От Гюндогана до Роналду. Известные игроки, которые возвращались в АПЛ

Один из них сделал это на днях.

Илкай Гюндоган вернулся в «Манчестер Сити» в рамках одного из самых неожиданных трансферов этого лета — и он не первый топовый футболист, вернувшийся в Английскую Премьер-Лигу.

Гюндоган перешёл в «Барселону» в 2023 году, будучи капитаном «Манчестер Сити» и выиграв требл, однако тяжёлое финансовое положение клуба Ла Лиги заставило «сине-гранатовых» отпустить немца, и «Манчестер Сити» не мог упустить возможность вернуть его обратно.

Предлагаем вам вспомнить других известных футболистов, которые покинули Английскую Премьер-Лигу, чтобы вернуться позже.

Криштиану Роналду

Возвращение на «Олд Траффорд» Роналду, которого «красные дьяволы» увели из-под носа у «Манчестер Сити», было встречено потоком радостных сообщений в соцсетях, которые только усилились после того, как он забил дважды в своем втором дебютном матче против «Ньюкасла».

Однако дальше всё пошло не по плану. Роналду забивал регулярно, но не смог вдохновить команду на борьбу за титул и со скандалом покинул клуб в ноябре 2022 года.

Тьерри Анри

Переход Анри в «Барселону» летом 2007 года был в значительной степени неожиданным, многие думали, что нападающий сделает этот шаг сразу после поражения «Арсенала» в финале Лиги чемпионов 2006 года. Вместо этого он подписал новый контракт, но всё равно ушел год спустя.

В конце концов, попав в «Нью-Йорк Рэд Буллз», Анри в январе 2012 года вернулся в Северный Лондон из МЛС в рамках двухмесячной аренды.

Это было кратковременное возвращение в АПЛ , но голы в ворота «Лидс Юнайтед» в Кубке Англии и «Сандерленда» в Премьер-Лиге сделали его знаковым.

Юрген Клинсманн

Перед Клинсманном стояла непростая задача завоевать новых болельщиков, приехав в Англию в 1994 году с репутацией симулянта. Один журналист даже написал целую статью, в которой подробно описывал, почему немца возненавидели по прибытии.

Однако всего через один сезон Клинсманн отправился в Германию в «Баварию». Он вернулся в аренду два года спустя, чтобы спасти «шпор» от вылета в сезоне-1997/98.

Дидье Дрогба

Дрогба написал идеальную последнюю главу своей восьмилетней карьеры в «Челси» в 2012 году, забив победный пенальти в Лиге чемпионов в Мюнхене. Но два года спустя, проведя время в Китае и Турции, он вернулся.

В 2014 году ивуарийский форвард сказал:

Я не мог отказаться от возможности снова поработать с Жозе Моуриньо. Все знают, какие у меня особые отношения с этим клубом, и он всегда был для меня домом. Моё желание побеждать остаётся прежним, и я с нетерпением жду возможности помочь этой команде. Я с нетерпением жду следующей главы своей карьеры.

Победа в Английской Премьер-Лиге, которую Дрогба добавил к своему послужному списку год спустя, также не является плохим финалом карьеры в «Челси».

Гарет Бэйл

Когда Бэйл ушел из «Тоттенхэма» в «Реал» в 2013 году, на тот момент он стал самым дорогим игроком всех времён. Когда он вернулся в аренду в 2020-м, то имел в своём активе четыре медали победителя Лиги чемпионов, но близкую к нулю популярность на «Бернабеу».

Его возвращение, безусловно, не было провалом: он забил 16 голов в 34 матчах, даже если это обернулось для «шпор» нестабильным сезоном.

Поль Погба

Возвращение Погба в «Манчестер Юнайтед» было встречено с огромным волнением и ознаменовало начало новой эры подробных объявлений о трансферах в социальных сетях.

Француз уже не обладал такими блестящими способностями, которые часто демонстрировал в «Ювентусе», но он точно не был и совсем уж провальным приобретением для клуба.

Николя Анелька

Покинув «Арсенал» ради «Реала» перед тем, как перебраться в Париж, Анелька вернулся в АПЛ в «Манчестер Сити» после аренды в «Ливерпуле». Три года спустя он отправился в Турцию в «Фенербахче», а через год его подписал «Болтон».

Затем последовал переход в «Челси», после чего он снова покинул Англию, на этот раз перебравшись в Китай – в «Шанхай Шэньхуа». Но у него был еще один период в Премьер-Лиге – в «Вест Бромвиче». Настоящая легенда по количеству возвращений в АПЛ из других стран.

Мохамед Салах

После своего перехода в «Ливерпуль» египтянин в интервью Sky Sports News сказал:

Я всегда думал о том, чтобы вернуться в Премьер-Лигу и доказать всё людям, которые говорили, что я не добился успеха в первый раз [в «Челси»]. Я всегда думал о том, чтобы добиться успеха в Премьер-Лиге.

Вероятно, вам не нужно, чтобы мы рассказывали, насколько удачным оказалось это возвращение.

Джо Коул

После легендарной карьеры в «Челси» Коул перешёл в «Ливерпуль», но этот трансфер оказался для него не слишком удачным.

Проведя всего год в составе «красных», он был отдан в аренду в «Лилль» на сезон 2011/12, а затем вернулся в «Вест Хэм», воспитанником которого и является. После этого Коул также выступал и в составе «Астон Виллы».

Майкл Оуэн

Многие считали, что Оуэн был невероятно недооценён во время своего сезона в «Реале», когда форвард забил 13 голов в Ла Лиге, несмотря на то, что в основном ограничивался выходами на замену.

Несмотря на провал в Испании, когда «Ньюкасл» подписал его во время летнего трансферного окна 2005 года, в клубе царило огромное волнение — с обладателем «Золотого мяча» связывали серьезные надежды. Бывший нападающий «Ливерпуля» позднее выступал за «Манчестер Юнайтед» и «Сток Сити», прежде чем повесить бутсы на гвоздь в 2013 году.

Джимми Флойд Хассельбайнк

По словам тогдашнего менеджера Дэвида О'Лири, Хассельбайнк ​​провёл два сезона в «Лидс Юнайтед», прежде чем астрономические требования по контракту привели к его уходу.

«Атлетико» из Мадрида оформил трансфер, и голландец провёл фантастический сезон в Испании, забив 24 гола в Ла Лиге. Такое выступление привлекло внимание «Челси», и поэтому забивной нападающий вернулся в высшую лигу Англии в 2000 году. Он забил 87 голов в 177 матчах за «синих», прежде чем завершить свою игровую карьеру, выступая за «Мидлсбро», «Чарльтон» и «Кардифф Сити».

Робби Кин

За «Ковентри Сити» Кин отыграл всего один сезон в Премьер-Лиге, прежде чем перебрался в миланский «Интер», чтобы выступать под руководством Марчелло Липпи.

Но его успешная карьера на «Сан-Сиро» закончилась, когда Липпи заменили на Марко Тарделли. Имея на своём счету всего 14 матчей под руководством нового наставника, ирландец вернулся в Англию в «Лидс Юнайтед», сначала в аренду, а затем и на правах полноценного трансфера в мае 2001 года.

Бывший игрок сборной Ирландии также выступал за «Ливерпуль», «Вест Хэм» и «Астон Виллу», но больше всего его помнят по выступлениям за «Тоттенхэм».