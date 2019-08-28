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«Краснодар» не смог

вчера, 00:19
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Газинский Юрий
Газинский Юрий
Полузащитник
Сулейманов Магомед-Шапи
Сулейманов Магомед-Шапи
Полузащитник
Мартынович Александр
Мартынович Александр
Защитник

Чуда не получилось. «Быки» не только не реабилитировались, но и снова проиграли. «Соккер.ру» - о поражении по всем статьям.

План «Краснодара» работал 10 минут

Понятно, что после поражения со счетом 0:4 на выезде вряд ли можно было рассчитывать на спасение и проход в групповой этап. Если ты, конечно, не «Барселона», против которой выходят богатые курортники из ПСЖ. «Краснодару» пока до «Барселоны» далеко, да и сами каталонцы в последних двух кампаниях показывали обратный пример. Но речь не о них. А о том, как «быки» не смогли выполнить заявленную задачу на матч. Их главной целью, по словам футболистов и тренеров, было реабилитироваться в глазах краснодарских болельщиков, которые умеют поддерживать свою команду. 

Так получилось, что значительная часть фанатов «Краснодара» и не увидела толком успеха «быков» в их непродолжительном дебютном вояже в Лиге чемпионов. «Порту» дома проиграли на глазах у своих, в гостях только шикарно победили, но благодаря «Матч ТВ» это увидели только ушлые пользователи Интернета или те краснодарские фанаты, у которых почему-то нашлась подписка на клубный канал «Порту». Не получилось порадовать и на этот раз. Хотя, казалось, что после 0:4 можно расслабиться и отыграть в свое удовольствие. 

Видимо, психологическая травма и физическая усталость достаточно сильны, чтобы этого не случилось. Хотя начали бодро. С серии ударов в сторону ворот «Олимпиакоса». И даже гол был забит благодаря этому напору уже на 10-й минуте. Только вот мысли о том, что можно раскрутить успех и до чуда, продержались примерно минуту – столько потребовалось «Олимпиакосу», чтобы сравнять.

Больные фланги

Даже после успешного противостояния с «Порту» многие отмечали, что у «Краснодара» очень хромает игра в обороне на флангах. В особенности на бровке Рамиреса. Это бросалось в глаза, но с «драконами» удалось пережить скособоченную расстановку, при которой Кристиан впереди был лучше, чем в защите. Игра в Греции стала полным провалом, поэтому на данный матч фланги прикрывали с первых минут Стоцкий и Петров. Не помогло. Греки и теперь тоже вовсю разгуливались на флангах и чувствовали себя там вольготно. 

Причем у «Олимпиакоса» по флангам проходило все: будь то мелкие розыгрыши или зацепки за длинные переводы. Защита «Краснодара» на флангах все время находилась в состоянии, когда твой поезд отправляется ровно в ту же секунду, как ты прибегаешь на перрон. Вроде вот они двери вагона, но уже не запрыгнуть. Это фланговое издевательство перенеслось и в центр, где Спайич и Фьолусон не показали себя достаточно надежной альтернативой Мартыновича с любым из них. 

Потеря этого опытного бойца в противостоянии с «Олимпиакосом» сыграла большую роль, чем можно себе представить. Слишком простые прострелы и комбинации просачивались в защите «Краснодара». И вроде как явными ляпами и ошибками это не назовешь, но просмотр каждого гола из шести даст ощущение, что вот тут защитник мог бы чуток иначе сыграть – и это бы спасло. Не сыграл, не спасло.

Вынужденные замены

Продолжая тему потерь, можно снова посетовать на отсутствие Газинского в центре поля и Ари в нападении. Все-таки ось Мартынович-Газинский-Ари смогла бы стать тем остовом, к которому прицепились бы все остальные детали игры. Но Вильена в центре начал теряться, не имея должной поддержки, Вандерсон оказался оторванным на своем краю атаки, а Берг… про Берга уже так много сказано, что неприлично повторяться. Можно продолжать в него верить как в игрока стартового состава, конечно, но теперь уже придется это делать в Лиге Европы. Не в последнюю очередь и из-за него. 

Да даже по ходу конкретно этого матча «Краснодар» понес очередную тяжелую потерю. Сулейманов, который был в значительной мере вдохновителем активного старта, получил травму. Это заметно снизило азарт впереди. С другой стороны, у «Олимпиакоса» прямо перед матчем тоже случилась вынужденная замена. Ведь заявлен в старт был Герреро, но он получил повреждение. Его заменил Эль-Араби, а дальше сами знаете, что было – Юссеф забил два мяча. И не верь после этого в карму.

Несвоевременные голы

В продолжение темы: очень невовремя «Краснодар» получал эти голы Эль-Араби. Сначала вроде начал исполняться план, оптимисты даже в чудо уверовали – через минуту Юссеф все обламывает. Причем окончательно, потому что и оптимисты вряд ли в шесть безответных голов «Краснодара» верили. Игра «быков» ощутимо угасла после этого гола, который оказался крайне своевременным для греков. Ну, хорошо, можно было хотя бы просто победить ради болельщиков. Для этого наверняка прошел хороший разговор в перерыве. Но тут же, из раздевалки, «Краснодар» пропускает второй от Эль-Араби. И опять ударяется в уныние. Юссеф словно ощущал мгновения подъема противника и пригвождал его своими голами. 

