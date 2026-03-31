Рекорды, которые могут никогда не побить в Лиге чемпионов. Здесь не только Месси и Роналду

сегодня, 10:08

Собрали самые крепкие достижения в данном турнире.

После реформы ЛЧ некоторые достижения будут побиты, ведь на групповом раунде теперь больше матчей, но некоторые рекорды все же уверенно стоят на ногах.

Самый возрастной игрок – Марко Баллотта (43 года и 252 дня)

Ранее в этом сезоне юный талант «Арсенала» Макс Доуман установил новый рекорд, став самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, дебютировав в 15 лет и 308 дней. С другой стороны, рекорд самого возрастного игрока в истории Лиги чемпионов вряд ли будет побит в скором времени, поскольку он держится с 2007 года. Достижение было установлено Марко Баллоттой из «Лацио», который сыграл во всех матчах итальянской команды в Лиге чемпионов в сезоне 2007/08. В начале этого сезона Ремко Пасвер стал третьим самым возрастным игроком в истории Лиги чемпионов, выйдя на поле в возрасте 41 года и 362 дней, но в январе он покинул «Аякс» и перешел в «Хераклес», поэтому вряд ли когда-либо еще сыграет в еврокубках.

Наибольшее количество матчей за один клуб – Томас Мюллер (163)

Игроком с наибольшим количеством матчей в Лиге чемпионов является Криштиану Роналду — 187 игр (что само по себе является рекордом, который вряд ли удастся превзойти в ближайшее время), проведенных им в составе «Спортинга», «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Ювентуса». Большую часть этих выступлений он провёл за мадридский «Реал», за который выступал в этом турнире 101 раз. Однако игроком с наибольшим количеством матчей в Лиге чемпионов за один клуб является Томас Мюллер, который провел 163 игры в этом турнире за мюнхенскую «Баварию». За время своей карьеры Мюллер дважды выигрывал этот турнир: в сезонах 2012/13 и 2019/20. К концу своей карьеры в «Баварии» в 2025 году он мог похвастаться 57 голами в Лиге чемпионов в составе этой команды. В настоящее время вторым после Мюллера по количеству матчей в Лиге чемпионов за один клуб является Хави, сыгравший 151 матч за «Барселону». Что касается игроков, до сих пор выступающих в Европе, то ближайший преследователь Мюллера – это Мануэль Нойер, у которого 135 матчей.

Наибольшее количество игрового времени – Икер Касильяс (16 267)

Легендарный испанский вратарь провел на поле 16 267 минут в 181 матче Лиги чемпионов. Роналду провел на поле в общей сложности всего 16 189 минут. Нойер занимает третье место с 14 383 минутами, что на 1884 минуты меньше, чем у Касильяса.

Наибольшее количество голов – Криштиану Роналду (140)

Вторым идет Месси (129 голов). Роналду также является рекордсменом по количеству голов, забитых в плей-офф Лиги чемпионов (67), по количеству голов в полуфиналах (13) и четвертьфиналах (25). Ближе всего к рекорду Роналду из тех, кто играет в Европе, находится сейчас Роберт Левандовски со 107 голами, но ему уже 37 лет. Поляк недавно, кстати, побил один из рекордов ЛЧ . Что касается молодых игроков, которые могут угрожать Роналду, то у Килиана Мбаппе 68 голов, а у Эрлинга Холанда — 57.

Наибольшее количество голов за один клуб – Лионель Месси (120)

Месси опережает Роналду по количеству голов в Лиге чемпионов за один клуб, поскольку 120 из них он забил за «Барселону», а у Криштину там целый набор из мячей за «Реал», МЮ и «Ювентус». Этот рекорд, наверное, вообще при нашей жизни не побьют, ведь ближайшими преследователями Лео среди тех, кто играет в Европе, являются Салах (46) и Гризманн (39), которые летом сменят клубы. У Мбаппе 21 гол за «Реал», у Холанда 34 за «Сити».

Самый быстрый гол – Рой Макай – 10,12 секунды

Это случилось в матче «Баварии» и «Реала» в марте 2007 года, перед этим рекорд принадлежал Жилберто Силве из «Арсенала» (сентябрь 2002 года). Полузащитник «Валенсии» Жонас забил «Байеру» через 10,96 секунды после стартового свистка в игре против «Байера» в 2011 году.

Наименьшее количество матчей для того, чтобы забить 50 голов – Эрлинг Холанд (49)

Ну хотя бы здесь свежая кровь. Предыдущий рекорд принадлежал Рууду ван Нистелрою (62 матча). Холанд является рекордсменом по наименьшему количеству матчей, необходимых чтобы забить 20, 30, 40 и 50 голов в Лиге чемпионов. Первый из этих рубежей он достиг в составе дортмундской «Боруссии», а остальные — в «Манчестер Сити». Месси достиг отметки в 50 голов в Лиге чемпионов за 66 матчей, а Роналду потребовалась 91 игра.

Матч с наибольшим количеством голов на групповом раунде – «Боруссия» Д 8:4 «Легия»

Это случилось в ноябре 2016 года. Этот матч превзошёл парад голов в знаменитой игре «Монако» и «Депортиво» (8:3) в 2003 году. Впрочем, количество участников на групповой стадии теперь не 32, а 36, поэтому теоретически гранд может дома принять относительно слабую команду. Верим, что вот этот показатель в ближайшее время побить смогут.

Самый молодой игрок, сделавший хет-трик в дебютном матче – Уэйн Руни (18 лет и 340 дней)

Этот рекорд никто не может побить уже более 20 лет. Это случилось в 2004 году в матче с «Фенербахче» (6:2). Не верим, что скоро кто-то обгонит Руни.

Наибольшее количество желтых карточек – Серхио Рамос (43)

Среди футболистов, все еще выступающих в европейских турнирах, Николас Отаменди ближе всего к этой цифре — 29. Да, в Лиге чемпионов теперь больше матчей из-за другого формата, но все равно побить этот показатель будет крайне сложно. Не верим, что кто-то способен на такое.

В кого верить: считаем, что могут обновиться следующие рекорды — Балотты (все же теоретически ветеран способен выйти на поле), матч с наибольшим количеством голов и самый быстрый гол (всякое же бывает, верно?). А вы что думаете?