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Милан - Ювентус
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Текстовая онлайн трансляция матча Милан против Ювентус

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Голы
47’ 0:1 Рабьо Адриен
53’ 0:2 Роналду Криштиану
ассистент Куадрадо Хуан
Ибрагимович Златан 1:2(П) 62’
Кессье Франк
ассистент Ибрагимович Златан 		2:2 66’
Леау Рафаэл
ассистент Ребич Анте 		3:2 67’
Ребич Анте
ассистент Бонавентура Джакомо 		4:2 80’
Наказания
Лукас Пакета 31’
Беннасер Исмаэль 36’
Ребич Анте 59’
62’ Бонуччи Леонардо
Конти Андреа 73’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Чалханоглу Хакан Лукас Пакета 46’
Леау Рафаэл Салемакерс Алексис 60’
Бонавентура Джакомо Ибрагимович Златан 67’
69’ Матюиди Блез Рабьо Адриен
69’ Коста Дуглас Игуаин Гонсало
69’ Рэмзи Аарон Пьянич Миралем
77’ Сандро Алекс Куадрадо Хуан
Калабрия Давиде Конти Андреа 82’
Крунич Раде Ребич Анте 82’
90+4’ Мураторе Симоне Бентанкур Родриго
Статистика
 13 Удары по воротам 14
9 Удары в створ 4
14 Фолы 16
2 Угловые 6
4 Офсайды 1
49% Владение мячом 51%
2 Cэйвы 5
4 Предупреждения 1
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Все комментарии
milanetto9
milanetto9 ответ juvenale (раскрыть)
10 июля в 10:06
    WAZZAAP
    WAZZAAP ответ League1 (раскрыть)
    09 июля в 20:44
    Ай молодэц, хороший комментарий Хвалю!
    League1
    League1 ответ NGYRZ (раскрыть)
    08 июля в 21:56
    У сарыбарабу голова отсутствует. Там на месте головы кочан капусты растёт
    juvenale
    juvenale
    08 июля в 15:33, ред.
      Бакланский рубеж
      Бакланский рубеж
      08 июля в 14:58, ред.
      Не трожьте Пиоли, !
      juvenale
      juvenale ответ milanetto9 (раскрыть)
      08 июля в 14:26
        juvenale
        juvenale ответ Baggio R. (раскрыть)
        08 июля в 14:24, ред.
          juvenale
          juvenale ответ Agamaga (раскрыть)
          08 июля в 14:23
            juvenale
            juvenale ответ milanetto9 (раскрыть)
            08 июля в 14:22
              milanetto9
              milanetto9 ответ juvenale (раскрыть)
              08 июля в 14:03
              левые пенальти это по вашей части)))
              milanetto9
              milanetto9 ответ juvenale (раскрыть)
              08 июля в 14:02
                Baggio R.
                Baggio R. ответ juvenale (раскрыть)
                08 июля в 13:22, ред.
                  Naimi Nabi
                  Naimi Nabi
                  08 июля в 13:17
                  он единственный игрок забившим 25+ в три чемпионате это уникальное достижение
                  lobsterdam
                  lobsterdam
                  08 июля в 13:04
                  Сарри - в топку с его сарриболлом, в Челси непонятно чем занимался, теперь здесь. Ну а Милашка вдруг раздухарился и Златан показал, что еще кое-что осталось в заначке.
                  Naimi Nabi
                  Naimi Nabi ответ juvenale (раскрыть)
                  08 июля в 13:00
                  это не унижение друг мой это унижение года
                  Agamaga
                  Agamaga ответ juvenale (раскрыть)
                  08 июля в 12:55
                    juvenale
                    juvenale
                    08 июля в 12:38
                      juvenale
                      juvenale ответ Manny_Pacquiao (раскрыть)
                      08 июля в 12:38
                      Ну Клопп в финале ле все же сыграл и в Боруссии до этого много чего выиграл у Баварии
                      Manny_Pacquiao
                      Manny_Pacquiao ответ juvenale (раскрыть)
                      08 июля в 12:30
                      Клопп до трансферов ван дейка салаха и алиссона тоже был лузером. Но Ливерпуль покупал игроков, на которых покажет Клопп, а тоттэнхэм нет. Когда ушёл уокер, они не купили ему замену, он из трипьера начал делать футболиста. Если Почеттино покупать футболистов, которые ему нужны, думаю он поставит красивый футбол и получит результат в лице титулов
                      juvenale
                      juvenale ответ Agamaga (раскрыть)
                      08 июля в 12:21, ред.
                      вытерли ноги об барселону и это сделали Ювентус и Рома и Ливерпуль,а тут всего лишь победа в два мяча,при левом пенальти и +7 в таблице,так что про вытирание каталонцам расскажешь
                      мангo
                      мангo
                      08 июля в 12:20
                        juvenale
                        juvenale
                        08 июля в 12:20
                          juvenale
                          juvenale ответ milanetto9 (раскрыть)
                          08 июля в 12:19
                          унижение в чем?выигрыш в два мяча с левым пенальти это унижение?унижение было в финале кубка 4-0 хаха
                          juvenale
                          juvenale ответ Baggio R. (раскрыть)
                          08 июля в 12:19
                          и да виоламерда
                          juvenale
                          juvenale ответ Baggio R. (раскрыть)
                          08 июля в 12:18
                          примеры можно про пенальти буффон?10-10 это статистика пенальти в сезоне?и когда это Ювентус выигрывал благодаря пенальти,если последние матчи он по 4 забивал
                          juvenale
                          juvenale ответ Manny_Pacquiao (раскрыть)
                          08 июля в 12:17
                          ну хз по мне он тренер-лузер и он ничем не сильнее Аллегри,который кстати его переиграл в личной встрече
                          juvenale
                          juvenale
                          08 июля в 12:16
                            Manny_Pacquiao
                            Manny_Pacquiao ответ juvenale (раскрыть)
                            08 июля в 12:16
                            Ну а кем они были до Почеттино? Сон, согласен он и в байере феерил, но это был единственный топ трансфер от жадного Леви. Остальные деревяшки. Их всех на другой уровень Почеттино поднял
                            juvenale
                            juvenale ответ Manny_Pacquiao (раскрыть)
                            08 июля в 12:14
                            Эрикссен сонг Кейн и тд деревья))в Ювентусе состав еще хуже
                            juvenale
                            juvenale ответ y4bzng5wsnmm (раскрыть)
                            08 июля в 12:13
                            Европа показала что он стоит)))ты реально жжешь,а два финала с 10ым составом в европе это ерунда и два вылета благодаря Оливеру от Реала и привозу от Эвра с Баварией это ерунда))чувак отжигаешь
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