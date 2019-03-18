«Спартак» vs «Зенит». 100% пенальти на Дзюбе и питерский админресурс

вчера, 14:30

«Спартак» и «Зенит» не выявили победителя, но подарили массу эмоций и пищи для ума. «Соккер.ру» фиксирует реакции на битву гигантов РПЛ , занимая позицию «над схваткой».

Исходя из наполняемости информационного футбольного поля, лучшего времени для матча «Спартак» - «Зенит», как перед паузой на матчи сборных, не найти. В ближайшие пару недель многие болельщики посмотрят только пару встреч с участием сборной России, а обсуждение поединка двух самых популярных команд России как бы оттягивает прощание с клубным футболом. Итак, что же эксперты, и вы, наши уважаемые читатели, наговорили после матча «Спартак» - «Зенит»?

Футбольные эксперты и вип-болельщики

Игорь Ледяхов: «Сдвигов к лучшему у „Спартака“ пока не видно. Тренер говорил, что на построение игры ему нужно четыре месяца. Прошло уже больше – но глобально картина не изменилась. „Зенит“, мягко говоря, тоже не феерит. Два поражения от „Вильярреала“, аутсайдера Ла Лиги, показали истинную силу команды. Вы не представляете, что в эти дни писали о „Зените“ в испанской прессе! Да просто издевались над командой! Чемпионом России станет „Зенит“. Уверен, первую строчку он уже не упустит. Команда прагматичная, почти не теряет очки».

Владимир Быстров: «Получился отличный, боевой матч с большим накалом. Было больше борьбы, нежели игры. То, что сегодня ожидал, то и увидел. Креатива не хватало, потому что в таких играх отрабатывают все 11 футболистов. И ни один не остается за линией мяча. Поэтому трудно себя проявить. Здесь и надо проявлять креатив и индивидуальные способности. Видимо, сегодня не удалось это сделать никому. Хотя забей Ригони, было бы все по-другому или Мельгарехо в следующем эпизоде».

Андрей Аршавин: «На Дзюбе был пенальти. Даже с углового флажка противоположной части поля было видно, что это пенальти. Сейчас это только подтвердилось».

Александр Мостовой: «„Зенит“ играл на фоне вылета из Лиги Европы, а „Спартак“ принципиально готовился к игре. У „Зенита“ более длинная „скамейка“, и это тоже сыграло определённую роль. У „Зенита“ был сумасшедший момент, когда Ригони попал в штангу, и всё могло перевернуться, но нет. Результат этого матча на руку другим конкурентам, тому же „Краснодару“. Лишний раз убеждаюсь в том, что ситуация в турнирной таблице обостряется. К судейству претензий нет, хотя понятно, что при детальном просмотре повторов можно найти огрехи с одной и с другой стороны».

Михаил Боярский: «„Зенит“, и „Спартак“ проявили себя настоящими бойцами. Так как „Зенит“ идет выше в таблице, это ничья в нашу пользу, а не „Спартака“. Тем более что у „Спартака“ было десятикратное преимущество в болельщиках, которые иногда не совсем по-джентльменски себя вели… „Зенит“ приехал играть в атакующий футбол, а не в оборонительный. Могу сказать только „браво“ и той, и другой команде, которые играли для удовольствия зрителей».

Александр Медведев, президент «Зенита»: «Качественная игра, оправдала ожидания. Надеюсь, это послужит примером для остальных российских клубов, когда с первой до последней минуты есть динамика, страсть и самоотдача. Что касается результата, то победа всегда лучше ничьей. Интрига сохраняется».

Валерий Рейнгольд: «Качество игры мне понравилось. Не без ошибок, но стоящая игра. „Спартак“ выглядел интереснее, „Зенит“ играл попроще, но тоже молодцы, ведь они были в гостях и после перелета из Испании. „Спартак“ должен серьезнее подходить к реализации голевых моментов, Мельгарехо дважды простил „Зенит“. Пенальти на Дзюбе не было. Напротив, судья втихаря подыгрывал „Зениту“. В целом, игра была ничейная, хотя по сумме моментов „Спартак“ был выше и должен был побеждать!»

Никита Симонян: «Результат по делу, игра получилась равной. Судья ошибался в обе стороны. Не готов объявить „Зенит“ чемпионом уже сейчас, впереди еще треть турнирной дистанции. Давайте все же подождем».

