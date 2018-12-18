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Судите строго. Что сделал Моуриньо для МЮ?

вчера, 15:30

Хорошее и плохое. Радостное и раздражающее. Доброе и злое. Созидательное и разрушительное. «Соккер.ру» прощается с Жозе Моуриньо, который уволен из «Ман Юнайтед». 

Жозе Моуриньо стал главным тренером «Манчестер Юнайтед» 27 мая 2016 года, чтобы продержаться на своем посту два с половиной года или, если быть точным, 2 года 6 месяцев и 21 день (935 дней). Что успел сделать за это время португалец? По горячим следам определяем пользу и ущерб от деятельности Моуриньо, который все-таки ушел

Трофеи и результаты

«Плюсы». Моуриньо завоевал с «Манчестер Юнайтед» три трофея: Суперкубок Англии, Кубок футбольной Лиги и Кубок УЕФА. Суперкубок он выиграл в первом же официальном матче у руля «красных дьяволов», в схватке с «Лестером» МЮ принял участие благодаря победе в Кубке Англии под руководством Луи ван Гала. Затем все в том же дебютном сезоне для Жозе в Манчестере последовали завоевания Кубка Лиги и триумф в Лиге Европы. О последнем нужно сказать отдельно: во-первых, Кубка УЕФА/Лиги Европы в коллекции МЮ до 2017 года не было, во-вторых, до Моуриньо международные трофеи с «Ман Юнайтед» выигрывали только два величайших сэра – Мэтт Басби и Алекс Фергюсон. 

«Минусы». Три трофея в дебютном сезоне затмили тот факт, что в АПЛ МЮ занял только шестое место. К счастью, путевку в Лигу чемпионов манкунианцы получили как победители Лиги Европы. Однако в престижнейшем европейском турнире команда Моуриньо бесславно проиграла в 1/8 финала «Севилье», которая нанесла МЮ поражение на «Олд Траффорд». Из других кубковых турниров «дьяволы» тоже вылетели, а в АПЛ заняли вторую строчку, но без борьбы за чемпионство – отставание от «Сити» на 19 очков. В нынешнем сезоне МЮ хватило 17 туров, чтобы на такую же дистанцию отстать от лидера, из Кубка Лиги манкунианцы уже вылетели, проиграв в серии пенальти «Дерби Каунти» Фрэнка Лэмпарда. Нужно сказать, уже у МЮ весьма туманные перспективы попадания в следующий розыгрыш Лиги чемпионов: в чемпионате нужно отыграть 11-очковое отставание от четвертой строчки, второй вариант – взять Кубок чемпионов. И то и другое маловероятно. 

Трансферы и футболисты

«Плюсы». Два с половиной года – приличный срок, чтобы оценить влияние тренера на прогресс футболистов. И знаете что? Никто в МЮ не совершил прорыв на смене Моуриньо. Спасибо Жозе, что не закопал таланты Лингарда и Рэшфорда, хотя не исключаю, что с другим тренером они прогрессировали бы быстрее, спасибо, что Давид Де Хеа не разучился спасать «Манчестер Юнайтед», а также еще ряд опытных игроков остались на своем уровне. Но минусов гораздо больше!

«Минусы». МЮ приобрел для Моуриньо футболистов на 466 миллионов евро – почти полмиллиарда выбросили на трансферы за два года, заработав на продажах только 116 миллионов. Сумма чистых вложений в состав – 350 миллионов евро, и Моуриньо распорядился этими вложениями, прямо скажем, безобразно. Первые же 200 миллионов коту под хвост: Мхитаряна уже нет в команде, Байи оказался неправильным защитником, а с Погба у Моуриньо возник конфликт. Алексис Санчес – туда же, Линделеф – еще один неудачный опыт в приобретении центрбека, 60-миллионный Фред тоже не начал сходу оправдывать ожидания. Марсьяль страдал при Жозе, не факт, что Руни покинул бы Манчестер, талантливый Депай был продан в «Лион» за копейки, универсальный Блинд оказался не нужен. Жозе постоянно жаловался на «качество футболистов», но об этом может сказать тренер-новичок, а португалец заслуживает удар бумерангом в лоб: десяток игроков появились в МЮ с согласия Моуриньо, остальных готовил тоже он и довел некоторых до плачевного состояния.

