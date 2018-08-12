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Отличный дебют Эмери и слабая игра «Сити»

12 августа 2018, 21:36

У «Арсенала» все хорошо, а футболисты Гвардиолы не в форме. «Соккер.ру» резюмирует первую игру «канониров» без Венгера. 

«Арсеналу» крупно повезло в первом туре нового чемпионата. Пропустили всего два мяча – могли больше, если бы «Манчестер Сити» серьезно относился к поединку на «Эмирейтс». Еще «канонирам» подфартило с фанатами – местная публика, которая привыкла уходить до финального свистка, если все понятно, в первой игре Эмери даже шумно болела в самом начале. Уже огромный шаг вперед. 

Плакаты об отставке тренера тоже оставили дома. Новые футболки «Арсенала» будут хорошо продаваться – красивые, неожиданная розовая полоска на рукавах на удивление удачная, ее явно придумал не модник Эктор Бельерин, поскольку его вкус часто ужасен. Ужасно примитивной была игра «Арсенала» в центре защиты – Мустафи и Сократис слабее атакующих игроков «Сити», но это тоже замечательно, ведь какая разница, проигрывает команда или выигрывает? 

Кронке выкупил акции Усманова, что тоже хорошая новость, ведь теперь на место в таблице окончательно плевать – хоть 14-е. У американских владельцев команд АПЛ логика простая: результаты слабо влияют на прибыль. Пока народ тупо несет деньги – а «канонирам» деньги несут, то все замечательно. Еще лучше, что на поле у «Арсенала» есть два неплохих футболиста. Речь о Торрейре – вышел на замену, и Гендузи – ошибался, но намекнул, что понимает футбол. 

А остальные такие же безвольные, как были. Особенно Ляказетт – в Лондоне уничтожили парня, который в одиночку тащил «Лион». Наконец, «канониры» смотрелись так жалко, когда пытались сымитировать начало камбэка, что даже Эдерсон начал им подыгрывать из жалости. Бразилец создал для «Арсенала» столько же по-настоящему хороших моментов, как Озил за всю игру – просто отдавал мячи сопернику прямыми пасами. «Канониры» также могут отпраздновать два гола после нарушений правил. В следующий раз Обамеянг не сделает лишний шаг в офсайд и даже забьет гол. 

Лондонцы могут порадоваться, что в первом тайме Чех не забил в свои ворота – это был бы позор, крутили бы момент по всему миру, и что Агуэро не забил после выхода один на один, ведь в сумме получили бы счет 4:0. А так немца Лено обкатают в игре не из-за того, что легендарный чешский вратарь поймал вирус Кариуса. Много позитива для «Арсенала» в первом туре, могло сложиться намного, намного хуже.   

Цифры, доказывающие отсутствие конкуренции в матче

1-м ударом в матче забил Бернарду Силва (и единственным). «Арсенал» стал первым клубом, которому португалец забивал больше одного мяча – его клиенты. 

2 голевые передачи формально на счету Менди. До этого Бенжамен был известен тем, что выигрывал трофеи, почти не выходя на поле из-за травмы или из-за Эрнандеса в сборной, но теперь вернулся. 

3 удачные обводки – одинаковый рекорд Уокера и Стерлинга. Два игрока, которые славятся тем, что могут недоработать, оказались успешнее всех игроков «Арсенала», сыгравших с чемпионом Англии.  

4 перехвата у Гендузи, то есть французский малыш оказался единственным игроком в этом составе «Арсенала», который читал игру. У Джаки, Озила, Рэмзи и Мхитаряна суммарно 0 перехватов. А ведь «Сити» не прессинговал высоко и защищался узко и низко! 

7 побед над Эмери одержал Гвардиола. Всего было 11 матчей, 4 ничьи и 7 успехов Хосепа. Унаи так давно знает коллегу, столько раз против него играл, и всегда подчеркивает, что не готов показать волю к победе. 

9 выносов мяча из штрафной у Сократиса. Кто у нас в «бей-беги» играл? «Арсенал», ведь у Мустафи еще 5 выносов. Как только «Манчестер Сити» имитировал включение скорости – соперник или сыпался, или выносил мяч от ворот куда подальше. 

17 ударов за матч нанес «Манчестер Сити», из них 8 были точными, а половина из этого числа – опасными. У «Арсенала» 9 ударов, 3 точных, но Эдерсон скорее мог сам организовать мяч в свои ворота, чем после удачных действий соперника. 

19 потерь мяча у Озила. Как легко догадаться, это худший результат в матче. Не надо рассказывать, что Месут отдал две передачи под удары. Когда у плеймейкера такой брак – играешь в меньшинстве. Де Брюйне вышел на замену, но даже Кевин умудрился выполнить половину нормы Озила по созданным моментам. 

