Судите строго. Что сделал Моуриньо для МЮ?

Хорошее и плохое. Радостное и раздражающее. Доброе и злое. Созидательное и разрушительное. «Соккер.ру» прощается с Жозе Моуриньо, который уволен из «Ман Юнайтед».
Жозе Моуриньо стал главным тренером «Манчестер Юнайтед» 27 мая 2016 года, чтобы продержаться на своем посту два с половиной года или, если быть точным, 2 года 6 месяцев и 21 день (935 дней). Что успел сделать за это время португалец? По горячим следам определяем пользу и ущерб от деятельности Моуриньо, который все-таки ушел.
Трофеи и результаты
«Плюсы». Моуриньо завоевал с «Манчестер Юнайтед» три трофея: Суперкубок Англии, Кубок футбольной Лиги и Кубок УЕФА. Суперкубок он выиграл в первом же официальном матче у руля «красных дьяволов», в схватке с «Лестером» МЮ принял участие благодаря победе в Кубке Англии под руководством Луи ван Гала. Затем все в том же дебютном сезоне для Жозе в Манчестере последовали завоевания Кубка Лиги и триумф в Лиге Европы. О последнем нужно сказать отдельно: во-первых, Кубка УЕФА/Лиги Европы в коллекции МЮ до 2017 года не было, во-вторых, до Моуриньо международные трофеи с «Ман Юнайтед» выигрывали только два величайших сэра – Мэтт Басби и Алекс Фергюсон.
«Минусы». Три трофея в дебютном сезоне затмили тот факт, что в АПЛ МЮ занял только шестое место. К счастью, путевку в Лигу чемпионов манкунианцы получили как победители Лиги Европы. Однако в престижнейшем европейском турнире команда Моуриньо бесславно проиграла в 1/8 финала «Севилье», которая нанесла МЮ поражение на «Олд Траффорд». Из других кубковых турниров «дьяволы» тоже вылетели, а в АПЛ заняли вторую строчку, но без борьбы за чемпионство – отставание от «Сити» на 19 очков. В нынешнем сезоне МЮ хватило 17 туров, чтобы на такую же дистанцию отстать от лидера, из Кубка Лиги манкунианцы уже вылетели, проиграв в серии пенальти «Дерби Каунти» Фрэнка Лэмпарда. Нужно сказать, уже у МЮ весьма туманные перспективы попадания в следующий розыгрыш Лиги чемпионов: в чемпионате нужно отыграть 11-очковое отставание от четвертой строчки, второй вариант – взять Кубок чемпионов. И то и другое маловероятно.
Трансферы и футболисты
«Плюсы». Два с половиной года – приличный срок, чтобы оценить влияние тренера на прогресс футболистов. И знаете что? Никто в МЮ не совершил прорыв на смене Моуриньо. Спасибо Жозе, что не закопал таланты Лингарда и Рэшфорда, хотя не исключаю, что с другим тренером они прогрессировали бы быстрее, спасибо, что Давид Де Хеа не разучился спасать «Манчестер Юнайтед», а также еще ряд опытных игроков остались на своем уровне. Но минусов гораздо больше!
«Минусы». МЮ приобрел для Моуриньо футболистов на 466 миллионов евро – почти полмиллиарда выбросили на трансферы за два года, заработав на продажах только 116 миллионов. Сумма чистых вложений в состав – 350 миллионов евро, и Моуриньо распорядился этими вложениями, прямо скажем, безобразно. Первые же 200 миллионов коту под хвост: Мхитаряна уже нет в команде, Байи оказался неправильным защитником, а с Погба у Моуриньо возник конфликт. Алексис Санчес – туда же, Линделеф – еще один неудачный опыт в приобретении центрбека, 60-миллионный Фред тоже не начал сходу оправдывать ожидания. Марсьяль страдал при Жозе, не факт, что Руни покинул бы Манчестер, талантливый Депай был продан в «Лион» за копейки, универсальный Блинд оказался не нужен. Жозе постоянно жаловался на «качество футболистов», но об этом может сказать тренер-новичок, а португалец заслуживает удар бумерангом в лоб: десяток игроков появились в МЮ с согласия Моуриньо, остальных готовил тоже он и довел некоторых до плачевного состояния.
Качество футбола
«Плюсы». В двух предыдущих сезонах у МЮ была вторая по надежности оборона в АПЛ: в кампании 2016/2017 после «Тоттенхэма» (отставание 3 мяча), в сезоне 2017/2018 после «Ман Сити» (отставание 1 мяч). Правда, Луи ван Гал в своей последней кампании у руля «Манчестер Юнайтед» разделил первое место по надежности обороны в чемпионате с «Тоттенхэмом», так что нельзя сказать, что Моуриньо закрутил разболтавшиеся гайки. Но допустим, что с защитой у МЮ при Жозе дела шли неплохо.
«Минусы». Но только до поры до времени. В нынешнем розыгрыше АПЛ МЮ пропустил 29 мячей (как за целые чемпионаты в двух предыдущих случаях), и это 16-й показатель! Можете себе представить?! Забили «красные дьяволы» столько же, и уступают только пятерке лидеров. В предыдущих сезонах тоже занимали по этому параметру пятое и седьмое места с солидным отставанием. И это только показатели, которые на поверхности: у МЮ Моуриньо наблюдалась полная апатия к позиционным атакам и вообще к инициативной игре, малое количество пропущенных мячей не должно вводить в заблуждение относительно надежности обороны – очень уж много выручал Давид Де Хеа, переходы из обороны в атаку и из атаки в оборону тоже хромые и косые. Можно сказать, что Моуриньо так и не смог поставить «Ман Юнайтед» внятную и достойную топ-клуба игру, неоднократно МЮ попадал под раздачу из-за предсказуемости и плоскости идей своего тренера. Если сказать с позиции зрителя, то «красные дьяволы» были скучны и неинтересны под руководством Моуриньо. Их матчи регулярно навевали скуку. А сколько топ-встреч АПЛ испоганил Жозе?!
Имидж клуба
«Минусы». Для клуба «Манчестер Юнайтед» не вижу плюсов от сотрудничества с Моуриньо. Одни сплошные минусы. Это и постоянное нытье на всевозможные темы, а ведь главный тренер в современном футболе – это ведущий спикер целой империи. МЮ из-за Моуриньо обрел репутацию истеричной и вечно в чем-то недовольной особы. Жозе пускал слезы по любому поводу: судейство, поведение соперников, плохие трансферы, плохие футболисты, плохие журналисты. Это первый глобальный минус. А второй: спортивный департамент МЮ наверняка ощутил во время переговоров с потенциальными новичками.
Многие ли серьезные футболисты, дорожащие своими карьерами, насмотревшись на судьбы Погба, Санчеса и Мхитаряна, решатся на переход в команду из промышленного города (вечная проблема «Ман Юнайтед»), где правит балом безумный профессор? Были времена, футболисты ехали к сэру Алексу, наличие мэтра затмевало определенные бытовые неудобства после ярких столиц. Думаю, прямо сейчас найдутся единицы звездных игроков, особенно если говорить об атакующих амплуа, мечтающих оказаться в одной упряжке с Моуриньо. Но теперь это уже не проблема МЮ, теперь это исключительно проблема Моуриньо и его будущих работодателей, если таковые найдутся.
Мхитарян долго адаптируется - тоже самое было и в БД(первый сезон был слабоват, а вот потом разошелся... в этом случае просто не захотели долго ждать в МЮ пока Мика наконец заиграет топово). В Арсе кстати он сейчас через раз только что-то показывает, нестабилен.
Санчес плохо играл в последнем сезоне за Арсенал(пол сезона), но все думали что это потому что хочет уйти... а оказалось что сильно сдал... Тут тупо не повезло с трансфром МЮ(а Арсеналу повезло сбагрить балласт ;) )
Байи был хорош в первом сезоне, второй травмы, в этом просто не в форме, и опять травматичен. А статейки СМИ о конфликте скорей всего утка, не поставил бы Моур такого игрока против сильного клуба при конфликте...
Линделёф долго запрягает, но сейчас играет получше Смолинга/Джонса. Фред ещё адаптируется.
В общем ты не прав говоря что трансферы провальные. Нет, большинство трансферов себя оправдывают, просто в команде многие играют неожиданно хуже чем в прошлых сезонах (хотя наоборот должно быть, ведь притирка произошла).
Рэш сдал сильно, но врятли тут вина Моура - игрового времени хватает, по прошлому сезону было видно что может играть при тактике Моура. Так почему винишь Моура, а не самого Рэша??)))
Вина Моура есть, но футболисты виноваты вдвое больше в этом провале.
Мхитарян долго адаптируется - тоже самое было и в БД(первый сезон был слабоват, а вот потом разошелся... в этом случае просто не захотели долго ждать в МЮ пока Мика наконец заиграет топово). В Арсе кстати он сейчас через раз только что-то показывает, нестабилен.