Качество футбола

«Плюсы». В двух предыдущих сезонах у МЮ была вторая по надежности оборона в АПЛ: в кампании 2016/2017 после «Тоттенхэма» (отставание 3 мяча), в сезоне 2017/2018 после «Ман Сити» (отставание 1 мяч). Правда, Луи ван Гал в своей последней кампании у руля «Манчестер Юнайтед» разделил первое место по надежности обороны в чемпионате с «Тоттенхэмом», так что нельзя сказать, что Моуриньо закрутил разболтавшиеся гайки. Но допустим, что с защитой у МЮ при Жозе дела шли неплохо.

«Минусы». Но только до поры до времени. В нынешнем розыгрыше АПЛ МЮ пропустил 29 мячей (как за целые чемпионаты в двух предыдущих случаях), и это 16-й показатель! Можете себе представить?! Забили «красные дьяволы» столько же, и уступают только пятерке лидеров. В предыдущих сезонах тоже занимали по этому параметру пятое и седьмое места с солидным отставанием. И это только показатели, которые на поверхности: у МЮ Моуриньо наблюдалась полная апатия к позиционным атакам и вообще к инициативной игре, малое количество пропущенных мячей не должно вводить в заблуждение относительно надежности обороны – очень уж много выручал Давид Де Хеа, переходы из обороны в атаку и из атаки в оборону тоже хромые и косые. Можно сказать, что Моуриньо так и не смог поставить «Ман Юнайтед» внятную и достойную топ-клуба игру, неоднократно МЮ попадал под раздачу из-за предсказуемости и плоскости идей своего тренера. Если сказать с позиции зрителя, то «красные дьяволы» были скучны и неинтересны под руководством Моуриньо. Их матчи регулярно навевали скуку. А сколько топ-встреч АПЛ испоганил Жозе?!

Имидж клуба

«Минусы». Для клуба «Манчестер Юнайтед» не вижу плюсов от сотрудничества с Моуриньо. Одни сплошные минусы. Это и постоянное нытье на всевозможные темы, а ведь главный тренер в современном футболе – это ведущий спикер целой империи. МЮ из-за Моуриньо обрел репутацию истеричной и вечно в чем-то недовольной особы. Жозе пускал слезы по любому поводу: судейство, поведение соперников, плохие трансферы, плохие футболисты, плохие журналисты. Это первый глобальный минус. А второй: спортивный департамент МЮ наверняка ощутил во время переговоров с потенциальными новичками. 

Многие ли серьезные футболисты, дорожащие своими карьерами, насмотревшись на судьбы Погба, Санчеса и Мхитаряна, решатся на переход в команду из промышленного города (вечная проблема «Ман Юнайтед»), где правит балом безумный профессор? Были времена, футболисты ехали к сэру Алексу, наличие мэтра затмевало определенные бытовые неудобства после ярких столиц. Думаю, прямо сейчас найдутся единицы звездных игроков, особенно если говорить об атакующих амплуа, мечтающих оказаться в одной упряжке с Моуриньо. Но теперь это уже не проблема МЮ, теперь это исключительно проблема Моуриньо и его будущих работодателей, если таковые найдутся. 

