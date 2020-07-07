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4 : 2
завершен
07 июля 2020, 22:45
вторник
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Стадион Джузеппе Меацца (Милан)
|47’
|0:1
|Рабьо Адриен
|53’
|0:2
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Роналду Криштиану
ассистент Куадрадо Хуан
|Ибрагимович Златан
|1:2(П)
|62’
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Кессье Франк
ассистент Ибрагимович Златан
|2:2
|66’
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Леау Рафаэл
ассистент Ребич Анте
|3:2
|67’
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Ребич Анте
ассистент Бонавентура Джакомо
|4:2
|80’
|Лукас Пакета
|31’
|Беннасер Исмаэль
|36’
|Ребич Анте
|59’
|62’
|Бонуччи Леонардо
|Конти Андреа
|73’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Чалханоглу Хакан
|Лукас Пакета
|46’
|Леау Рафаэл
|Салемакерс Алексис
|60’
|Бонавентура Джакомо
|Ибрагимович Златан
|67’
|69’
|Матюиди Блез
|Рабьо Адриен
|69’
|Коста Дуглас
|Игуаин Гонсало
|69’
|Рэмзи Аарон
|Пьянич Миралем
|77’
|Сандро Алекс
|Куадрадо Хуан
|Калабрия Давиде
|Конти Андреа
|82’
|Крунич Раде
|Ребич Анте
|82’
|90+4’
|Мураторе Симоне
|Бентанкур Родриго
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|13
|Удары по воротам
|14
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|9
|Удары в створ
|4
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|14
|Фолы
|16
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|2
|Угловые
|6
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|4
|Офсайды
|1
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|49%
|Владение мячом
|51%
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|2
|Cэйвы
|5
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|4
|Предупреждения
|1
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А до уровня Ливерпуля в ЛЧ туринскому кабинету расти и расти!
А до уровня Ливерпуля в ЛЧ туринскому кабинету расти и расти!