Санчес плохо играл в последнем сезоне за Арсенал(пол сезона), но все думали что это потому что хочет уйти... а оказалось что сильно сдал... Тут тупо не повезло с трансфром МЮ(а Арсеналу повезло сбагрить балласт ;) )
Байи был хорош в первом сезоне, второй травмы, в этом просто не в форме, и опять травматичен. А статейки СМИ о конфликте скорей всего утка, не поставил бы Моур такого игрока против сильного клуба при конфликте...
Линделёф долго запрягает, но сейчас играет получше Смолинга/Джонса. Фред ещё адаптируется.
В общем ты не прав говоря что трансферы провальные. Нет, большинство трансферов себя оправдывают, просто в команде многие играют неожиданно хуже чем в прошлых сезонах (хотя наоборот должно быть, ведь притирка произошла).
Рэш сдал сильно, но врятли тут вина Моура - игрового времени хватает, по прошлому сезону было видно что может играть при тактике Моура. Так почему винишь Моура, а не самого Рэша??)))
Вина Моура есть, но футболисты виноваты вдвое больше в этом провале.
Вот сразу после сезонов с Моесом и Ван Галом(которые и близко небыли близки к завоеванию титулов) Моур должен был прийти и лигу/ЛЧ взять)))
Он должен был сделать его одним из претендентов, на большее глупо было вот прям сразу надеяться.
Вот сразу после сезонов с Моесом и Ван Галом(которые и близко небыли близки к завоеванию титулов) Моур должен был прийти и лигу/ЛЧ взять)))
Он должен был сделать его одним из претендентов, на большее глупо было вот прям сразу надеяться.
Ну может руководству надо было подождать игр с ПСЖ и потом уже что то предпринимать..
Статья хорошая. Минусов много, конечно. Его язык, его враг, это точно.
Ну может руководству надо было подождать игр с ПСЖ и потом уже что то предпринимать..
Статья хорошая. Минусов много, конечно. Его язык, его враг, это точно.
От Жозэ идёт негативная энергетика.он просто подавляет остальных.хочет доминировать,одним это не нравится и они высказываются публично,другие терпят,но при этом не развиваются.
Игра это остаточное действие,если на тренировках бедлан,то и на стадионе будет аналогичное. Есть провальные матчи, если матчи когда просто не прёт штанги перекладины, всё что угодно но мяч не летит в ворота,но есть игра и если сегодня не получилось то завтра всё изменится,а здесь чёрные тучи нависшие над Театром Трагедии.
От Жозэ идёт негативная энергетика.он просто подавляет остальных.хочет доминировать,одним это не нравится и они высказываются публично,другие терпят,но при этом не развиваются.
Игра это остаточное действие,если на тренировках бедлан,то и на стадионе будет аналогичное. Есть провальные матчи, если матчи когда просто не прёт штанги перекладины, всё что угодно но мяч не летит в ворота,но есть игра и если сегодня не получилось то завтра всё изменится,а здесь чёрные тучи нависшие над Театром Трагедии.
3 трофея 🏆
Процент побед - 58.3
Маурисио Почеттино в Тоттенхэме:
0 трофеев
Процент побед - 56.4
Юрген Клопп в Ливерпуле:
0 трофеев
Процент побед - 54.7
Иногда так бывает что некоторые крутые тренеры и команды друг другу не подходят. Так бывает. Как ни крути, а Моуриньо навсегда останется в истории клуба как тренер, который принёс очередные трофеи в копилку "дьяволов". Этим увольнением "МЮ" в очередной раз доказали, что у клуба есть амбиции победителей. Спасибо за первый сезон и за тот состав который теперь есть у МЮ, The special one! 👏
3 трофея 🏆
Процент побед - 58.3
Маурисио Почеттино в Тоттенхэме:
0 трофеев
Процент побед - 56.4
Юрген Клопп в Ливерпуле:
0 трофеев
Процент побед - 54.7
Иногда так бывает что некоторые крутые тренеры и команды друг другу не подходят. Так бывает. Как ни крути, а Моуриньо навсегда останется в истории клуба как тренер, который принёс очередные трофеи в копилку "дьяволов". Этим увольнением "МЮ" в очередной раз доказали, что у клуба есть амбиции победителей. Спасибо за первый сезон и за тот состав который теперь есть у МЮ, The special one! 👏