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King41
King41
сегодня в 16:38
Жозе все сделал для МЮ, он поднял с самых низов
ESPANOL
ESPANOL
   233 / 966
сегодня в 11:01
Моур уже давно не тот, кем был не долгое время. С ним все стало ясно уже в Мадриде. Из крепкой дружной команды сделал дом терпимости с соответствующим персоналом, истеричным, самовлюбленным, подозрительным и склочным. Он, как плесень. Стоит появиться гдето, как в чистом, сухом доме, постепенно, появляется сырость и гниль, жильцы начинают болеть а дом приходит в упадок. Сбитый летчик! Зная свою беспомощность и отсталость, пытается это компенсировать скандалами и публичностью ззаявлений и обвинений. Всегда все виноваты, но не он. Не знаю, какой идиот теперь согласится взять его на работу. Если только середняк, для которого главное держаться на плаву в середине таблицы, а там, как Бог даст.
Artuom
Artuom ответил заDOOMчивый
   291 / 966
сегодня в 10:11
забивать именно при Маврике. В Эвертоне Лукаку был топ-голеадором. Да вроде бы и в Юве Погба был не плох,но СерияА то ладно,а Эвертон это же АПЛ и речи об адаптации быть не может,ну разве что с синих на красные. Санчес в Арсенале смотрелся куда более живее,чем в МЮ,хотя от его переусердствования страдала быстрота,но Алексис часто забивал и вытягивал матчи.Мхитарян так же не плох был в Дортмунде,да и сейчас при Эмери играет прекрасно. Вот у МС не всегда всё получается,как впрочем и у Арсенала и Челси,НО смотришь игру и видишь что это футбол.комбинации,проходы навесы, смотришь на постановку игры МЮ и не поймёшь,что это за вид спорта Кёрлинг что ли. Почему ВСЕ купленные игроки Жозэ не заиграли? А может быть их покупать не надо было? Решфорд тоже сбавил обороты,хотя ведь в первый сезон Маврика играл прекрасно, молод, быстр, сообразительный,уверен что бы Клопп или Эмери сделали из него за год топ нападающего,да и в Тоте смотрелся бы не плохо. Жозэ это губитель талантов и в МЮ это открылось во очию. Конечно в его арсенале есть трофеи,но это в Прошлом, настоящее говорит о совсем другом. Между тренером и игроками возникают проблемы - это процесс притирания и работы,НО зачем об этом говорить на каждом углу и если это происходит с двух сторон,то значит процесс дисгармонии запущен давно и это извержение вулкана. Называть игрока "вирусом" причём сам же его и приобрел - это плевок в самого себя. От Жозэ идёт негативная энергетика.он просто подавляет остальных.хочет доминировать,одним это не нравится и они высказываются публично,другие терпят,но при этом не развиваются. Игра это остаточное действие,если на тренировках бедлан,то и на стадионе будет аналогичное. Есть провальные матчи, если матчи когда просто не прёт штанги перекладины, всё что угодно но мяч не летит в ворота,но есть игра и если сегодня не получилось то завтра всё изменится,а здесь чёрные тучи нависшие над Театром Трагедии.
Лукаку был хорош в первый сезон, а потом сдал(как и вся команда неожиданно...). Возможно потому что нет конкурента нормального, расслабился...

Мхитарян долго адаптируется - тоже самое было и в БД(первый сезон был слабоват, а вот потом разошелся... в этом случае просто не захотели долго ждать в МЮ пока Мика наконец заиграет топово). В Арсе кстати он сейчас через раз только что-то показывает, нестабилен.

Санчес плохо играл в последнем сезоне за Арсенал(пол сезона), но все думали что это потому что хочет уйти... а оказалось что сильно сдал... Тут тупо не повезло с трансфром МЮ(а Арсеналу повезло сбагрить балласт ;) )

Байи был хорош в первом сезоне, второй травмы, в этом просто не в форме, и опять травматичен. А статейки СМИ о конфликте скорей всего утка, не поставил бы Моур такого игрока против сильного клуба при конфликте...

Линделёф долго запрягает, но сейчас играет получше Смолинга/Джонса. Фред ещё адаптируется.

В общем ты не прав говоря что трансферы провальные. Нет, большинство трансферов себя оправдывают, просто в команде многие играют неожиданно хуже чем в прошлых сезонах (хотя наоборот должно быть, ведь притирка произошла).

Рэш сдал сильно, но врятли тут вина Моура - игрового времени хватает, по прошлому сезону было видно что может играть при тактике Моура. Так почему винишь Моура, а не самого Рэша??)))