33 % брака у Мхитаряна. Генрих создавал видимость борьбы, как и Рэмзи. У армянина 5 отборов, 3 выигранных верховых дуэли, 2 удара, 2 передачи под удары, но вся тройка атакующих полузащитников была словно бандой призраков. Никакого ущерба для «Сити». 

58 % игрового времени с мячом был «Манчестер Сити». Команда, которая буквально насильно отдавала мяч «Арсеналу», не проиграла по этому параметру, хотя совсем не прессинговала и в борьбу не вступала – по отборам разница 22:6. «Сити» дал «Арсеналу» право играть с мячом, результат – на табло. 

Антигерой матча. Унаи Эмери («Арсенал»)

Испанец давно известен как трусливый тренер. Любой на его месте начал бы ответный матч с «Барселоной» с забитого мяча и поставил точку в мучениях каталонцев, раз вынес их с ПСЖ в первой игре. Но Эмери другой, он до матча проиграл Гвардиоле и свою команду убедил, что они с «Манчестер Сити» с разных планет. Это правда, ведь «Арсенал» играет в АПЛ за право оказаться в Лиге чемпионов – потолок и задача-мечта, а «горожане» все-таки выходят порой в открытый космос. 

Но если возвращаться на грешную Землю, то Эмери не имел права лишать «Арсенал» надежды. Провалился сегодня, поскольку любой тренер знает, как важно себя зарекомендовать в первых домашних матчах. «Арсенал» даже не пытался выиграть, у них не было плана на игру, чтобы прижучить «Манчестер Сити» и заставить показать, насколько Де Брюйне, Фернандиньо, Уокер и Эдерсон не готовы к сезону после ЧМ-18. Но «Арсенал» поступил иначе, отдали матч еще до того, как вышли на поле. Так играть нельзя, особенно накануне дерби с «Челси» в следующую субботу. 

«Манчестер Сити» очень высокомерен

Если команда Гвардиолы не оставит в прошлом сезоне гнусную привычку нагло экономить силы и разбазаривать моменты – ЛЧ провалили из-за такого отношения и концентрации, как у Эдерсона против «Арсенала», то Хосеп еще один год проведет в качестве тренера «Баварии». Все тактические гики будут в восторге от экспериментов и рисунка игры, а потом в четвертьфинале или полуфинале ЛЧ нарвется на «Ливерпуль» или «Атлетико» и снова завершит сезон лишь чемпионом лиги, где первым недавно становился «Лестер». 

«Манчестер Сити» против «Арсенала» не понравился категорически, хоть выиграл легко и заслуженно. А вот судить о «канонирах» после первого матча без дедушки Ленина было бы несправедливо. Годами тренировали безволие и игру без мужского достоинства, годами плевали на результат в угоду выдуманной для оправдания «красивой игре». Нельзя стать мужиками с девятнадцатилетними ребятами и Озилом на поле за один вечер. Так что у команды Эмери все идет по плану – хотя тренер и сплоховал, а вот Гвардиола не случайно обнимал Артету после матча крепче, чем собственную жену. Фаворит выиграл легко, но нагло – любой приличный соперник за игру такого качества наказал бы «Манчестер Сити» как минимум ничьей. 

Один Бернарду Силва не понял, что коллеги не играют в полную силу, но он свою награду получил. А вот Гвардиоле, который допустил бардак на поле, и остальным звездам команды – незачет. Когда привыкаешь так легко всех возить, как «Сити» соперников в АПЛ, то потом остаешься командой, которой нет места рядом с великими. В новом сезоне клубу из Манчестера надо изменить отношение и, если играют против настолько неорганизованного соперника, как «Арсенал», должны работать взрослее. Никаких скидок на первый матч сезона, ведь «Манчестер Сити» сразу в дебютной игре ярко показал главный минус – рассеянное высокомерие. Избавляться от него сложно, у того же Гвардиолы с «Баварией» не получилось.