Сергей Хусаинов, бывший российский арбитр: «Судья наделал кучу ошибок. Во-первых, не поставил 500-процентный пенальти на Дзюбе. Во-вторых, не удалил Смольникова, там должна быть вторая желтая карточка. Гол Ивановича отменен верно, серб толкнул Кутепова в спину».

Читатели (и писатели) «Соккер.ру»

d_fincher: Радоваться ничьей в Москве, с мертвым после еврокубков Зенитом могут только фанаты Глушакова и нашего руководства. Адекватные болельщики понимают, что руководство Спартака пошло на поводу у Глушакова с друзьями, и попросту предало Карреру. Тренера, который принес чемпионство, оставили без усиления, подсунули ему Рианчо, и Глушакова с компанией, не желающих играть. Теперь тренер-спойлер, по кличке Пиджак, делает то же, что в своё время Аленичев - улыбается и машет: да-да, состав укомплектован, да-да, новые покупки не нужны, да-да, Глушаков самый лучший! Чисто случайно повезло бездарному менеджменту Спартака с Каррерой. И даже это они умудрились прошляпить. пс: ненужный Пиджаку Еременко в игре за Ростов сделал дубль. Те, кто это поддерживает - радуйтесь ничьей с Зенитом.

Derranius: В очередной раз убеждаюсь в очевидном. Спартак не знает, что делать с мячом перед штрафной соперника. Просто п… Никто не забегает, никто не открывается - стоят! и всё.

starche: Только благодаря судье и неимоверного везения Спартаку удалось спасти своё очко. Гол Спартака из положения вне игры и 100% пенальти на Дзюбе! И это далеко ещё не всё!

Летучий-Голландец: Ничья – справедливый итог этого матча. Равный матч, обе команды играли на победу сегодня. Удачи Спартаку!) Но с этим молодняком трудно будет на что-то рассчитывать.

n272nm: Судья - главный герой матча. Стопудовый пенальти, который этот тридвaрaз видел, как на ладони и не поставил - это за гранью добра и зла. Я понимаю, судья не видел бы момент нарушения, но тут все случилось перед глазами. Противно.

NAZAR 007: Смольников, Барриос и Ракицкий у Зенита хорошо сыграли, а у спартачей Рассказов и Ханни понравились. Счет по игре. У Зенита была лучше игра в пас, у спартачей – контратаки. Судья своими косяками влево-вправо уравнял шквал ошибок, тем самым вопросы о предвзятости наверно отпадут. Интересная игра.

Leningrad 84 : В любом случае матч был классный. Смотрел с удовольствием. Жаль, конечно, что Ригони влупил в штангу. Зенит был ближе к победе!

Ваня лучший: Хочу высказаться как нейтральный и незаинтересованный. Сначала что понравилось. Играли с хорошим настроем, итог справедлив. Доволен тем, что вратарь сборной Лунев здоров. Прилично выглядели Дзюба и Кузяев. У Спартака понравились Селихов (пора в сборную), Джикия, как ни странно Кутепов и Зобнин. Два слова о судействе. Москалев страшно боялся ошибиться в чью-либо пользу. Но ошибся. За удар мячом после остановки игры Жирковым молодого Умярова (фол с его стороны был, но Жирков не имел права на такие действия) полагалась как минимум желтая (была бы 2-й, это и остановило Москалева). А так особых ошибок не было. Игра была приличная, получше Локо с Краснодаром.

Serg3.12: Равный счет, равная игра в пользу ЦСКА , Локо и Краснодара. Судья решающе и однозначно не ошибался, хотя претензий будет с обеих сторон куча. Что абсолютно не понравилось, так это удар Жиркова мячом после свистка. Низкий поступок, не ожидал.

ZENIT GOAL: В принципе, по делу. Равная игра, с небольшим перевесом Спартака (особенно учитывая, что Спартак играл без скамейки, по сути), но поражения сегодня никто не заслужил. Зенит играл также безыдейно, как и всегда (одни забросы на Дзюбу), но сегодня хоть боролся, за что команде плюс.

DNK74_02: Весёлый матч! Бодро, быстро, бестолково. Как мы во дворе. Счет на табло, а писать теперь можно всё, что угодно. Всем добра!

Еврогранд: Спартак был сильней, но у Зенита сработал админресурс. Хорошо, что мы не играем в чемпионате России! («мы» - это минское «Динамо», судя по аватару – примечание редактора).