Вина Моура есть, но футболисты виноваты вдвое больше в этом провале.
Artuom
Artuom ответил Nety-net
   291 / 966
сегодня в 09:45
Столько всего прочитал)) Маур провалился, его брали что бы он чемпионат брал, и лигу чемпионов выигрывал, на деле в кубок УЕФА не попадают, нужно было ещё постараться такой клуб, с такими ресурсами до такого довести, но Маур это тренерище, его достижения уникальный,я смотрю вутбол с 1998 года, не было ни разу тренера который бы выйграл лигу чемпионов с таким клубом как Порту, а второй слабый клуб это Интер, и здесь Маур. Это сильно, и Челси был в первых рядах при нем.
Аахаха ну конечно...
Вот сразу после сезонов с Моесом и Ван Галом(которые и близко небыли близки к завоеванию титулов) Моур должен был прийти и лигу/ЛЧ взять)))

Он должен был сделать его одним из претендентов, на большее глупо было вот прям сразу надеяться.
Nety-net
Nety-net
сегодня в 02:09
Столько всего прочитал)) Маур провалился, его брали что бы он чемпионат брал, и лигу чемпионов выигрывал, на деле в кубок УЕФА не попадают, нужно было ещё постараться такой клуб, с такими ресурсами до такого довести, но Маур это тренерище, его достижения уникальный,я смотрю вутбол с 1998 года, не было ни разу тренера который бы выйграл лигу чемпионов с таким клубом как Порту, а второй слабый клуб это Интер, и здесь Маур. Это сильно, и Челси был в первых рядах при нем.
Coreal O'pilipp
Coreal O'pilipp
   174 / 966
сегодня в 00:31
Главный минус это игра МЮ, все таки в Стретфорде не привыкли к игре в автобус. Плюс выигранные трофеи, правда это Микки Маус трофи, но все таки это трофеи. Хотя понятно, что Моуриньо приглашали для победы в Лиге и ЛЧ, и до этой цели МЮ было далеко, потому что даже когда они заняли 2 место, отрыв от Ман Сити был в -19 очков. Ну а этот сезон просто ужасен, -11 от Топ 4, -19 от лидера, и 29-29 разница мячей, хотя 3 тура назад было еще хуже была минусовая разница, такого даже фанаты ветераны МЮ припомнить не могут. Хотя увольнение Моуриньо вряд ли исправить ситуацию в этом сезоне, хотя посмотрим, что будет при новом менеджере.
azkan
azkan
   164 / 966
вчера в 23:24
Как ни крути, ЖМ был лучшим тренером МЮ после Фергюсона.
Ну может руководству надо было подождать игр с ПСЖ и потом уже что то предпринимать..
Статья хорошая. Минусов много, конечно. Его язык, его враг, это точно.
lobsterdam
lobsterdam ответил Alex RedDevil
   241 / 966
вчера в 23:19
Трофеи: Такое себе.Требл Микки Мауса.От него ждали большего. Результаты:ужас,но с такой игрой могло быть хуже. Трансферы: ни один не смог пока что заиграть хорошо и стабильно в основе - все играют нестабильно или не играют вообще. Качество футбола:62о.За 2,5 года Моур так и не построил нормальную игру. Все играют хреново. Имидж: существенно испортился. Очень обидно, что клуб воспринимается как "богатый мешок" Вывод:из чего-то более-менее значимого только ЛЕ, а так шестой сезон смотрим какой-то шлаковый футбол
слишком большие ожидания, велика инерция после САФа. После 14 лет подъема - спад, кризис и это закономерно, все развивается по спирали. Вон у лфк спираль никак не завернется в нужную сторону уже четверть века, сколько ни вой на энфилде перед матчем!
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил lobsterdam
   166 / 966
вчера в 23:17
Но в Челси-то получалось и не один раз, а целых три! Клоп ничего не добился за тот же срок и если и в этом сезоне не возьмет АПЛ, то ему не поздоровится, а Почеттино уже наверное 4 года в ТТХ и что, где трофеи? Мне все-таки кажется, что от Моуриньо слишком много требуют и многим он просто лично не нравится. И не ЖМ виноват, что Лукака не заиграл в МЮ. По-моему, его уровень и стиль - Эвертон, так же как и Филэйни. Да и футбол стал коммерческим предприятием, игроки хотят играть только за большие деньги и поэтому все эти варяги с бору по сосенке не чувствуют в себе необходимости биться за МЮ в каждом матче. Мы сидим (стоим), а денежки идут!
в Челси -1 Маврик был прекрасен,как впрочем и ВСЯ компания, тогда игра Челси влюбляла и я практически всегда за них болел,если не играли против Ливерпуля. Тогда Жозэ был юн, горяч и позитивным,он довёл до ума дело Раньери, это не его коллектив,он внёс всего лишь штрихи или скажем проще чистовую отделку,а весь шлак проработал Клаудио,но ему видать не хватало мастерства для отделки. Чех, Дрогба, Терри, Лэмп, Калу, Филипс итд итп завораживали своей игрой. Маврик не строитель,а отделочник, а МЮ надо всё таки строить. Вот придёт в Барсу и уверен,клуб завоюет всё что можно и сверх того,а в Реале ему делать нечего. В Интер пойдёт,но не за трофеями,а за деньгами. Жозэ сделал себе имя,теперь деньги работают на бренд.Безработным не останется,ещё пару-тройку афер прокрутит.