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Все комментарии
esperto di calcio
esperto di calcio
16 августа в 14:59
Попытка написать то ли с сарказмом, то ли с иронией. Не совсем удачная. Мысль о высокомерии Сити и трусости Эмери - интересная, но не более. МС просто сильнее сейчас намного, не было возможности у Арсенала на данном этапе оказать достойное сопротивление.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
14 августа в 04:32
Такое чувство, что все ожидали крупную победу Арсенала над МС, на самом деле ничего особенного не случилось, МС сейчас просто сильнее Арсенала, это тоже самое, что фанаты Вест Хэма наезжают на Пеллегрини думают, раз пришел тренер который выигрывал АПЛ, то Вест Хэм сразу начнет играть как МС, такого не бывает. А у Эмери будет еще шанс в следующем туре на Стэмфорд Бридже доказать, что не зря его подписал Арсенал, и он может Арсенал снова довести до топ 4. В любом случаи удачи Арсеналу, и обогнать наконец-то Шпор в таблице.
materazzi2855
materazzi2855
14 августа в 00:42
Зря подписали тренеришку же
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
13 августа в 13:59
Хейтерс гонна хейт, обычная статья от одного из двух "любителей" гуннеров Стаса и Вадима. На самом деле смысла пока нет писать о переменах, потому что Эмери только пришел. И продать Джаку и Озила и объяснить руководству, что на место этих двух пешеходов-пофигистов нужны игроки не так просто. Но Вадимчик снова потроллил, имеет право, раз в штате состоит. Хотя из журналистов там только Чистяков.
LehaMay
LehaMay
13 августа в 11:35
Что за 39 я пытался прочитать.. Не статья, а бред какого то хейтера
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
13 августа в 11:21
У Арсенала поражение и это называется отличный старт, а у МЮ победа и оказывается старт с пробуксовкой.Очередные двойные стандарты.
Nazi
Nazi
13 августа в 11:11
Прочитав заголовок решил не читать остальное.

Что касается Арсенала, могу сказать одно, кронке-усманов довели его до ручки и клуб вряд ли поднимется с колен в обозримом будущем. А если добавить фактор емеришки то отсчет обозримого будущего начнется только после увольнения этого неуча.

Игру комментировать смысла нет. Сити вполноги отдубасил барыжный клуб.

А самое главное это то, что тупоголовые ненавистники Венгера заткнули рты и сидят со счастливыми лицами и радуются игре Арсенала. Когда нибудь они допрут истинную причину деградации клуба. Но учитывая то, что они сломали палку об Арсена, а не владельцев клуба это будет не скоро. И поделом им 😁.

Венгер OUT 😁
DXTK
DXTK
13 августа в 10:01
МС выиграл спокойно, это всего первый тур и разрывать никого не надо, три очка и два гола в старте это для разогрева хорошо.
Фата лист
Фата лист
13 августа в 09:42
Большая часть, судя по комментариям, даже не поняла, что статья написана в ироничном формате, я конечно понял, но мне тоже как-то не зашло написанное.
aNOOBis
aNOOBis
13 августа в 09:17
Илья Кузнецов:
Что я только что прочитал? Статью как будто несколько человек писали, мнение автора в каждом абзаце меняется.
Это же он в сарказм пытается. Он вполне последователен, просто временами это ирония.

К нему, на самом деле, у меня одна претензия- автор отталкивается от той мысли, что Ман Сити постоянно поддавался и намеренно пытался дать Арсеналу шанс на камбэк.
Сам по себе факт спорный, но Багров в этом не сомневается.
shamil1952
shamil1952
13 августа в 08:11
Вы игру смотрели или пиво пили!!!
ndedov
ndedov
13 августа в 05:43
Хороший старт арсенала!
Imrebellion
Imrebellion
13 августа в 02:29
детский сад
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
13 августа в 00:01
Что я только что прочитал? Статью как будто несколько человек писали, мнение автора в каждом абзаце меняется.
Emilan__
Emilan__
12 августа в 23:04
Статья не о чем, кроме выссера хейтера Арсенала, прогресс есть, а что клуб купил Кронке это приведет Арсенал к уничтожению жалкий выссер от хейтеров, какой известный бизнесмен будет покупать все акций, что бы Арсенал стал дном, на серелине таблицы и тем самым снизив акций до половины + рейтинг и продажа билетов и футболок, идиотизм Усманов не чего не решеал в Арсенале а по затратам на ТО Арсенал на 3 месте, так что надо подождать прогресс и оно будет и любоваться игрой Арсенала, который всегда отличается своей интригой
ZeuSS
ZeuSS
12 августа в 22:57
    mugik1973
    mugik1973
    12 августа в 22:39
    Ребята которые писали это статью сами не ожидали написать 3ню. Во первых статья называется: отличный дебют Эмири и слабая игра Сити. Далее начинается статьяАрсеналу» крупно повезло в первом туре нового чемпионата. Пропустили всего два мяча – могли больше, если бы «Манчестер Сити» серьезно относился к поединку на «Эмирейтс». Еще «канонирам» подфартило с фанатами – местная публика, которая привыкла уходить до финального свистка, если все понятно, в первой игре Эмери даже шумно болела в самом начале. Уже огромный шаг вперед. Дальше можно не читать.
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