«Краснодар» не смог

вчера, 00:19

Чуда не получилось. «Быки» не только не реабилитировались, но и снова проиграли. «Соккер.ру» - о поражении по всем статьям.

План «Краснодара» работал 10 минут

Понятно, что после поражения со счетом 0:4 на выезде вряд ли можно было рассчитывать на спасение и проход в групповой этап. Если ты, конечно, не «Барселона», против которой выходят богатые курортники из ПСЖ . «Краснодару» пока до «Барселоны» далеко, да и сами каталонцы в последних двух кампаниях показывали обратный пример. Но речь не о них. А о том, как «быки» не смогли выполнить заявленную задачу на матч. Их главной целью, по словам футболистов и тренеров, было реабилитироваться в глазах краснодарских болельщиков, которые умеют поддерживать свою команду.

Так получилось, что значительная часть фанатов «Краснодара» и не увидела толком успеха «быков» в их непродолжительном дебютном вояже в Лиге чемпионов. «Порту» дома проиграли на глазах у своих, в гостях только шикарно победили, но благодаря «Матч ТВ» это увидели только ушлые пользователи Интернета или те краснодарские фанаты, у которых почему-то нашлась подписка на клубный канал «Порту». Не получилось порадовать и на этот раз. Хотя, казалось, что после 0:4 можно расслабиться и отыграть в свое удовольствие.

Видимо, психологическая травма и физическая усталость достаточно сильны, чтобы этого не случилось. Хотя начали бодро. С серии ударов в сторону ворот «Олимпиакоса». И даже гол был забит благодаря этому напору уже на 10-й минуте. Только вот мысли о том, что можно раскрутить успех и до чуда, продержались примерно минуту – столько потребовалось «Олимпиакосу», чтобы сравнять.

Больные фланги

Даже после успешного противостояния с «Порту» многие отмечали, что у «Краснодара» очень хромает игра в обороне на флангах. В особенности на бровке Рамиреса. Это бросалось в глаза, но с «драконами» удалось пережить скособоченную расстановку, при которой Кристиан впереди был лучше, чем в защите. Игра в Греции стала полным провалом, поэтому на данный матч фланги прикрывали с первых минут Стоцкий и Петров. Не помогло. Греки и теперь тоже вовсю разгуливались на флангах и чувствовали себя там вольготно.

Причем у «Олимпиакоса» по флангам проходило все: будь то мелкие розыгрыши или зацепки за длинные переводы. Защита «Краснодара» на флангах все время находилась в состоянии, когда твой поезд отправляется ровно в ту же секунду, как ты прибегаешь на перрон. Вроде вот они двери вагона, но уже не запрыгнуть. Это фланговое издевательство перенеслось и в центр, где Спайич и Фьолусон не показали себя достаточно надежной альтернативой Мартыновича с любым из них.

Потеря этого опытного бойца в противостоянии с «Олимпиакосом» сыграла большую роль, чем можно себе представить. Слишком простые прострелы и комбинации просачивались в защите «Краснодара». И вроде как явными ляпами и ошибками это не назовешь, но просмотр каждого гола из шести даст ощущение, что вот тут защитник мог бы чуток иначе сыграть – и это бы спасло. Не сыграл, не спасло.

Вынужденные замены

Продолжая тему потерь, можно снова посетовать на отсутствие Газинского в центре поля и Ари в нападении. Все-таки ось Мартынович-Газинский-Ари смогла бы стать тем остовом, к которому прицепились бы все остальные детали игры. Но Вильена в центре начал теряться, не имея должной поддержки, Вандерсон оказался оторванным на своем краю атаки, а Берг… про Берга уже так много сказано, что неприлично повторяться. Можно продолжать в него верить как в игрока стартового состава, конечно, но теперь уже придется это делать в Лиге Европы. Не в последнюю очередь и из-за него.

Да даже по ходу конкретно этого матча «Краснодар» понес очередную тяжелую потерю. Сулейманов, который был в значительной мере вдохновителем активного старта, получил травму. Это заметно снизило азарт впереди. С другой стороны, у «Олимпиакоса» прямо перед матчем тоже случилась вынужденная замена. Ведь заявлен в старт был Герреро, но он получил повреждение. Его заменил Эль-Араби, а дальше сами знаете, что было – Юссеф забил два мяча. И не верь после этого в карму.

Несвоевременные голы

В продолжение темы: очень невовремя «Краснодар» получал эти голы Эль-Араби. Сначала вроде начал исполняться план, оптимисты даже в чудо уверовали – через минуту Юссеф все обламывает. Причем окончательно, потому что и оптимисты вряд ли в шесть безответных голов «Краснодара» верили. Игра «быков» ощутимо угасла после этого гола, который оказался крайне своевременным для греков. Ну, хорошо, можно было хотя бы просто победить ради болельщиков. Для этого наверняка прошел хороший разговор в перерыве. Но тут же, из раздевалки, «Краснодар» пропускает второй от Эль-Араби. И опять ударяется в уныние. Юссеф словно ощущал мгновения подъема противника и пригвождал его своими голами.

Не своя игра

Ну а главное, чего добился «Олимпиакос» - он заставил «Краснодар» играть в не свойственной ему манере. За 180 минут обоих матчей «быки» ни разу не были похожими на себя. Греки очень грамотно в нужных зонах стягивали игру противника, блокировали и связывали ее. Мы ничего из того, чем славится «Краснодар», не увидели. В конце даже наблюдали совсем дикие для «быков» забросы, которые, конечно, не работали, потому что «быки» так никогда не играли. А вот «Олимпиакос» ощущал себя полностью в своей тарелке и разыгрывал все ходы так, словно превосходит противника в классе на пару порядков. Самое обидное, что это не так. Но черная полоса для одних может оказаться светлой для других. Как-нибудь в другой раз свидятся.