lobsterdam
lobsterdam ответил ibica
   241 / 966
вчера в 23:13
Как ни крути Моуриньо в очередной раз доказал, что топ клуб ему не по зубам!
ну а Челси три раза, это как?
lobsterdam
lobsterdam ответил заDOOMчивый
   241 / 966
вчера в 23:10
забивать именно при Маврике. В Эвертоне Лукаку был топ-голеадором. Да вроде бы и в Юве Погба был не плох,но СерияА то ладно,а Эвертон это же АПЛ и речи об адаптации быть не может,ну разве что с синих на красные. Санчес в Арсенале смотрелся куда более живее,чем в МЮ,хотя от его переусердствования страдала быстрота,но Алексис часто забивал и вытягивал матчи.Мхитарян так же не плох был в Дортмунде,да и сейчас при Эмери играет прекрасно. Вот у МС не всегда всё получается,как впрочем и у Арсенала и Челси,НО смотришь игру и видишь что это футбол.комбинации,проходы навесы, смотришь на постановку игры МЮ и не поймёшь,что это за вид спорта Кёрлинг что ли. Почему ВСЕ купленные игроки Жозэ не заиграли? А может быть их покупать не надо было? Решфорд тоже сбавил обороты,хотя ведь в первый сезон Маврика играл прекрасно, молод, быстр, сообразительный,уверен что бы Клопп или Эмери сделали из него за год топ нападающего,да и в Тоте смотрелся бы не плохо. Жозэ это губитель талантов и в МЮ это открылось во очию. Конечно в его арсенале есть трофеи,но это в Прошлом, настоящее говорит о совсем другом. Между тренером и игроками возникают проблемы - это процесс притирания и работы,НО зачем об этом говорить на каждом углу и если это происходит с двух сторон,то значит процесс дисгармонии запущен давно и это извержение вулкана. Называть игрока "вирусом" причём сам же его и приобрел - это плевок в самого себя. От Жозэ идёт негативная энергетика.он просто подавляет остальных.хочет доминировать,одним это не нравится и они высказываются публично,другие терпят,но при этом не развиваются. Игра это остаточное действие,если на тренировках бедлан,то и на стадионе будет аналогичное. Есть провальные матчи, если матчи когда просто не прёт штанги перекладины, всё что угодно но мяч не летит в ворота,но есть игра и если сегодня не получилось то завтра всё изменится,а здесь чёрные тучи нависшие над Театром Трагедии.
Но в Челси-то получалось и не один раз, а целых три! Клоп ничего не добился за тот же срок и если и в этом сезоне не возьмет АПЛ, то ему не поздоровится, а Почеттино уже наверное 4 года в ТТХ и что, где трофеи? Мне все-таки кажется, что от Моуриньо слишком много требуют и многим он просто лично не нравится. И не ЖМ виноват, что Лукака не заиграл в МЮ. По-моему, его уровень и стиль - Эвертон, так же как и Филэйни. Да и футбол стал коммерческим предприятием, игроки хотят играть только за большие деньги и поэтому все эти варяги с бору по сосенке не чувствуют в себе необходимости биться за МЮ в каждом матче. Мы сидим (стоим), а денежки идут!
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Димон Юханов
   166 / 966
вчера в 23:01
статья - полная чушь. Моур поднял МЮ с низов . И игроки не все покупались с его согласия
кого именно купили а маврик отговаривал? Лукаку, Фреда, Мхитаряна,Санчеса.Байи?
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил lobsterdam
   166 / 966
вчера в 22:56
автор излагает лишь обремененные статистикой банальные истины. Нет глубокого анализа (хотя откуда возьмется такой анализ у автора?). Почему-то снова всех собак вешают на ЖМ. А что игроки? Если они из выгоднейших ситуаций мажут, разве ЖМ виновен в этом. Если бы забили хотя бы половину таких голов, то МЮ был бы в 4-ке как минимум.Мне кажется, что в неудачах надо винить прежде всего игроков, а не тренера. Погба, Марсьяль и Лукака просто перестали играть и забивать. Вот и ответ.
