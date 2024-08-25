Защитник «Барселоны» продолжит карьеру в Лиге 1

«Барселона» объявила о переходе центрального защитника Микаэля Файе в «Ренн».
Сумма сделки составила 10,3 млн евро. Каталонский клуб включил в сделку пункт о выкупе за 25 млн и 30% от последующей продажи игрока.
«Барселона» объявила о переходе центрального защитника Микаэля Файе в «Ренн».
Сумма сделки составила 10,3 млн евро. Каталонский клуб включил в сделку пункт о выкупе за 25 млн и 30% от последующей продажи игрока.
Во Франции у него есть шансы стать игроком стартового состава
Во Франции у него есть шансы стать игроком стартового состава