Не своя игра

Ну а главное, чего добился «Олимпиакос» - он заставил «Краснодар» играть в не свойственной ему манере. За 180 минут обоих матчей «быки» ни разу не были похожими на себя. Греки очень грамотно в нужных зонах стягивали игру противника, блокировали и связывали ее. Мы ничего из того, чем славится «Краснодар», не увидели. В конце даже наблюдали совсем дикие для «быков» забросы, которые, конечно, не работали, потому что «быки» так никогда не играли. А вот «Олимпиакос» ощущал себя полностью в своей тарелке и разыгрывал все ходы так, словно превосходит противника в классе на пару порядков. Самое обидное, что это не так. Но черная полоса для одних может оказаться светлой для других. Как-нибудь в другой раз свидятся. 

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответил Aleksey-77
   170 / 845
вчера в 21:34
Мы смотрим позор Зенита в Лиге Чемпионов из года в год на Огромном телевизоре . Краснодар выбив Порту для России взял 4 очка, и будет дальше биться за Россию, сем лучше Зенит?
Зенит уже лет так пять в ЛЧ не участвует, а когда участвовал, то был единственным, кто хотя бы выходил из группы, чего остальные лет так 10 сделать не могут. Да и очков в прошлом ЕК Зенит принёс больше всех -12.
Наталья Волчок
Наталья Волчок
   302 / 845
вчера в 19:51
Посмотрел вчера на игру ,,Краснодара,,,это просто ужас,ни в какие ворота...а,вместе с тем ,ведь это лидер российского чемпионата.Так какой же тогда уровень футбола в РПЛ?
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Aleksey-77
   86 / 845
вчера в 17:19
Мы смотрим позор Зенита в Лиге Чемпионов из года в год на Огромном телевизоре . Краснодар выбив Порту для России взял 4 очка, и будет дальше биться за Россию, сем лучше Зенит?
Так я и говорю про Зенит. Поглядим еще скоро как они будут с 4-0 отыгрываться.
Indian
Indian ответил Aleksey-77
   393 / 845
вчера в 15:41
Самый быстро развивающийся клуб это Сочи, не путай
Aleksey-77
Aleksey-77 ответил Indian
   845 / 845
вчера в 15:16
Молодцы. Хорошо начали в дебюте. Продолжали ли бы. Мы вас отправили третьей командой в ЛЧ, а вы в ЛЕ будете стараться... Там есть кому стараться.
Кому ? Судье судившем весной Краснодар Локомотив? Щас бы Локомотив ответил Порту прошлогодним результатом. Есть проблемы но решаемые. Если кто не заметил Краснодар самый быстро развивающийся клуб России во всех смыслах
Indian
Indian ответил Aleksey-77
   393 / 845
вчера в 15:15
Молодцы. Хорошо начали в дебюте. Продолжали ли бы. Мы вас отправили третьей командой в ЛЧ, а вы в ЛЕ будете стараться... Там есть кому стараться.
Mangur
Mangur
   301 / 845
вчера в 15:07
не смог сейчас сможет завтра. Удачи Краснодару.
Aleksey-77
Aleksey-77 ответил Serg_Diamond
   845 / 845
вчера в 14:40
Поглядим еще, успеете.
Мы смотрим позор Зенита в Лиге Чемпионов из года в год на Огромном телевизоре .
Краснодар выбив Порту для России взял 4 очка, и будет дальше биться за Россию, сем лучше Зенит?
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
   595 / 845
вчера в 14:34
Мне почему-то кажется это чисто "тренерское" поражение "быков" - будто у Краснодара вовсе нет тренера...а наставник Олимпиакоса большой молодец, переиграл тактически наших в одну калитку.
Aleksey-77
Aleksey-77 ответил Indian
   845 / 845
вчера в 14:26
Скоро Зенит или Локомотив станут возить Олимпиакоса в группе, и краснодарцам следует посмотреть на большом телевизоре как это делается. Бесплатно.
Мы смотрим позор Зенита в Лиге Чемпионов из года в год на Огромном телевизоре . А Локомотив Порту в прошлом году вообще выбил на стыковых матчах Лиги чемпионов. Краснодар в дебюте вынес Порту, взял для России 4 очка. Будет дальше для России стараться в Лиге Европы. Чем Вы лучше?
Danila Selin
Danila Selin ответил Роберт Ройман
   641 / 845
вчера в 13:44
Краснодар пусть играет в ФНЛ, незачем отбирать призовые места, чтобы потом 41ются в Европе.....
Тоже самое можно и про Спартак, Локомотив, ЦСКА, и др участников еврокубков сказать.
Aleksey-77
Aleksey-77
   845 / 845
вчера в 13:33
"Скоро Зенит или Локомотив станут возить Олимпиакоса в группе, и краснодарцам следует посмотреть на большом телевизоре как это делается. Бесплатно"
