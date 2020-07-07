В 99 Доннарумма Джанлуиджи Голов пропущено: 2 Выносы: 1 Спасений: 2 Пасы: 20 Точность пасов: 69 Минут сыграно: 97

З 12 Конти Андреа Фолов совершено: 2 Блоки: 1 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 86 Минут сыграно: 82

З 24 Кьер Симон Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Выносы: 2 Пасы: 34 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 97

З 13 Романьоли Алессио Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Выносы: 4 Пасы: 51 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 97

З 19 Эрнандес Тео Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 86 Минут сыграно: 97

П 4 Беннасер Исмаэль Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 58 Точность пасов: 96 Минут сыграно: 97

П 79 Кессье Франк Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 60 Точность пасов: 89 Минут сыграно: 97

П 39 Лукас Пакета Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 76 Минут сыграно: 45

П 56 Салемакерс Алексис Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Пасы: 19 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 60

Н 21 Ибрагимович Златан Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Офсайды: 3 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пенальти забито: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 67

Н 18 Ребич Анте Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 82

Запасные игроки

В 1 Бегович Асмир

В 90 Доннарумма Антонио

З 2 Калабрия Давиде Отборы: 3 Выносы: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 77 Минут сыграно: 15

П 20 Билья Лукас

П 5 Бонавентура Джакомо Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 90 Минут сыграно: 30

П 46 Габбиа Маттео

П 33 Крунич Раде Отборы: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 15

П 93 Лаксальт Диего

П 10 Чалханоглу Хакан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 83 Минут сыграно: 52

Н 29 Коломбо Лоренцо

Н 17 Леау Рафаэл Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 37