Судите строго. Что сделал Моуриньо для МЮ?

вчера, 15:30

Хорошее и плохое. Радостное и раздражающее. Доброе и злое. Созидательное и разрушительное. «Соккер.ру» прощается с Жозе Моуриньо, который уволен из «Ман Юнайтед».

Жозе Моуриньо стал главным тренером «Манчестер Юнайтед» 27 мая 2016 года, чтобы продержаться на своем посту два с половиной года или, если быть точным, 2 года 6 месяцев и 21 день (935 дней). Что успел сделать за это время португалец? По горячим следам определяем пользу и ущерб от деятельности Моуриньо, который все-таки ушел.

Трофеи и результаты

«Плюсы». Моуриньо завоевал с «Манчестер Юнайтед» три трофея: Суперкубок Англии, Кубок футбольной Лиги и Кубок УЕФА . Суперкубок он выиграл в первом же официальном матче у руля «красных дьяволов», в схватке с «Лестером» МЮ принял участие благодаря победе в Кубке Англии под руководством Луи ван Гала. Затем все в том же дебютном сезоне для Жозе в Манчестере последовали завоевания Кубка Лиги и триумф в Лиге Европы. О последнем нужно сказать отдельно: во-первых, Кубка УЕФА /Лиги Европы в коллекции МЮ до 2017 года не было, во-вторых, до Моуриньо международные трофеи с «Ман Юнайтед» выигрывали только два величайших сэра – Мэтт Басби и Алекс Фергюсон.

«Минусы». Три трофея в дебютном сезоне затмили тот факт, что в АПЛ МЮ занял только шестое место. К счастью, путевку в Лигу чемпионов манкунианцы получили как победители Лиги Европы. Однако в престижнейшем европейском турнире команда Моуриньо бесславно проиграла в 1/8 финала «Севилье», которая нанесла МЮ поражение на «Олд Траффорд». Из других кубковых турниров «дьяволы» тоже вылетели, а в АПЛ заняли вторую строчку, но без борьбы за чемпионство – отставание от «Сити» на 19 очков. В нынешнем сезоне МЮ хватило 17 туров, чтобы на такую же дистанцию отстать от лидера, из Кубка Лиги манкунианцы уже вылетели, проиграв в серии пенальти «Дерби Каунти» Фрэнка Лэмпарда. Нужно сказать, уже у МЮ весьма туманные перспективы попадания в следующий розыгрыш Лиги чемпионов: в чемпионате нужно отыграть 11-очковое отставание от четвертой строчки, второй вариант – взять Кубок чемпионов. И то и другое маловероятно.

Трансферы и футболисты

«Плюсы». Два с половиной года – приличный срок, чтобы оценить влияние тренера на прогресс футболистов. И знаете что? Никто в МЮ не совершил прорыв на смене Моуриньо. Спасибо Жозе, что не закопал таланты Лингарда и Рэшфорда, хотя не исключаю, что с другим тренером они прогрессировали бы быстрее, спасибо, что Давид Де Хеа не разучился спасать «Манчестер Юнайтед», а также еще ряд опытных игроков остались на своем уровне. Но минусов гораздо больше!

«Минусы». МЮ приобрел для Моуриньо футболистов на 466 миллионов евро – почти полмиллиарда выбросили на трансферы за два года, заработав на продажах только 116 миллионов. Сумма чистых вложений в состав – 350 миллионов евро, и Моуриньо распорядился этими вложениями, прямо скажем, безобразно. Первые же 200 миллионов коту под хвост: Мхитаряна уже нет в команде, Байи оказался неправильным защитником, а с Погба у Моуриньо возник конфликт. Алексис Санчес – туда же, Линделеф – еще один неудачный опыт в приобретении центрбека, 60-миллионный Фред тоже не начал сходу оправдывать ожидания. Марсьяль страдал при Жозе, не факт, что Руни покинул бы Манчестер, талантливый Депай был продан в «Лион» за копейки, универсальный Блинд оказался не нужен. Жозе постоянно жаловался на «качество футболистов», но об этом может сказать тренер-новичок, а португалец заслуживает удар бумерангом в лоб: десяток игроков появились в МЮ с согласия Моуриньо, остальных готовил тоже он и довел некоторых до плачевного состояния.

Качество футбола

«Плюсы». В двух предыдущих сезонах у МЮ была вторая по надежности оборона в АПЛ : в кампании 2016/2017 после «Тоттенхэма» (отставание 3 мяча), в сезоне 2017/2018 после «Ман Сити» (отставание 1 мяч). Правда, Луи ван Гал в своей последней кампании у руля «Манчестер Юнайтед» разделил первое место по надежности обороны в чемпионате с «Тоттенхэмом», так что нельзя сказать, что Моуриньо закрутил разболтавшиеся гайки. Но допустим, что с защитой у МЮ при Жозе дела шли неплохо.

«Минусы». Но только до поры до времени. В нынешнем розыгрыше АПЛ МЮ пропустил 29 мячей (как за целые чемпионаты в двух предыдущих случаях), и это 16-й показатель! Можете себе представить?! Забили «красные дьяволы» столько же, и уступают только пятерке лидеров. В предыдущих сезонах тоже занимали по этому параметру пятое и седьмое места с солидным отставанием. И это только показатели, которые на поверхности: у МЮ Моуриньо наблюдалась полная апатия к позиционным атакам и вообще к инициативной игре, малое количество пропущенных мячей не должно вводить в заблуждение относительно надежности обороны – очень уж много выручал Давид Де Хеа, переходы из обороны в атаку и из атаки в оборону тоже хромые и косые. Можно сказать, что Моуриньо так и не смог поставить «Ман Юнайтед» внятную и достойную топ-клуба игру, неоднократно МЮ попадал под раздачу из-за предсказуемости и плоскости идей своего тренера. Если сказать с позиции зрителя, то «красные дьяволы» были скучны и неинтересны под руководством Моуриньо. Их матчи регулярно навевали скуку. А сколько топ-встреч АПЛ испоганил Жозе?!

Имидж клуба

«Минусы». Для клуба «Манчестер Юнайтед» не вижу плюсов от сотрудничества с Моуриньо. Одни сплошные минусы. Это и постоянное нытье на всевозможные темы, а ведь главный тренер в современном футболе – это ведущий спикер целой империи. МЮ из-за Моуриньо обрел репутацию истеричной и вечно в чем-то недовольной особы. Жозе пускал слезы по любому поводу: судейство, поведение соперников, плохие трансферы, плохие футболисты, плохие журналисты. Это первый глобальный минус. А второй: спортивный департамент МЮ наверняка ощутил во время переговоров с потенциальными новичками.