забивать именно при Маврике. В Эвертоне Лукаку был топ-голеадором. Да вроде бы и в Юве Погба был не плох,но СерияА то ладно,а Эвертон это же АПЛ и речи об адаптации быть не может,ну разве что с синих на красные. Санчес в Арсенале смотрелся куда более живее,чем в МЮ,хотя от его переусердствования страдала быстрота,но Алексис часто забивал и вытягивал матчи.Мхитарян так же не плох был в Дортмунде,да и сейчас при Эмери играет прекрасно. Вот у МС не всегда всё получается,как впрочем и у Арсенала и Челси,НО смотришь игру и видишь что это футбол.комбинации,проходы навесы, смотришь на постановку игры МЮ и не поймёшь,что это за вид спорта Кёрлинг что ли. Почему ВСЕ купленные игроки Жозэ не заиграли? А может быть их покупать не надо было? Решфорд тоже сбавил обороты,хотя ведь в первый сезон Маврика играл прекрасно, молод, быстр, сообразительный,уверен что бы Клопп или Эмери сделали из него за год топ нападающего,да и в Тоте смотрелся бы не плохо. Жозэ это губитель талантов и в МЮ это открылось во очию. Конечно в его арсенале есть трофеи,но это в Прошлом, настоящее говорит о совсем другом. Между тренером и игроками возникают проблемы - это процесс притирания и работы,НО зачем об этом говорить на каждом углу и если это происходит с двух сторон,то значит процесс дисгармонии запущен давно и это извержение вулкана. Называть игрока "вирусом" причём сам же его и приобрел - это плевок в самого себя.
От Жозэ идёт негативная энергетика.он просто подавляет остальных.хочет доминировать,одним это не нравится и они высказываются публично,другие терпят,но при этом не развиваются.
Игра это остаточное действие,если на тренировках бедлан,то и на стадионе будет аналогичное. Есть провальные матчи, если матчи когда просто не прёт штанги перекладины, всё что угодно но мяч не летит в ворота,но есть игра и если сегодня не получилось то завтра всё изменится,а здесь чёрные тучи нависшие над Театром Трагедии.
Правдин Семён
Правдин Семён
   56 / 966
вчера в 22:48
Не сошлись характерами.Зато теперь известен основной претендент на должность главного тренера Зенита в новом сезоне.
Волжская защепка
Волжская защепка
   768 / 966
вчера в 22:13
Во всем виноваты хозяева и менеджеры клуба, как можно было звать в великий клуб «автобусного» тренера. С таким составом играть в такой убогий футбол это позорище, поэтому игроки противятся и ругаются с «особенным». Я никогда не любил МЮ, но видеть его превращение в условный Кристал Пэлас, больно, это преступление перед игрой
lobsterdam
lobsterdam
   241 / 966
вчера в 21:51
автор излагает лишь обремененные статистикой банальные истины. Нет глубокого анализа (хотя откуда возьмется такой анализ у автора?). Почему-то снова всех собак вешают на ЖМ. А что игроки? Если они из выгоднейших ситуаций мажут, разве ЖМ виновен в этом. Если бы забили хотя бы половину таких голов, то МЮ был бы в 4-ке как минимум.Мне кажется, что в неудачах надо винить прежде всего игроков, а не тренера. Погба, Марсьяль и Лукака просто перестали играть и забивать. Вот и ответ.
112910415
112910415
   107 / 966
вчера в 21:04
ну, не получилось...
Димон Юханов
Димон Юханов
   473 / 966
вчера в 20:13
статья - полная чушь. Моур поднял МЮ с низов . И игроки не все покупались с его согласия
spartach n1
spartach n1 ответил Scuderia Ferrari
   16 / 966
вчера в 19:54
И в чём смысл этой картинки? Что она выражает?
Иди харьковского барыгу учить рейтузы продавать )
Spartach from kg
Spartach from kg ответил anyway
   693 / 966
вчера в 19:51
Поччетино и клоппу такие деньги не выделяли они только мечтают об этом
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил spartach n1
   13 / 966
вчера в 18:42
И в чём смысл этой картинки? Что она выражает?
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил d_fincher
   13 / 966
вчера в 18:40
За 2 дня до увольнения, сразу после матча Ливерпуль 3:1 МЮ, мужиииииг💪💪💪💪💪💪💪
allemz
allemz ответил anyway
   28 / 966
вчера в 18:40
Жозе Моуриньо в МЮ: 3 трофея 🏆 Процент побед - 58.3 Маурисио Почеттино в Тоттенхэме: 0 трофеев Процент побед - 56.4 Юрген Клопп в Ливерпуле: 0 трофеев Процент побед - 54.7 Иногда так бывает что некоторые крутые тренеры и команды друг другу не подходят. Так бывает. Как ни крути, а Моуриньо навсегда останется в истории клуба как тренер, который принёс очередные трофеи в копилку "дьяволов". Этим увольнением "МЮ" в очередной раз доказали, что у клуба есть амбиции победителей. Спасибо за первый сезон и за тот состав который теперь есть у МЮ, The special one! 👏
А где стата его злейшего врага - Пепса?)
anyway
anyway
   101 / 966
вчера в 17:24
Жозе Моуриньо в МЮ:
3 трофея 🏆
Процент побед - 58.3

