одинаковый рекорд Уокера и Стерлинга. Два игрока, которые славятся тем, что могут недоработать, оказались успешнее всех игроков «Арсенала», сыгравших с чемпионом Англии.

4 перехвата у Гендузи, то есть французский малыш оказался единственным игроком в этом составе «Арсенала», который читал игру. У Джаки, Озила, Рэмзи и Мхитаряна суммарно 0 перехватов. А ведь «Сити» не прессинговал высоко и защищался узко и низко!

7 побед над Эмери одержал Гвардиола. Всего было 11 матчей, 4 ничьи и 7 успехов Хосепа. Унаи так давно знает коллегу, столько раз против него играл, и всегда подчеркивает, что не готов показать волю к победе.

9 выносов мяча из штрафной у Сократиса. Кто у нас в «бей-беги» играл? «Арсенал», ведь у Мустафи еще 5 выносов. Как только «Манчестер Сити» имитировал включение скорости – соперник или сыпался, или выносил мяч от ворот куда подальше.

17 ударов за матч нанес «Манчестер Сити», из них 8 были точными, а половина из этого числа – опасными. У «Арсенала» 9 ударов, 3 точных, но Эдерсон скорее мог сам организовать мяч в свои ворота, чем после удачных действий соперника.

19 потерь мяча у Озила. Как легко догадаться, это худший результат в матче. Не надо рассказывать, что Месут отдал две передачи под удары. Когда у плеймейкера такой брак – играешь в меньшинстве. Де Брюйне вышел на замену, но даже Кевин умудрился выполнить половину нормы Озила по созданным моментам.

33 % брака у Мхитаряна. Генрих создавал видимость борьбы, как и Рэмзи. У армянина 5 отборов, 3 выигранных верховых дуэли, 2 удара, 2 передачи под удары, но вся тройка атакующих полузащитников была словно бандой призраков. Никакого ущерба для «Сити».

58 % игрового времени с мячом был «Манчестер Сити». Команда, которая буквально насильно отдавала мяч «Арсеналу», не проиграла по этому параметру, хотя совсем не прессинговала и в борьбу не вступала – по отборам разница 22:6. «Сити» дал «Арсеналу» право играть с мячом, результат – на табло.

Антигерой матча. Унаи Эмери («Арсенал»)

Испанец давно известен, как трусливый тренер. Любой на его месте начал бы ответный матч с «Барселоной» с забитого мяча и поставил точку в мучениях каталонцев, раз вынес их с ПСЖ в первой игре. Но Эмери другой, он до матча проиграл Гвардиоле и свою команду убедил, что они с «Манчестер Сити» с разных планет. Это правда, ведь «Арсенал» играет в АПЛ за право оказаться в Лиге чемпионов – потолок и задача-мечта, а «горожане» все-таки выходят порой в открытый космос.

Но если возвращаться на грешную Землю, то Эмери не имел права лишать «Арсенал» надежды. Провалился сегодня, поскольку любой тренер знает, как важно себя зарекомендовать в первых домашних матчах. «Арсенал» даже не пытался выиграть, у них не было плана на игру, чтобы прижучить «Манчестер Сити» и заставить показать, насколько Де Брюйне, Фернандиньо, Уокер и Эдерсон не готовы к сезону после ЧМ -18. Но «Арсенал» поступил иначе, отдали матч еще до того, как вышли на поле. Так играть нельзя, особенно накануне дерби с «Челси» в следующую субботу.

«Манчестер Сити» очень высокомерен

Если команда Гвардиолы не оставит в прошлом сезоне гнусную привычку нагло экономить силы и разбазаривать моменты – ЛЧ провалили из-за такого отношения и концентрации, как у Эдерсона против «Арсенала», то Хосеп еще один год проведет в качестве тренера «Баварии». Все тактические гики будут в восторге от экспериментов и рисунка игры, а потом в четвертьфинале или полуфинале ЛЧ нарвется на «Ливерпуль» или «Атлетико» и снова завершит сезон лишь чемпионом лиги, где первым недавно становился «Лестер».

«Манчестер Сити» против «Арсенала» не понравился категорически, хоть выиграл легко и заслуженно. А вот судить о «канонирах» после первого матча без дедушки Ленина было бы несправедливо. Годами тренировали безволие и игру без мужского достоинства, годами плевали на результат в угоду выдуманной для оправдания «красивой игре». Нельзя стать мужиками с девятнадцатилетними ребятами и Озилом на поле за один вечер. Так что у команды Эмери все идет по плану – хотя тренер и сплоховал, а вот Гвардиола не случайно обнимал Артету после матча крепче, чем собственную жену. Фаворит выиграл легко, но нагло – любой приличный соперник за игру такого качества наказал бы «Манчестер Сити» как минимум ничьей.