Мы смотрим позор Зенита в Лиге Чемпионов из года в год на Огромном телевизоре . А Локомотив Порту в прошлом году вообще выбил на стыковых матчах Лиги чемпионов. Краснодар в дебюте вынес Порту, взял для России 4 очка. Будет дальше для России стараться в Лиге Европы. Чем Вы лучше?
-Хостинский-
-Хостинский- ответил Роберт Ройман
   215 / 845
вчера в 13:24
А кто более достоин? Кто не позорился
-Хостинский-
-Хостинский- ответил СаняШумок
   215 / 845
вчера в 13:22
Видать в контракте прописано игровое время, вот и приходится нулевого в бой кидать постоянно
-Хостинский-
-Хостинский- ответил vinjard
   215 / 845
вчера в 13:20
Друг не забывай, Порту прямой конкурент за 3 места в лиге чемпионов для наших клубов, проход в группу лиги чемпионов сразу 4 очка + за проход дальше в 1/8 ещё 2 очка и т. д, пусть в Лиге Европы играют очков в разы меньше получат
Роберт Ройман
Роберт Ройман
вчера в 12:51
Краснодар пусть играет в ФНЛ, незачем отбирать призовые места, чтобы потом 41ются в Европе.....
Сп62
Сп62
   232 / 845
вчера в 11:50
Что-то не так в футбольном королевстве. Поменяли весну на осень, а всёравно наши команды вступают в еврокубки в режиме перестройки. Что или кого теперь надо поменять?
Danila Selin
Danila Selin
   641 / 845
вчера в 11:38
Если без желчи и издевок, то Греки показали, что подход Крансодара: да - красивой атакующей игре, и нет - игре автобусом, однобок и не приносит результата, когда надо.
Олимпиакос показал, что достаточно такую команду, не умеющую играть от обороны, задушить в атаке, перекрыв все выходы в оную — и всё твори что хочешь.
Недаром они до сих пор не стали чемпионами, хотя, как минимум, в прошедшем чемпионате, у них был железобетонный шанс.
Indian
Indian
   393 / 845
вчера в 11:22
Скоро Зенит или Локомотив станут возить Олимпиакоса в группе, и краснодарцам следует посмотреть на большом телевизоре как это делается. Бесплатно.
Red blu
Red blu
   365 / 845
вчера в 11:05
Болельщикам Краснодара не унывать, у вас еще осталась ЛЕ
viv
viv
   111 / 845
вчера в 10:59
Это конечно не позорные 0:7...но и 1:6 по сумме двух матчей ...срамота.
vinjard
vinjard
   796 / 845
вчера в 10:51
Как они Порту прошли непонятно. Лучше уступили бы Порту, никакой разницы нет. Порту спокойно вынес бы греков, и прошел в групповой этап, а потом как минимум дошел бы до 1/8 или 1/4 ЛЧ. И это каждый год Порту так делает, и пользу себе приносит и чемпионату, а вылет от Краснодара чисто случайность или может даже катастрофа. Самоуверенность сыграло злую шутку с португалами, точно также и с Краснодаром. "Да мы Порту прошли соперник Олимпиакос легче будет"
spartach n1
spartach n1
   1 / 845
вчера в 10:40
Брулин
Брулин
   73 / 845
вчера в 10:29
Все будет хорошо! Пошумят в Лиге Европы, а на следующий сезон и в ЛЧ.
Roger Young
Roger Young
   277 / 845
вчера в 09:43
да. все так и было
plusnindimon
plusnindimon
   135 / 845
вчера в 09:42
Не удивительно,Краснодар играет наполовину новым составом, да опыта и хладнокровия пока нету. Со временем все придет, обидно конечно грекам так лететь, но отдадим должное, греки играли очень хорошо. Краснодару удачи в ЛЕ.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Питер Ман
   86 / 845
вчера в 09:34
Вовсе неудивительно, что краснодар не смог. В чемпионате России только у одной команды хватит духа, чтобы отыграться дома после поражения 4-0 Зенит - это значит не сдаваться!
Поглядим еще, успеете.
mugik1973
mugik1973 ответил SpaM-SARW
   237 / 845
вчера в 09:31
Не в деньгах, а в их количестве. А у бомжей денег не меренно
Dirty_Harry
Dirty_Harry
   266 / 845
вчера в 09:16
Тренер нулевой, как и часть команды, не было созидание на поле игроки не понятно во что играли. Балет одним словом, нужно быть по-жестче. Для такого такого турнира тренер и команда еще сыровата
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Питер Ман
   181 / 845
вчера в 09:09
Вовсе неудивительно, что краснодар не смог. В чемпионате России только у одной команды хватит духа, чтобы отыграться дома после поражения 4-0 Зенит - это значит не сдаваться!
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