Маурисио Почеттино в Тоттенхэме:
0 трофеев
Процент побед - 56.4

Юрген Клопп в Ливерпуле:
0 трофеев
Процент побед - 54.7


Иногда так бывает что некоторые крутые тренеры и команды друг другу не подходят. Так бывает. Как ни крути, а Моуриньо навсегда останется в истории клуба как тренер, который принёс очередные трофеи в копилку "дьяволов". Этим увольнением "МЮ" в очередной раз доказали, что у клуба есть амбиции победителей. Спасибо за первый сезон и за тот состав который теперь есть у МЮ, The special one! 👏
ibica
ibica
   763 / 966
вчера в 17:20
Как ни крути Моуриньо в очередной раз доказал, что топ клуб ему не по зубам!
Alex RedDevil
Alex RedDevil ответил evge78
   240 / 966
вчера в 17:19
До прихода Моуриньо Манчестер смотрел Лигу Чемпионов по телевизору, а при нем уже 2 года играет. Не плюсы? У кого было больше плюсов после ухода сэра Алекса? А о Руни зачем вообще вспомнили? Что он в Эвертоне показал? Его время ушло, рановато, но ушло. Маур тут не причем. Игра разладилась совсем после того, как освободился Зидан. Наверное это совпадение. Как ни странно, но Маур в Манчестере добился наилучших результатов для клуба после ухода сэра Алекса.
Ну, Мойес выводил МЮ в четвертьфинал ЛЧ, да и при Философе играли в 2015/16(хоть и ужасно)-один сезон при Ван Гале и Мойесе смотрели ЛЧ по телевизору. Игра была такой плохой ещё в прошлом сезоне. Сейчас просто спад из-за ухудшения игры в обороне и на последнем рубеже - игра всё та же
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 966
вчера в 17:16
Кубка УЕФА не существует
ibica
ibica
   763 / 966
вчера в 17:16
Блин, автор все по делу разложил пребывание гиблого трененера в МЮ!!!
spartach n1
spartach n1
   16 / 966
вчера в 16:35
evge78
evge78
   494 / 966
вчера в 16:28
До прихода Моуриньо Манчестер смотрел Лигу Чемпионов по телевизору, а при нем уже 2 года играет. Не плюсы? У кого было больше плюсов после ухода сэра Алекса? А о Руни зачем вообще вспомнили? Что он в Эвертоне показал? Его время ушло, рановато, но ушло. Маур тут не причем. Игра разладилась совсем после того, как освободился Зидан. Наверное это совпадение. Как ни странно, но Маур в Манчестере добился наилучших результатов для клуба после ухода сэра Алекса.
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