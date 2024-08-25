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Защитник «Барселоны» продолжит карьеру в Лиге 1

вчера, 13:18

«Барселона» объявила о переходе центрального защитника Микаэля Файе в «Ренн».

Сумма сделки составила 10,3 млн евро. Каталонский клуб включил в сделку пункт о выкупе за 25 млн и 30% от последующей продажи игрока.

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FreshMeat
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