311: Москалев после матча.

За адекватность: Хороший боевой матч. Конечно, желание и эмоции у игроков зашкаливали, отсюда и столько фолов, но, наверное, результат справедлив. Еще хочется выразить благодарность Тине Канделаки, ну оно-то понятно, «Челси» - «Эвертон» важнее.

Caniggia: В целом итог справедлив. По моментам получше Зеня, но с другой стороны судьишка откровенно пожалел знатного костолома Смольникова, не дав ему вторую желтую за откровенный удар по ногам сзади Ташаева и пожалел Жирка за бессовестное хамство на поле. За такое надо удалять, штрафовать деньгами и дисквалифицировать минимум на 3 матча.

Makkie: Тот случай, когда ни игра, ни судейство не понравились. Вместо того чтобы давить соперника, Спартак катал мяч и ошибался в простых передачах. Если это футбол Кононова - то Спартак очень уязвим сейчас( З.Ы. Зенит снова не смог победить в Москве, еще и отскочили по моментам.

ABir: Если не обращать внимания на некоторые нюансы, то результат скорее справедлив. Хотя, Спартаку победа была на много важнее. Для Зенита и ничья оказалась очень хорошим турнирным результатом.

Wolf77785: 0-0 в Питере, 1-1 в Москве. Зенит проходит дальше за счет гола на выезде!

cska1948: То, что СпаМ не проиграл - плохо! То, что Зенит потерял очки - хорошо! Вот и думай, как относится к такому результату. А судья косячил в обе стороны. Гол Глушакова мутный. Можно было Смольникову вторую желтую показать. Да и пенальти на Дзюбе больше был, чем не был.

номер 12: Я считаю, что ничья справедливый результат. Дело не в том, было пенальти, оффсайды, удаленный гол, удаление. Нет. Обе команды играли одинаково плохо. Ничья – закономерность

Рыжая Борода: Ломовицкий с Ташаевым разочаровали, не хватало Фернандо, Жиго, Зе. Кононов ничего не придумал как только перебегать Зенит во 2-м тайме, а Семак красава, так шифранулся с ЛЕ , что по факту 2 недели на подготовку со Спартаком своим дал. Результат справедливый, игра огонь, всем добра!

Bsww: По МАТЧ ТВ показали моменты. Гол Спартака - офсайд, но судья был на шаг другой впереди игрока. Да и офсайд – стопа. Пенальти Джикия - ну задел мяч руку, не тот случай по мне, чтобы ставить точку. Фол Смолы вроде - ну наступил на стопу, там игровой момент. Фол - ДА, карточка - НЕТ (да, если первая, если вторая - НЕТ). Пенальти с Дзюбой - однозначно НЕТ. Добавлено. ВЕРДИКТ - ВАР НУЖЕН СРОЧНО. Только надо добавить кол-во камер на точку. А то гол в ЛЧ в матче Реал - Аякс. Одна камера за воротами показала, что мяч покинул поле. А камера с тренерской скамейки, что нет.

Расул Манаев: Постараюсь быть объективным. Игра так себе. Очень плохая реализация моментов, а они были. Не буду писать у кого их больше было. Ничья в пользу Зенита.

Сергей Саныч: Хороший футбол. Умяров, Глушенков, Ташаев, Ломовицкий, Рассказов.... дети. Выстояли против «лучшей» команды Восточной Европы. На сегодня это нам в плюс. А завтра надо драть проект.

pomor45: Судьи продолжают регулировать интригу в чемпионате. Дюкову надо первым делом покончить с этим бардаком, заведённым Мутко, который постоянно выдавал эту искусственную интригу, как показатель качества чемпионата. Прядкин тоже напирает - смотрите, мол, какой у нас напряжённый чемпионат; чуть ли не ноздря в ноздрю идут. А в ЕК от такого качества полный швах.

Jeck Denielse: Я, как сама непредвзятость считаю, что Зенит был ближе к победе. Несмотря на то, что играл в гостях после ЛЕ и при судействе Москалёва. Про судейство - не будем – сами все видели. Не самый лучший матч этих команд. Я видел, что Спартак очень старался и очень-очень хотел победить, но Зенит это старание компенсировал более мастеровитыми игроками в составе. Я так думаю.

Parallels: